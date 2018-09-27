Куда пойти в Волгограде: На теплоходе по Волге, оперные флешмобы, космическая выставка, джаз и экстрим

СЕГОДНЯ 19:50 2018-09-27T19:59:31+03:00

Куда пойти и что посмотреть в Волгограде с ребенком, с друзьями и всей семьей с 28 сентября по 3 октября 2018 [афиша, досуг]

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Неделя с 28 сентября по 3 октября порадует волгоградцев развлечениями, интересными культурными и спортивными событиями. В программе – фестивали творческой молодежи и экстремальных видов спорта, Горчичный фестиваль в «Старой Сарепте», закрытие летнего сезона в Комсомольском саду и прогулки на теплоходе, «тихая охота», космическая выставка и IT-фестиваль для детей и их родителей, концерты и спектакли в театрах и еще много чего интересного. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей.

ТРАМПЛИН: МОТОКРОСС И КВАДРОКРОСС

Рев моторов, море адреналина и яркое зрелище ждут волгоградцев на мототреке «Максимка» в это воскресенье. Здесь пройдет ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Трамплин». Два дня свое мастерство будет демонстрировать сотня спортсменов в рамках 3-го этапа открытого личного чемпионата и первенства Волгоградской области по мотокроссу и открытого чемпионата по кроссу на квадроциклах.

Также в программе - мотофристайл, автомодельный спорт, гонки, паркур и воркаут, тестдрайвы и конкурсы. Мототрек СТК АлИг, пос. Горьковский, ул. Портовская. 30 сентября с 12.00 до 17.30.

Рев моторов, море адреналина и яркое зрелище ждут волгоградцев.Фото: Александр КУЛИКОВ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль творческой молодежи соберет лучшие волгоградские таланты в «Акварели» в эту субботу. Свое творчество представят самые креативные ребята в вокальном, танцевальном и оригинальном жанрах. ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107, центральный атриум. 29 сентября в 16.00.

ГОРЧИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В САРЕПТЕ

На юге Волгограда 29 сентября вновь пройдет горчичный фестиваль. Музей-заповедник «Старая Сарепта» познакомит гостей с кулинарными традициями сарептян, покажет, как готовят горчицу, и устроит дегустацию ядреной приправы.

В программе фестиваля «Сарепта - горчичная столица» - мастер-классы, на которых посетители смогут научиться азам декупажа и смастерить горчичную птицу счастья. Желающие смогут погадать на семенах горчицы, малышей ждут развлечения, а на сцене устроят концерт.

С 15 часов гости также смогут поучаствовать в интерактивных программах «Горчица вчера и сегодня», «Горчичное королевство» и «Горчичное застолье», научиться вручную отжимать горчичное масло и пройти квесты «Подземелье алхимика» и «Горчичные древности». А 29 сентября в 19.00 волгоградцев ждут «Подземелья Старой Сарепты». Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10. 29 сентября в 16.00.

КОМСОМОЛЬСКИЙ САД ЗАКРЫВАЕТ СЕЗОН

С приходом осени Комсомольский сад закрывает сезон привычных летних развлечений. В пятницу, 28 сентября, в 17 часов в парк приглашают любителей шахмат на сеанс одновременной игры. Мальчишек и девчонок ждут в Комсомольском саду в субботу, 29 сентября, с 11 до 13 часов на детский праздник.

В воскресенье, 30 сентября, «В осеннем парке городском» состоится торжественное закрытие летнего сезона. Все летние программы соберут в один день в одном месте.

С 14 до 16 часов устроят квест по Комсомольскому саду. С 15.00 до 19.00 на квадратной площади и площадке Исимбаевой гостей ждут конкурсы и мастер-классы по созданию объемных фигур из шариков, в 17 часов начнется танцевальный баттл, в 18.00 - конкурс на твистере.

С 15 часов на улице Ленина начнется блиц-турнир и сеанс одновременной игры в шахматы.

На сцене с трех часов дня будут выступать волгоградские коллективы и барды, поэты и писатели. В 17 часов начнется эстрадный концерт. А в 18.30 на восточной лужайке киновечер откроет выступление Ирины Аксеновой, а после покажут кино. И завершит вечер с 19 до 21 часа танцевальный опен-эйр на центральной аллее парка.

ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ И НА ТЕПЛОХОДЕ ПО ГРИБЫ

Еще чуть-чуть и осень окончательно вступит в свои права и заставит нас больше времени проводить дома под теплыми пледами. А пока ловите последние моменты лета. В последний день сентября на Волге состоится концерт-круиз «Территория счастья: вера, надежда, любовь». Создавать настроение будут артисты Жанна Попова, Игорь Букаев и Илья Настасий, а гости смогут им подпевать. Любоваться чудесным закатом и видами вечернего и ночного Волгограда и согреваться горячим чаем с Байкала с домашним печеньем. Теплоход «Москва-158», речпорт, причал № 17, т. 8-961-6666-444. 30 сентября в 17.00, посадка с 16.30. Билеты: 1000 руб.

А в октябре можно отправиться на пятичасовую прогулку по Волге в волшебный, осенний и сказочный лес. Побродить по дубовому лесу, провести время в приятной компании, пообедать на борту корабля и набрать лукошко грибов. Экскурсовод в это время познакомит с природой, историей, обычаями и традициями нашего края. А на борту будет еще и музыкальное сопровождение. Теплоход «Москва-158», речпорт, причал № 17, т. 8-961-6666-444. 7 и 14 октября с 11.00 до 16.00. Билеты: 800 руб., детский - 600, до 5 лет - бесплатно (без питания).

Жанна Поповаприглашает на территорию счастья.

«ТВОЙ КОСМОС»

Интерактивная выставка «Твой космос» откроется 27 сентября в «КомсоМОЛЛЕ». Дети и взрослые познакомятся с историей завоевания космоса с помощью новейших технологий. На тысяче квадратных метров здесь посетителей ждут 10 тренажеров и симуляторов для настоящих космонавтов, 47 уникальных экспонатов и пять зон виртуальной реальности. Примерить скафандр, прогуляться по Юпитеру и преодолеть гравитацию, научиться управлять настоящим космическим кораблем, полететь на Луну, выйти в открытый космос, познакомиться с пришельцами и даже починить МКС - здесь все возможно. ТРЦ «КомсоМОЛЛ», ул. Землячки, 110Б. Сайт: твой-космос.рф. С 27 сентября по 18 ноября. Ежедневно с 9.00 до 21.00. Билеты: в будни - 590, детям - 390, в выходные - 690, детям - 490. Детям до 3 лет включительно - бесплатно.

Почувствовать себя настоящим космонавтом можно на новой выставке.

ПРОГУЛКИ ПО ТРОПИЧЕСКОМУ САДУ

В волжской оранжерее Волгоградского ботанического сада в сентябре созревают плоды экзотических растений. Сейчас одним из главных украшений стал псидиум - небольшое деревце семейства миртовых. Яркие плоды псидиума называют гуаява. На вкус это смесь малины и хвои. Попробовать экзотическую новинку вряд ли получится, но посмотреть и даже вырастить самому - легко.

Родина псидиума - Бразилия и Мексика. Но как комнатное растение он замечательно чувствует себя и в наших краях. Как ухаживать за экзотическим деревцем дома, расскажут на экскурсии в оранжерее специалисты ботанического сада. Оранжерея Волгоградского ботанического сада. г. Волжский, 404130, ул. Набережная, 2л, запись по телефону (8443) 41-60-11. Билет: 100 руб.

«КРЕITИВНОЕ ДЕТСТВО»

Детей и их родителей ждут бои роботов, мастер-классы и лекции по профориентации в главной библиотеке Волгоградской области 29 сентября в 11.00. В Горьковке пройдет День открытых возможностей «КреITивное детство». Вход свободный.

Ребят познакомят с робототехникой.Фото: Алексей ФОКИН

ОПЕРНЫЕ ФЛЕШМОБЫ

Оперные солисты выступят на открытых площадках в Волгограде и Волжском 28 и 29 сентября. Царицынская опера напомнит зрителям о начале сезона, подарив прекрасную музыку и яркое театральное шоу. Опера в торговых центрах будет звучать: 28 сентября в 17.10 - в ТРК «Волгамолл» в Волжском и 29 сентября в 12.00 – в Ворошиловском ТЦ Волгограда.

«БАБЬЕ ЛЕТО» НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

Развлекать публику на Центральном рынке 30 сентября будет ансамбль «Бабье лето», три вокалистки которого принимали участие в телевизионной «Битве хоров» и дошли до финала. Пройдет концерт во внутреннем дворике Центрального рынка с 12 до 15 часов. Вход свободный.

ВЫСТАВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

На вокзале Волгоград-1 2 октября в 10.00 к 15-летию РЖД покажут динамическую выставку железнодорожной техники. В экспозиции – современные локомотивы ,тепловозы и даже 60-летние паровозы, устроят и показ костюмов работников железной дороги разных времен. Вход свободный.

ДНИ ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

Каждую осень в нашей области проводят Дни памяти Василия Шукшина, на которые приезжают известные актеры и режиссеры. На этот раз нас ждет встреча с народным артистом РФ Юрием Черновым и актером Иваном Кокориным. 2 октября в 15.00 помянут Шукшина на его любимом утесе, а 2 октября в 17.00 пройдет творческий вечер в ДК станицы Клетской. В Волгограде памятный вечер пройдет 3 октября в 15.30 в библиотеке имени Шукшина в Дзержинском районе.

Театры

«КОТ В САПОГАХ»

Любимые герои волшебной истории о бесстрашном Коте подарят маленьким зрителям море приключений, переживаний и смеха. Сценарист и режиссер Сергей Чвокин сделал сюжет ироничным и легким, а музыка Вадима Мирошникова добавила постановке современные яркие ноты. Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04. Премьера! 30 сентября в 11.00. Билеты: от 100 руб. 0+

"Кот в сапогах". Фото: Казачий театр.

Выставки

«КАК ЗА ДОНОМ, ЗА РЕКОЙ…»

Волгоградский краеведческий музей приглашает на красочную экспозицию, посвященную истории донского казачества. Православные верующие впервые познакомятся с редкими предметами, окружавшими при жизни настоятельницу Усть-Медведицкого женского монастыря матушку Арсению. Также в экспозиции - атаманская булава и казачий старинный китель, сундук казака с красивой ковкой и богатым внешним оформлением, уникальный свадебный наряд донской казачки, повседневная одежда и головные уборы, убранство казачьего куреня и многое другое.

Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а. Ежедневно с 10.00 до 18.00, выходной - понедельник. Билеты: 150 рублей, студенты, пенсионеры, школьники - 100 руб. 6+

Концерты

ШОУ УДАРНЫХ

Волгоградская филармония представляет феерическое «ШОУдарных»! В концерте прозвучат: джаз, рок, классические произведения и везде солируют ударные инструменты. На сцене - солисты Волгоградского академического симфонического оркестра, а также заслуженный артист РФ Алексей Венедиктов, лауреат международных конкурсов Михаил Жура и их ученики. За дирижерским пультом - Вадим Венедиктов.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 30 сентября в 17.00. Билеты: от 200 руб. 6+

САКСОФОН И ОРГАН

Под сводами католического собора Св. Николая прозвучит музыка для саксофона и органа. Новую программу публике представит известный российский саксофонист, композитор и дирижер Павел Новиков-Растопнин (Москва). На этот раз он представит оригинальную программу «Саксофонические танцы». Партию органа исполняет волгоградская органистка Олеся Удалова. Католический приход св. Николая, ул. Пражская, 14. 30 сентября в 18.00. Билеты: 200 - 500 руб. 0+

«В ОДИНОЧЕСТВЕ ЛУНЫ...»

«Комбо-джаз-бенд» под управлением Анатолия Воронова вновь приглашает на концерт в Звездный зал волгоградского планетария. На этот раз будут звучать джазовые композиции, посвященные Луне, и стихи Анатолия Егина. Зрителям также покажут спецэффекты и уникальные кадры, специально предоставленные московским планетарием.

В программе композиции «Под вечерним небом», «Обратная сторона Луны», музыка групп Spyro Gyra и Pink Floyd, а особое место отвели Лунной сонате Бетховена. Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т. (8442) 24-18-72. 29 сентября в 18.00. Билеты: 500 руб. 6+

Не пропусти!

ПОРТУГАЛЬСКОЕ ФАДУ: «НОЧЬ В ЛИССАБОНЕ» С КРИШТИАНУ ДЕ СОУЗОЙ

Концерт «Ночь в Лиссабоне» - это возможность на два часа перенестись в мир чувственной музыки на узкие улочки европейской столицы, где молодой капитан Грэй искал алый шелк на паруса своей шхуны.

Fado castiço - особый «природный», настоящий фаду, нетронутый ни шоу-бизнесом, ни модой, который рождается из звуков гитар, голоса певца и сердец слушателей. Криштиану де Соуза - один из немногих молодых музыкантов, которые хранят его традиции. Он привезет программу, составленную из лучших классических фаду.

Поддержит Криштиану «золотое инструментальное трио Лиссабона»: Антониу Нету (виола), Жоржи Каррейру (бас) и виртуоз португальской гитары Сандру Кошта.

Консерватория им. Серебрякова, ул. Мира, 5а. 6 октября в 18.00. Билеты: 500 - 1900 руб.

Концерт «Ночь в Лиссабоне» ждет волгоградцев. Фото: Роман и Алла Боголеповы

КВН. ОСЕННИЙ КУБОК

Лучшие команды КВН Волгограда, Волжского и соседних регионов сразятся за осенний кубок официальной лиги МС КВН «Атмосфера». Будет весело! Дом офицеров, пр. Ленина, 31. 28 сентября в 19.00. Билеты: 250 руб. 12+

ПЕТР МАМОНОВ

Впервые в Волгограде пройдет творческий вечер музыканта, актера и поэта Петра Мамонова. Он будет исполнять песни, читать стихи, рассказывать истории из жизни, отвечать на записки зрителей из зала. Речь пойдет о музыке, о кино, о театре, о жизни. Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4. 9 октября в 19.00. Билеты: 900 - 2500 руб. 16+

Впервые в Волгограде пройдет творческий вечер музыканта, актера и поэта Петра Мамонова. Фото: афиша

«СИЛЬВИЯ»

Новый экспериментальный театр в октябре представит зрителям новый спектакль по пьесе Альберта Герни «Сильвия». Это трогательная история о супругах, которые уже 20 лет в браке и прекрасно осознают, что их жизнь превратилась в рутину. Муж решил развеять застоявшиеся отношения очень необычным способом. Так в их жизни появилась Сильвия.

Спектакль поставил заслуженный артист России Андрей Курицын. На сцене ведущие актеры театра: Вадим Ситников, Екатерина Мелешникова, Марина Алексеева, Игорь Мазур, Дмитрий Макаров, Анастасия Фролова, Ирина Желтоногова и Дмитрий Гнацинский.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн на сайте net-volgograd.ru. Премьера! 11, 12, 17 и 30 октября в 19.00. Билеты: от 200 руб. 16+