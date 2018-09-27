Главное - быть собой: волгоградка Елена Власова о конкурсе «Учитель года-2018»

СЕГОДНЯ 05:35 2018-09-27T05:37:20+03:00

Лучший учитель региона рассказала о том, как готовилась к всероссийскому конкурсу и как он проходит

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В 2018 году лучшим учителем Волгоградской области стала Елена Власова. Уже 12 лет она преподает английский язык в гимназии №3 Центрального района Волгограда. Сейчас за Елену Сергеевну держат кулачки коллеги, все ее ученики и их родители – в эти в дни в Санкт-Петербурге проходит федеральный конкурс «Учитель года России». За право называться лучшими в стране борются педагоги из 85 регионов. Им предстоит провести методический семинар и урок, после чего в списке претендентов останется лишь 15 лауреатов. Их имена объявят 29 сентября. Затем учителя покажут мастер-класс, проведут классный час и представят образовательный проект. Пять финалистов по итогам испытаний определят 3 октября. Они то и отправятся на беседу с министром образования, после которой выберут победителя. Елена Власова рассказала «КП-Волгоград», как готовилась к всероссийскому конкурсу и как он проходит.

- Помогала мне огромная команда из Волгограда. Все были готовы дать совет, выслушать мои идеи. Часть отвергали, часть я развивала дальше. Участвовала в различных форумах, в том числе молодежных, форсайт-сессиях. Работа в помощь мне была проделана колоссальная, - рассказала Елена Власова. - Готовилась на работе, собирала какие-то наработки, идеи. Потом их систематизировала и вырабатывала одну единую концепцию, которую уже представила на методическом семинаре.

На первом испытании представлять свои наработки пришлось компетентному жюри, в которое, кстати, вошли еще трое волгоградцев: лауреат конкурса «Учитель года-2017», а ныне директор школы «Долина знаний» Петр Байкалов, финалист конкурса «Учитель года-2016», учитель химии лицея №5 Евгений Ковалев и доктор педагогических наук, профессор ВолГУ Николай Борытко. Впереди испытания в реальном классе с реальными учениками, которых учителя увидят в первый раз. Выставлять оценки педагогам жюри будет, наблюдая за уроком через око видеокамеры.

Волгоградская делегация в Санкт-Петербурге. Фото: АВО

- Когда мы работали в Волгограде, коллеги подсказывали, давали советы. Универсальный совет - быть собой. Это главное. На самом деле, это помогает осознать и свой педагогический опыт, и в каком направлении тебе двигаться дальше, - отмечает Елена Сергеевна.

У КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ СВОИ ФИШКИ

Проводить уроки лучшие российские учителя будут в 56-й гимназии Санкт-Петербурга.

- Мы заранее выбирали класс, с которым хотим работать. И будем давать урок в реальном времени, в реальном классе с трансляцией онлайн. Думаю, что у каждого педагога, который принимает участие на этом этапе конкурса, есть свои фишки, как они взаимодействуют и работают с детьми. Здесь все - большие профессионалы, - считает Елена Власова.

По мнению педагога, чтобы урок прошел успешно, нужно создать такие условия, чтобы дети были включены в активную работу. А предметный материал стал лично значимым для каждого из учеников.

- Каждый из детей должен найти свой смысл в том материале, который мы изучаем на уроке, тогда они включатся в работу, и не будут отвлекаться, - делится профессиональными секретами Елена Сергеевна. - Язык должен стать ресурсом, который помогает им в коммуникации с другими людьми. Когда у детей есть возможность рассказать на иностранном языке о себе другим, наверное, это их максимально и привлекает.

В этом году в Волгограде проходили матчи чемпионата мира по футболу. И ученики Елены Власовой не только смогли пообщаться с приехавшими в город иностранцами на английском, но и работали волонтерами ЧМ-2018. Помогали гостям ее воспитанники и на Олимпиаде в Сочи.

Настрой у Елены Сергеевны самый позитивный. Волгоградцы желают ей дойти как минимум до финала конкурса «Учитель года-2018». Сама же она так далеко не загадывает:

- Я надеюсь получить хороший опыт для себя, чтобы потом его использовать и распространять, - говорит Елена Власова.