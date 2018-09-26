Прилетел в Тайланд, а отель не оплачен: турфирма из Волжского испортила отпуск десяткам волгоградцев

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-26T14:08:22+03:00

На сайте компании до сих пор предложение о турах, вот только сама Лариса Назаркина телефоны уже не берет.

Изменить размер текста: A A

В Волжском задержали 40-летнего директора туристической фирмы, которая кинула своих клиентов более, чем на миллион рублей. В списке «жертв» 42 человека. Все они теперь пострадавшие в уголовном деле, которое волгоградские полицейские возбудили в отношении волжанки по статье «мошенничество».

Лариса Назаркина открыла турфирму четыре года назад. Дама решила, что может на этом неплохо заработать. И поначалу все получалось. Путевки были недорогими, клиентов много. Они возвращались счастливыми и довольными после отдыха в Турции, на курортах Краснодарского края, на пляжах Тайланда, и из прочих прекрасных мест.

Проблемы начались в 2018 году. Сначала семейные – женщина развелась, а затем и финансовые. Она по прежнему отправляла людей за границу, улыбалась туристам, а затем – кидала их, когда они приходили на ресепшен отеля. Только в поездке люди узнавали, что у них оплачена только дорога. А вот проживание - нет. Сначала они обрывали звонками телефон Ларисы Назаркиной. Когда же понимали, что трубку она так и не возьмет, сами оплачивали номера. Отдых у многих был испорчен. Ведь оставшаяся после непредвиденных расходов сумма была совсем не той, на которую они рассчитывали, чтобы насладиться морем и ночным городом. Так попали туристы в Кемере, так оказался почти без денег мужчина из Волжского.

На родину все возвращались злыми и готовыми ринуться в бой. Но извиняющаяся каждые пять минут директор гасила настрой. Она соглашалась, что виновата, рассказывала о трудном финансовом положении, обещала вернуть деньги в ближайшее время и… продолжала продавать неполноценные путевки. А в августе тем клиентам, которые собирались в отпуск в сентябре, пришла СМС «Тур отменяется. Деньги вернуть не могу. Обращайтесь в суд».

Людмила Чурюмова осталась без отдыха в этом году. Фото: из личного архива героя публикации

- Я собиралась поехать в Абхазию на неделю. Рекламу фирмы «Рио» увидела в «Одноклассниках», почитала отзывы – все довольны. Да и знакомые отдыхали уже в этом году. Посмотрела на сайте судебных приставов, у фирмы были небольшие долги только по налогами. Так что спокойно отдала 16 тысяч Ларисе Назаркиной за путевку. А через неделю пришла эта смс. Пыталась дозвониться, но она трубки не брала. Потом от нее пришло второе сообщение: что звонить ей не надо, что ее вызывали в полицию и МВД занимается этим делом, - рассказала «КП-Волгоград» Людмила Чурюмова.

Кстати, никто из многочисленных клиентов даже не поинтересовался лицензией на туристическую деятельность. Оформлена Лариса Назаркина была как индвидуальный предприниматель и ни в какой Госреестр туристических компаний не входила. Так что работала на свой страх и риск. За что и поплатилась и повинилась: да, обманывала, но потому что были нужны средства на жизнь.

Поплатились и клиенты. Ведь деньги им придется возвращать через суд, ни под какие госпрограммы помощи туристам они точно не попадают. Общая сумма ущерба - 1, 2 миллиона рублей.

Сейчас сотрудники волгоградской полиции занимаются расследованием мошенничества. Пока пострадавшими числятся 42 человека.