2018-09-25T15:01:46+03:00
Авто

Новые щетки делают погоду!

В непогоду щетки стеклоочистителей изнашиваются быстрей
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Грязь, реагенты, слои снега и льда не прибавляют дней жизни "дворникам". Резина трескается, становится жесткой. На лобовом стекле появляются разводы. Поэтому имеет смысл заменить щетки стеклоочистителей.

ЧТО МЕНЯТЬ: ЩЕТКИ ИЛИ РЕЗИНКИ

Многие, пытаясь экономить, меняют не "дворники", а только резинки. Однако эксперты советуют делать так только в крайних случаях. Дело в том, что со временем изнашивается не только та часть, которая прилегает к стеклу, но и конструкция самих стеклоочистителей. Расшатанные шарниры, растянутые пружинки не способствуют эффективной работе. Поэтому, чтобы стекло всегда было чистым, а езда безопасной, не покупайте "дворники" по запчастям.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Запомните, если зимой щетки примерзли к лобовому стеклу, не пытайтесь их оторвать. Повредите и стекло, и резинку. Не лучшая идея – отогревать горячей водой. Перепады температур негативно скажутся на сроке службы. Достаточно просто прогреть автомобиль, стеклоочистители отогреются сами. И всегда используйте качественную "незамерзайку".

С 1 сентября по 30 ноября 2018 г. комплект оригинальных передних и задних щеток стеклоочистителя от 1 690 рублей*, зимний концентрат стеклоомывателя в подарок и бесплатная замена щеток!

Выгода до 20%!

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Зимний концентрат стеклоомывателя (1 л).

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Зимний концентрат стеклоомывателя предназначен для очистки переднего ветрового стекла и стёкол фар от снега, льда, антигололёдных реагентов, копоти, соли и грязи. Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания.

* - включая стоимость работ и запчастей.

1 - Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.09.2018 г. по 30.11.2018 г. и ограничено наличием акционных запасных частей у дилеров.

2 - до VIN TSMNZA72S00415292/TSMNZC72S00337308

3 - с VIN TSMNZA72S00415371/TSMNZC72S00337301

4 - В комплект для Liana (Sedan) входят только передние щётки стеклоочистителя и подарок, задняя не предусмотрена.

Для получения подробной информации обращайтесь к официальному дилеру Suzuki в Волгограде «А-моторс» по телефону +7(8442) 54-04-66

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