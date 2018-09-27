В Волгограде экстренно сел самолет Махачкала - Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-27T16:33:55+03:00

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Днем 27 сентября в Волгограде совершил экстренную посадку рейс 505 Махачкала - Санкт-Петербург авиакомпании «Победа». Одному из пассажиров стало плохо в воздухе, поэтому пилот принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту.

- Пилот запросил разрешение на экстренную посадку в 11.45. Приземлился рейс №505 в аэропорту Волгограда только в 13.07. Почти полтора часа самолету пришлось кружить над городом, чтобы выработать топливо до массы, необходимой для снижения, - рассказала «КП-Волгоград» специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова.

На земле пассажира уже ждала бригада «скорой помощи». Медики сработали оперативно. Мужчину, который почувствовал себя плохо, доставили в городскую больницу №25. Он жив, находится под наблюдением медиков. Но еще немного и его было бы уже не спасти.

- Врачи принимают решение о дальнейшем лечении, пациенту может понадобиться срочная операция, - сообщили в облздраве.

Самолету пришлось дозаправляться. Спустя час после посадки рейс 505 продолжил полет по маршруту. По данным аэропорта Пулково, задержка составит 1 час 45 минут.