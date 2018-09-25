АО «Российский аукционный дом» сообщает

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-25T16:32:16+03:00

Торги по продаже прав (требований) по договорам ПАО Сбербанк назначены на 08 ноября 2018 года

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Электронный аукцион по продаже единым лотом прав (требований) по договорам, заключенным между ПАО Сбербанк и Сельскохозяйственным потребительским обществом «Камышинское»

(ИНН 3410268310)

Электронный аукцион будет проводиться 08 ноября 2018 г. с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»

Продавец – ПАО Сбербанк

Прием заявок с 25 сентября 2018 года по 24 октября 2018 до 17:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 октября 2018 г.

Допуск претендентов к участию в электронном аукционе осуществляется 06 ноября 2018 г в 17-00.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Предметом торгов являются права (требования) (далее – Права, Лот № 1), возникшие из:

1. Мирового соглашения №1, утвержденного Решением Третейского суда при АНО НАП Территориальной коллегии в г. Волгоград №Т-ВЛГ/15-6445/1 09.12.2015 г. (полный текст 10.12.2015 г.), (далее Мировое соглашение 1) об урегулировании задолженности вытекающей из:

А) договора об открытии возобновляемой кредитной линии №8621\624\2014\042 от 20.03.2014 г. (далее Кредитный договор 1), заключенного с СПО «Камышинское».

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 1, уступке подлежат права на основании следующих договоров:

- договор залога №8621\624\2014\042-ЗАЛ от 20.03.2014 г. - залогодатель СПО «Камышинское», в редакции всех дополнительных соглашений к нему;

- договор поручительства №8621\624\2014\042-П\1 от 14.04.2014 г., в редакции всех дополнительных соглашений к нему;

- договор поручительства №8621\624\2014\042-П\3 от 14.04.2014 г., в редакции всех дополнительных соглашений к нему;

- договор поручительства №8621\624\2014\042-П\2 от 20.03.2014 г., в редакции всех дополнительных соглашений к нему;

- договор поручительства №8621\624\2014\042-П\4 от 20.03.2014 г., в редакции всех дополнительных соглашений к нему;

- договор поручительства №8621\624\2014\042-П\5 от 20.03.2014 г., заключенный с НП «Региональный гарантийный фонд» (дополнительное соглашение в рамках обязательств по мировому соглашению №1 от 09.12.2015 г. не подписано);

2. Мирового соглашения №2, утвержденного Решением Третейского суда при АНО НАП Территориальной коллегии в г. Волгоград №Т-ВЛГ/15-6445 от 09.12.2015 г. (полный текст 10.12.2015 г.) (далее Мировое соглашение 2) об урегулировании задолженности вытекающей из:

А) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №8621\624\115 от 19.08.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 2).

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 2, уступке подлежат права на основании следующих договоров:

- договор залога №8621\624\115-ЗАЛ\1 от 19.08.2013 г. - залогодатель СПО «Камышинское»;

- договор поручительства №8621\624\115-П\1 от 19.08.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\115-П\3 от 19.08.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\115-П\4 от 19.08.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\115-П\5 от 19.08.2013 г.,

в редакции всех дополнительных соглашений к ним;

Б) кредитного договора №8621\624\036 от 17.04.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 3).

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 3, уступке подлежат права на основании следующих договоров:

- договор залога №8621\624\036 от 17.04.2013 г. - залогодатель СПО «Камышинское»;

- договор поручительства №8621\624\036-1 от 17.04.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\036-2 от 17.04.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\036-3 от 17.04.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\036-5 от 17.04.2013 г., в редакции всех дополнительных соглашений к ним;

В) кредитного договора №8621\624\074 от 03.06.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 4).

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 4, уступке подлежат права на основании следующих договоров:

- договор залога №8621\624\074 от 03.06.2013 г. - залогодатель СПО «Камышинское»;

- договор поручительства №8621\624\074-1 от 03.06.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\074-2 от 03.06.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\074-3 от 03.06.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\074-5 от 03.06.2013 г.,

в редакции всех дополнительных соглашений к ним;

Г) кредитного договора №101\2012 от 04.10.2012 г., заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 5).

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 5, уступке подлежат права на основании следующих договоров:

- договор поручительства №101\2012 от 04.10.2012 г.,

в редакции всех дополнительных соглашений к ним;

Д) кредитного договора №8621\624\168 от 22.11.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 6).

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 6, уступке подлежат права на основании следующих договоров:

- договор залога №8621\624\168-ЗАЛ\1 от 22.11.2013 г., заключенный СПО «Камышинское»;

- договор залога №8621\624\168-ЗАЛ\2 от 22.11.2013 г., заключенный СПО «Камышинское»;

- договор залога №8621\624\168-ЗАЛ\4 от 02.12.2013 г., заключенный СПО «Камышинское»;

- договор залога №8621\624\168-ЗАЛ\5 от 22.11.2013 г., заключенный СПО «Камышинское»;

- договор поручительства №8621\624\168-П\1 от 11.12.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\168-П\3 от 11.12.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\168-П\4 от 22.11.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\168-П\5 от 22.11.2013 г.,

в редакции всех дополнительных соглашений к ним;

Е) кредитного договора №8621\624\035 от 17.04.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 7).

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 7, уступке подлежат права на основании следующих договоров:

- договор залога №8621\624\035 от 17.04.2013 г. - залогодатель СПО «Камышинское»;

- договор поручительства №8621\624\035-1 от 17.04.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\035-2 от 17.04.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\035-3 от 30.05.2013 г.;

- договор поручительства №8621\624\035-5 от 30.05.2013 г.,

в редакции всех дополнительных соглашений к ним;

Ж) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №103\2012 от 08.10.2012 г. заключенный с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 8).

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 8, уступке подлежат права на основании следующих договоров:

- договор поручительства №103\2012-1 от 08.10.2012 г.;

- договор поручительства №103\2012-2 от 08.10.2012 г.;

- договор поручительства №103\2012-3 от 30.10.2012 г.;

- договор поручительства №103\2012-4 от 30.10.2012 г.

Начальная цена Лота №1 – 23 847 905 (Двадцать три миллиона восемьсот сорок семь тысяч девятьсот пять) рублей 82 копейки.

Минимальная цена Лота №1 - 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 82 копейки.

Сумма задатка – 1 650 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 08 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 1 469 581 (Один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 367 395 (Триста шестьдесят семь тысяч триста девяносто пять) рублей 25 копеек.

Для сведения:

- определением Камышинского городского суда 22.02.2018 г. по делу №13-66/2018 выданы исполнительные листы на основании решения Третейского суда при АНО НАП Территориальной коллегии в г. Волгоград №Т-ВЛГ/15-6445/1 о взыскании в солидарном порядке задолженности по мировому соглашению №1 от 09.12.2015 г. в размере 7 454 093 рублей 46 копеек и судебных расходов связанных с оплатой государственной пошлины за подачу заявления о выдаче исполнительных листов в размере 2 250 рублей;

- определением Камышинского городского суда 21.02.2018 г. по делу №13-65/2018 выданы исполнительные листы на основании решения Третейского суда при АНО НАП Территориальной коллегии в г. Волгоград № Т-ВЛГ/15-6445 о взыскании в солидарном порядке задолженности по мировому соглашению №2 от 09.12.2015 г. в размере 15 761 307 рублей 13 копеек и судебных расходов связанных с оплатой государственной пошлины за подачу заявления о выдаче исполнительных листов в размере 2 250 рублей;

- Решением Камышинского городского суда по делу №2-555/2018 от 19.04.2018 г. взысканы проценты и неустойки в размере 183 368 рублей 75 копеек по мировому соглашению №1 от 09.12.2015 г. в солидарном порядке;

- Решением Камышинского городского суда по делу №2-559/2018 от 19.04.2018 г. взысканы проценты и неустойки в размере 387 660 рублей 24 копеек по мировому соглашению №2 от 09.12.2015 г. в солидарном порядке;

- Камышинским районным отделом службы судебных приставов по Волгоградской области 20.03.2018 г. возбуждены исполнительные производства в отношении СПО «Камышинское»:

- 24652/18/34011-ИП о взыскании задолженности по мировому соглашению №1 от 09.12.2015 г. в размере 7 454 093 рублей 46 копеек и судебных расходов связанные с оплатой государственной пошлины за подачу заявления о выдаче исполнительных листов в размере 2 250 рублей;

- 24662/18/34011-ИП о взыскании задолженности по мировому соглашению №2 от 09.12.2015 г. в размере 15 761 307 рублей 13 копеек и судебных расходов связанные с оплатой государственной пошлины за подачу заявления о выдаче исполнительных листов в размере 2 250 рублей;

- 26.06.2018 определением Арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-10449\2018 (вступило в законную силу 03.07.2018г) по иску Банка рассмотрено гражданское дело об обращении взыскания на заложенное имущество. 06.07.2018г вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства;

- 07.06.2018 в Арбитражный суд Волгоградской области подано заявление о признании СПО Камышинское несостоятельным (банкротом). Заседание по существу назначено на 03.10.2018г.

Задолженность, по указанным в настоящем информационном сообщении Мировому соглашению 1 и Мировому соглашению 2 по состоянию на 25 сентября 2018г. составляет 23 847 905 (Двадцать три миллиона восемьсот сорок семь тысяч девятьсот пять) рублей 82 копейки.

Исполнение обязательств по Мировому соглашению 1 и Мировому соглашению 2, указанным в настоящем информационном сообщении, обеспечивается залогом следующего имущества:

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Продавец гарантирует, что Лот №1 никому не продан, не находится под арестом 3-х лиц, не обременен правами третьих лиц, не является предметом судебных разбирательств, за исключением указанных в настоящем информационном сообщении.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

Телефоны для справок: (846) 248-21-43, 8-800-777-57-57.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, не являющиеся аффилированными по отношению к Заемщику - СПО «Камышинское» и Поручителям - Марахову Ю.И., Мараховой Л.П., Мухаметзянову Р.А., Наконечному А.И., своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе могут юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся Пользователями электронной торговой площадки, за исключением лиц, указанных в предыдущем абзаце.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

- письмо, заверенное руководителем, о том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации или ликвидации, или банкротства, не является юридическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которого приостановлена.

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/лист записи ЕГРИП;

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора уступки прав (требований), который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору уступки прав (требований).

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщение;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату, указанную в сообщении о проведении торгов.

4) будут выявлены признаки аффилированности претендента по отношению к Заемщику - СПО «Камышинское» и Поручителям - Марахову Ю.И., Мараховой Л.П., Мухаметзянову Р.А., Наконечному А.И.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенным на сайте www.lot-online.ru.

В случае наличия одного ценового предложения, другой участник аукциона вправе подать более высокое ценовое предложение до момента окончания электронного аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену Прав.

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор уступки прав (требований) заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в качестве оплаты цены продажи Прав, по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Оплата цены продажи Прав, установленной в ходе аукциона, за вычетом суммы ранее внесенного задатка, производится Победителем аукциона (Покупателем) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, в следующем порядке по реквизитам:

Для оплаты прав (требований), возникших из Мирового соглашения № 1 от 09.12.2015, что составляет 32,1% от цены продажи Прав за вычетом 32,1% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

Получатель: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 045004641, кор/счет: 30101810500000000641 в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ,

ИНН: 7707083893, КПП: 540602001, р/с 47422810344009999888

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) по Мировому соглашению № 1 от 09.12.2015г.»

Для оплаты прав (требований), возникших из Мировое соглашение №2 от 09.12.2015, что составляет 67,9% от цены продажи Прав за вычетом 67,9% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

Получатель: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 045004641, кор/счет: 30101810500000000641 в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ,

ИНН: 7707083893, КПП: 540602001, р/с 47422810344009999888

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) по Мировому соглашению №2 от 09.12.2015г.»

Основанием для оплаты цены продажи прав (требований) является протокол подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора уступки прав (требований) задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае уклонения Победителя аукциона от оплаты цены продажи Прав /заключения договора уступки прав (требований), Продавец вправе заключить договор уступки прав (требований) с участником, предложившим в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона.

Продавец направляет участнику, предложившему в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона уведомление о возможности оплаты цены продажи прав (требований) по стоимости, предложенной таким участником.

Оплата цены продажи прав (требований) осуществляется участником, предложившим в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного выше уведомления.

Договор уступки прав (требований) заключается в течение 5 рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Продавца денежных средств в качестве оплаты цены прав (требований) от участника, предложившего в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска только одного участника, Продавец вправе подписать договор уступки прав (требований) с единственным участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона, по минимальной цене продажи Прав.

Оплата цены продажи прав (требований) осуществляется единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся, в следующем порядке по реквизитам:

Для оплаты прав (требований), возникших из Мирового соглашения № 1 от 09.12.2015, что составляет 32,1% от цены продажи Прав:

30101810500000000641 в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ,

ИНН: 7707083893, КПП: 540602001, р/с 47422810344009999888

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) по Мировому соглашению № 1 от 09.12.2015г.»

Для оплаты прав (требований), возникших из Мировое соглашение №2 от 09.12.2015, что составляет 67,9% от цены продажи Прав:

30101810500000000641 в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ,

ИНН: 7707083893, КПП: 540602001, р/с 47422810344009999888

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) по Мировому соглашению №2 от 09.12.2015г.»

Основанием для оплаты цены продажи для Единственного участника будет являться протокол признания аукциона несостоявшимся.

Для заключения Договора уступки прав (требований) Победитель аукциона должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в качестве оплаты цены продажи Прав явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, контактный телефон 8-961-074-13-16 Алексина Анна Сергеевна.

Неявка Победителя аукциона по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания Договора уступки прав (требований) в установленный срок, рассматривается как отказ победителя аукциона от заключения Договора уступки прав (требований).

Аукцион признается несостоявшимся, если:

а) не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо ни один из претендентов не признан Участником торгов;

б) к участию в торгах допущен только один претендент;

в) ни один из Участников торгов не сделал предложения по минимальной цене Прав.

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