«Титан-Баррикады» на новом рубеже истории

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-28T10:30:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вековые традиции

Уже более века волгоградский ФНПЦ «Титан-Баррикады» является гордостью оборонной отрасли, территорией, где воплощаются в металл и обретают жизнь лучшие замыслы инженерной и конструкторской мысли: здесь были созданы известные всему миру пусковые установки и другие агрегаты ракетных комплексов «Искандер-М», «Тополь-М», «Ярс», мобильный артиллерийский комплекс береговой обороны АК-222 «Берег», другая техника.

Герой Труда России, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий, генеральный директор и генеральный конструктор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» В. А. Шурыгин:

- Оставаясь надежным оплотом в деле укрепления обороны Отечества свыше сотни лет, «Титан-Баррикады» сегодня достойно продолжает дело своих предшественников - работает и развивается, создавая и производя самые совершенные, уникальные по своим характеристикам машины для армии страны, гражданскую продукцию. Это большая, очень сложная и ответственная работа коллектива, в которой есть частица труда каждого рабочего, конструктора, инженера, их желания решать поставленные государственные задачи по максимуму, видеть предприятие успешным. Благодаря такому высокому научно-техническому потенциалу, какой сегодня имеет «Титан-Баррикады», уникальному мастерству и преданности своему делу его специалистов в настоящее время и формируется новый индустриальный облик России, укрепляется ее могущество.

генеральный директор и генеральный конструктор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» В. А. Шурыгин.

Яркие будни - 2018

Один из лидеров ОПК страны, ФНПЦ «Титан-Баррикады» - пример эффективной работы для многих предприятий Волгоградской области по уровню производительности труда и заработной платы. В нынешнем году по этим показателям он стал победителем регионального конкурса «Лучшая организация -2017» в номинации «Промышленность»: при росте объемов в 20 процентов коллектив своевременно и с надлежащим качеством справился со всеми обязательствами по реализации гособоронзаказа, выполнив многолетний контракт по созданию пусковых установок и другой наземной техники РК «Искандер-М»; реализовав заказы для РВСН по артиллерийской тематике.

ФНПЦ «Титан-Баррикады» был и остается надежным источником для наполнения казны региона и страны. Перечисленные предприятием средства в бюджет в минувшем году сопоставимы с суммой бюджетных расходов сразу нескольких муниципальных образований Волгоградского региона.

На сегодняшний день в нашей области действует порядка пяти тысяч коллективных договоров и соглашений о социально-экономическом партнерстве. Колдоговор, регламентирующий взаимоотношения работодателей и работников ФНПЦ «Титан-Баррикады», также признан лучшим в областном конкурсе. Но действенность социальной политики предприятия впечатляет не только волгоградских производственников. Нынешним летом ФНПЦ «Титан-Баррикады чествовали за победу во Всероссийском конкурсе на лучшее предприятие в системе социального партнерства, который проводится под эгидой Департамента обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга, Российского проф-союза промышленности и Союза машиностроителей России.

Вручая диплом Виктору Шурыгину, председатель Роспрофпрома Андрей Чекменев подчеркнул важность стабильности успехов волгоградского коллектива под руководством генерального директора и генерального конструктора - Героя Труда России: за 14 лет проведения конкурса «Титан-Баррикады» в списке победителей уже который раз. И есть все основания, что эта традиция не нарушится в будущем.

Так что достижения предприятия сегодня могут по праву быть поводом для гордости волгоградцев. Уникальные, не имеющие мировых аналогов разработки, самоотверженный труд работников ФНПЦ «Титан-Баррикады» на протяжении многих десятилетий, техническое перевооружение производства, значительно упрочившее положение предприятия как приоритетного участника работ по укреплению обороноспособности страны, - все эти реальные, большие дела приносят истинную славу современному Волгограду.

С праздником, уважаемые работники «Титан-Баррикады»! И поклон вам за то, что, несмотря ни на какие проблемы, высоко держите волгоградскую марку, умным и активным трудом способствуя развитию России.