Николай Гуляев: в Москве появится свой «Диснейленд», а туристы смогут получить все услуги одной кнопкой

27 Сент. 15:00 2018-09-28T17:27:53+03:00

На встрече с журналистами из разных уголков страны руководитель департамента спорта и туризма правительства Москвы рассказал, чем столица еще готова удивить гостей

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Всех людей, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях Москвы, в столице называют туристами. Не важно, прилетели ли вы в командировку, в гости к друзьям или целенаправленно побродить по музеям и театрам. Вы турист, и для вас открыты все достопримечательности. Ежегодно таких гостей – десятки миллионов. Только в 2017 году в Москве побывало больше 21 миллиона туристов.

- Около 4,8 миллиона – это иностранные туристы, - уточнил руководитель департамента спорта и туризма правительства Москвы Николай Гуляев. - Лидеры – Китай, Америка, Германия, другие страны Европы. Мы с помощью служб геолокации смотрим, откуда приехали, на какое время.

Цифры за 2018 год будут еще больше. Москва принимала ЧМ-2018 по футболу, и на месяц туристы буквально стали хозяевами в столице – Россия показала им все свое гостеприимство. Уезжая, гости отметили, что им здесь было «комфортно, безопасно и вкусно». О том, как Москве удается из года в год повышать свою туристическую привлекательность, Николай Гуляев рассказал журналистам из регионов России и других стран.

Для Москвы турист - любой человек, который задержался в городе хотя бы на ночь.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧМ ВЫВЕЛ МОСКВУ И РОССИЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ

Конечно, прошедший мундиаль будут вспоминать еще долго. В частности, и чиновники, которые работали над его проведением.

- Москва в отличие от других городов ничего специально не делала к ЧМ. Все делалось в рамках развития Москвы. Это и транспортная инфраструктура, и парки, и территории. Единственное место, которое было реконструировано к чемпионату мира, это центральный стадион «Лужники». Была сохранена только историческая стена. Мы решили в ущерб количеству зрителей сохранить исторический облик, а внутри это совершенно новый стадион, - рассказал Гуляев.

В июне-июле этого года туристы заполнили собой все свободное пространство, а улица Никольская в Москве стала неофициальным фан-фестом.

- Проведение чемпионата мира нам позволило вывести не только Москву, но и всю Россию на несколько другой уровень. Гости из-за рубежа были приятно удивлены, что в Москве, оказывается, не так все плохо, а очень даже хорошо! Мы повысили уровень и доверия, и открытости, и возможностей.

Теперь задача столичных властей – использовать весь накопленный опыт и продолжать удивлять гостей, повышая каждый год планку по количеству туристов.

- Основную задачу, которую мы себе определили – создание максимального количества туристских продуктов, чтобы гости нашего города могли найти занятия на любой вкус. Включая даже такие необычные вещи, как подземный туризм, и на это есть спрос. Самое главное, чтобы приезжали. Наша задача сделать так, чтобы человек, приехавший в Москву один раз, захотел сюда вернуться вновь и вновь, говорит Николай Гуляев.

Миллионы иностранцев каждый год посещают нашу столицу. Лидер - Китай.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ОТ ФЕСТИВАЛЯ К ФЕСТИВАЛЮ

По словам Николая Гуляева, в последние годы, проводя аналитику заполнения отелей, чиновники сделали вывод, что туристов примерно одинаковое количество на протяжении всего года. Нет сезонных всплесков. Возможно, это еще и благодаря тому, что Москва готовит фестивали и другие событийные мероприятия постоянно. Заканчивается одно событие – начинается новое.

- В Москве очень насыщенный событийный календарь, много фестивалей, - рассказывает Николай Гуляев. Например, Путешествие в Рождество, фестиваль фейерверков "Ростех" - крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства, ежегодный фестиваль «Круг света», на который в этом году мы ожидаем около 5 миллионов гостей за 5 дней. Думаю, что порядка ста тысяч человек – это будут иностранные туристы. И множество других. Мы стараемся делать так, чтобы человеку, приехавшему в Москву, всегда было, что посмотреть.

А скоро туристам даже не придется рыться в интернете и искать события. Власти столицы работают над мультимедийной картой или приложением, в котором будет и информация, и скидки.

- Это будут и скидки на рестораны, отели, музеи, и возможность бесплатного проезда на общественном транспорте и т.д. Такой пробный шаг мы делали во время чемпионата мира, когда наши гости по FAN ID бесплатно пользовались всеми видами общественного транспорта, а также получали скидки в кафе, к примеру, в парке Горького, и других местах.

Нескучно в Москве и туристам с детьми. А в следующем году появится еще один объект, ради которого можно привезти в столицу детей.

- Уже близится к завершению строительство парка «Остров мечты». По аналогии с Диснейлендом это крупнейший в мире крытый пак аттракционов под крышей. Я думаю, открытие его в следующем году будет способствовать еще большему притоку гостей, потому что там будет очень-очень интересно.

НА ЗАМЕТКУ

Москва событийная: что посмотреть

Январь – фестиваль: «Путешествие в Рождество» на разных площадках города, зимний велопарад.

Февраль – март: фестиваль «Московская Масленица, фестиваль необычных саней «Battle сани».

Март – апрель: фестиваль «Пасхальный дар».

Апрель – май: фестиваль «Московская весна А CAPELLA», празднование Дня Победы, «РетроФест», всероссийский велопарад.

Июнь - июль: книжный фестиваль «Красная площадь», московский международный фестиваль садов и цветов, фестиваль науки, технологий и искусства «GEEK PICNIC», фестиваль «Московское лето», музыкальный фестиваль «Park Live».

Август: большой фестиваль еды «О, да! Еда!», фестиваль фейерверков «Ростех», военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

Сентябрь-октябрь: фестивали «День города», «Круг света», «Золотая осень».

Декабрь: культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Нового года.

Организатор мероприятия - Депортамент спорта и туризма города Москвы.