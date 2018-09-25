Посадили под парту, кидались обувью, обзывали собакой: под Астраханью учителя уволили за издевательства над учеником
Подобные истории сейчас редкость. Потому что дети знают свои права, да и родители бдят, чтобы их деток никто не смел обидеть даже словом. То, что произошло в селе Алтынжар Астраханской области, выходит за рамки реальности.
В отдел образования Володарского района пожаловалась 43-летняя жительница села Камардан. Женщина рассказала, что над ее ребенком 4 сентября издевались на уроке рисования. И привела рассказ сына, который подтверждают и другие ученики.
В этот день на уроке ИЗО Галии Батырхановой был аншлаг – сразу же несколько классов. Места всем не хватило. Одного из ребят женщина поставила возле стены. А когда тот облокотился и задел штору, тычками загнала ребенка под парту, где заставила его рисовать. Мальчик закашлялся, и ребята стали обзывать его собакой и кидать в него обувь. Вместо того, чтобы прекратить издевательства, сеятель доброго и вечного прочитала жертве нотацию, как нужно вести себя на уроке.
Мама школьника рассказала, что после этого случая ее сын стал заикаться и отказывается ходить в школу.
Написала Галия и заявление в прокуратуру, которая начала масштабную ревизию школы. А руководство астраханского министерства образования, опережая результаты проверки, сняло с должности директора школы. Теперь он обычный учитель. Лишились своих мест сотрудники администрации образовательного учреждения и сама Галия Батырханова. В школе с понедельника новый директор.
Женщину после этого случая уволили из школы. Фото: соцсети
- Считаем недопустимым любое некорректное отношение к учащимся и родителям со стороны учителей и руководства школ. Все эти случаи мы готовы пресекать максимально оперативно, - сообщили в Министерстве образования Астаханской области.
Кстати, женщина работает учителем рисования уже много лет, жалоб со стороны родителей до этого случая не было. Теперь ей не только не устроиться на работу с такой записью в трудовой. Если прокуратура подтвердит все, что описала мамочка, ее ждет уголовное наказание.
"Комсомолка" дозвонилась до мамы пострадавшего. Астраханка сейчас находится в декрете с четвертым ребенком. Женщина не хочет раздувать скандал. Село совсем небольшое, и привлекать лишнее внимание к своей семье она не желает. Пусть разбираются следователи.
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Галина КОЗЛОВА, педагог-психолог гимназии №3 Волгограда
На лицо профессиональное выгорание
Начало учебного года самое сложное время для школы. Детям трудно перестроиться на учебу, организовать себя, они не слышат педагогов. В это время и учителям не просто контролировать учеников. Тем более, как в этом случае, когда в одном помещении сразу несколько классов, причем подросткового возраста.
У педагога налицо профессиональное выгорание. Если выпускники вузов после полугода в школе идут с жалобой на стресс к психологам, то что говорить о состоянии после 20 лет работы в образовании. Скорей всего фоном были и личные неприятности. Как результат – срыв и абсолютно непрофессиональное поведение учителя.
Теперь психологическая помощь в первую очередь нужна ребенку - ему предстоит долгое восстановление. Во вторую - педагогу. Я уверена, что она жалеет о своем поведении и сейчас находится в тяжелом эмоциональном состоянии.