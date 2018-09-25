Посадили под парту, кидались обувью, обзывали собакой: под Астраханью учителя уволили за издевательства над учеником

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-25T17:36:05+03:00

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Подобные истории сейчас редкость. Потому что дети знают свои права, да и родители бдят, чтобы их деток никто не смел обидеть даже словом. То, что произошло в селе Алтынжар Астраханской области, выходит за рамки реальности.

В отдел образования Володарского района пожаловалась 43-летняя жительница села Камардан. Женщина рассказала, что над ее ребенком 4 сентября издевались на уроке рисования. И привела рассказ сына, который подтверждают и другие ученики.

В этот день на уроке ИЗО Галии Батырхановой был аншлаг – сразу же несколько классов. Места всем не хватило. Одного из ребят женщина поставила возле стены. А когда тот облокотился и задел штору, тычками загнала ребенка под парту, где заставила его рисовать. Мальчик закашлялся, и ребята стали обзывать его собакой и кидать в него обувь. Вместо того, чтобы прекратить издевательства, сеятель доброго и вечного прочитала жертве нотацию, как нужно вести себя на уроке.

Мама школьника рассказала, что после этого случая ее сын стал заикаться и отказывается ходить в школу.

Написала Галия и заявление в прокуратуру, которая начала масштабную ревизию школы. А руководство астраханского министерства образования, опережая результаты проверки, сняло с должности директора школы. Теперь он обычный учитель. Лишились своих мест сотрудники администрации образовательного учреждения и сама Галия Батырханова. В школе с понедельника новый директор.

Женщину после этого случая уволили из школы. Фото: соцсети

- Считаем недопустимым любое некорректное отношение к учащимся и родителям со стороны учителей и руководства школ. Все эти случаи мы готовы пресекать максимально оперативно, - сообщили в Министерстве образования Астаханской области.

Кстати, женщина работает учителем рисования уже много лет, жалоб со стороны родителей до этого случая не было. Теперь ей не только не устроиться на работу с такой записью в трудовой. Если прокуратура подтвердит все, что описала мамочка, ее ждет уголовное наказание.

"Комсомолка" дозвонилась до мамы пострадавшего. Астраханка сейчас находится в декрете с четвертым ребенком. Женщина не хочет раздувать скандал. Село совсем небольшое, и привлекать лишнее внимание к своей семье она не желает. Пусть разбираются следователи.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Галина КОЗЛОВА, педагог-психолог гимназии №3 Волгограда

На лицо профессиональное выгорание

Начало учебного года самое сложное время для школы. Детям трудно перестроиться на учебу, организовать себя, они не слышат педагогов. В это время и учителям не просто контролировать учеников. Тем более, как в этом случае, когда в одном помещении сразу несколько классов, причем подросткового возраста.

У педагога налицо профессиональное выгорание. Если выпускники вузов после полугода в школе идут с жалобой на стресс к психологам, то что говорить о состоянии после 20 лет работы в образовании. Скорей всего фоном были и личные неприятности. Как результат – срыв и абсолютно непрофессиональное поведение учителя.

Теперь психологическая помощь в первую очередь нужна ребенку - ему предстоит долгое восстановление. Во вторую - педагогу. Я уверена, что она жалеет о своем поведении и сейчас находится в тяжелом эмоциональном состоянии.