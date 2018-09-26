До встречи в Токио на Олимпийских играх: На Волжском трубном заводе чествовали юных чемпионок мира по гандболу

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-26T10:46:49+03:00

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11 участниц команды из 18 - воспитанницы Волгоградского областного гандбольного клуба «Динамо», генеральным спонсором которого уже многие годы выступают Трубная металлургическая компания (ТМК) и компания «Синара - Девелопмент». На Волжском трубном заводе, входящем в ТМК, прошла торжественная церемония чествования победительниц.

Соревнования проходили в Польше. Для наших девушек основная борьба началась в четвертьфинале. Сначала победа у сборной Дании, затем волгоградки разгромили сборную Швеции. В финальном матче девушки сражались со сборной Венгрии. Итоговый счет на табло красноречиво говорил о том, какой напряженной была игра. После свистка арбитра на табло застыли цифры 29:27. Сборная России, почти полностью состоящая из молодых, красивых волгоградок, стала победителем мировых состязаний.

Девушки, смелые и решительные на гандбольном поле, в миру - тихие и скромные, как и полагается быть русским красавицам. С победой их поздравил управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков и генеральный директор «Синара - Девелопмент Юг» Геннадий Володькин.

- Ваша победа - это только вершина айсберга, а ее основание - ежедневный труд и вклад большого количества людей, - подчеркнул Сергей Четвериков. - Желаем вам дальнейших спортивных и человеческих побед. Пусть все у вас будет хорошо.

К поздравлениям присоединился и Геннадий Володькин.

- Мы понимаем, что гандбол - это жесткий спорт, - заявил Геннадий Володькин. - Эта победа, действительно, общий труд, я поздравляю с победой наших девчат. Спасибо вам большое, меньше травм и больше свершений.

Наконец настал торжественный момент награждения. Каждая участница сборной получила от ТМК и группы «Синара» сертификат на 200 тысяч рублей и букет цветов. Девочки, услышав свои фамилии, шептались друг с другом: «Ого! По 200 тысяч! Ничего себе!» Они уже решили, что сертификаты отдадут родителям.

- Мы хотим от всей команды, от сборной, от суперлиги, тренерского состава поблагодарить вас за приглашение, нашу поддержку и за то, что не бросаете в трудную минуту. Спасибо вам большое, - поблагодарила руководство ТМК и компании «Синара - Девелопмент» вратарь сборной Анна Верещак.

Еще по два миллиона получили областной гандбольный клуб «Динамо» и спортивная школа олимпийского резерва по гандболу, где воспитываются спортсменки.

- Я была на этом чемпионате мира, работала техническим делегатом от международной Федерации гандбола, - рассказала директор волгоградской школы олимпийского резерва по гандболу Стелла Вартанян. - Традиционно перед соревнованиями проходит мандатная комиссия. Выясняют гражданство спортсменок, принадлежность к клубам и так далее. Когда мои коллеги проверили команду России, то подошли ко мне и спросили, правда ли, что из 18 участников сборной 11 человек - из Волгограда. Я сказала, что не просто из Волгограда, но и из одной спортшколы! Тогда даже на чемпионате мира появилась шутка, что сборная Волгоградской области выступает против всего мира. И когда наши девочки выиграли, я получила поздравлений больше, чем наша команда. Я очень благодарна нашим девочкам, нашим тренерам и спонсорам. Большое вам спасибо, что позвали, что отметили. Я сейчас приеду и расскажу своим тренерам, что их труд оценили на самом высоком уровне. Еще раз большое спасибо!

Слова благодарности прозвучали и от президента клуба «Динамо» Василия Сидоренко, который отметил, что такая помощь позволяет волгоградской школе гандбола сохранять многолетние традиции. «Наши воспитанники при непосредственном участии ТМК в очередной раз доказали, что наша школа гандбола - одна из лучших в мире. Поддержка партнеров помогает нам побеждать. Сегодня мы чувствуем себя частью большой команды, одним из дивизионов компании. ТМК льет сталь, делает качественную продукцию, а мы приносим золото для России», - сказал Василий Сидоренко.