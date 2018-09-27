2018-09-27T12:33:36+03:00
Общество

Заедет в больницы: в Волгограде маршрутка №83-а изменила путь

На маршруте появились дополнительные остановки - поликлиника №24 и больница №15
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На маршруте добавят две дополнительные остановки, и число машин.На маршруте добавят две дополнительные остановки, и число машин.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Больницы и поликлиники в Красноармейском районе расположены, скажем так, не очень удачно в плане транспортной доступности. Поэтому для местных жителей каждая поездка в медучреждение сравни испытанию. Выход нашли: решили откорректировать маршрут №83-а таким образом, чтобы на нем можно было добраться и в роддом, и в поликлинику в заканалье.

Об этом власти попросили сами жители Красноармейского района. Им пошли навстречу. И отныне микроавтобусы №83-а будут ездить по новому маршруту.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Отправляются маршрутки №83-а теперь от конечной остановки «Поликлиника №24», расположенной в заканальной части района.

Далее микроавтобус следует через остановки «Караванная», «Больница №16», «Кинотеатр «Юбилейный», потом делает петлю - заезжает к больнице СМП №15 «Каустик» и по улице Навлинская доезжает непосредственно до ГУЗ «Родильный дом №4».

Таким образом, говорят в администрации Волгограда, маршрут соединил более 20 социальных учреждений Красноармейского района. По такому пути маршрутки ездят уже с 22 сентября. Пока все довольны.

При этом на маршрут добавили число микроавтобусов - до 30-ти. И интервал движения между ними отныне составляет примерно 7 минут.

ДОЕДУТ ДО ОКРАИН

В мэрии говорят, что после того, как разобрались со схемой движения общественного транспорта, взялись за окраины города. Так, в сентябре для жителей поселка Кировского района «Капустная балка» запустили муниципальный маршрут № 58, который проходит через Вторую продольную магистраль до станции «Университетская» в Советском районе. Сейчас на этом направлении работают 6 микроавтобусов с интервалом движения порядка 15 минут.

Для жителей Тракторозаводского района изменен и продлен до остановки «Площаь Возрождения» маршрут №43.

- Благодаря скорректированной схеме движения общественный транспорт связал отдаленный микрорайон северной части города с крупным пересадочным узлом на площади Возрождения, в том числе обеспечив жителей протяженной улицы Таращанцев прямым маршрутом до первой Продольной магистрали, - говорят в администрации города.

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