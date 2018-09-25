Ломать не строить: На набережной Волгограда разбирают подпорные стены

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-25T13:07:14+03:00

Пока стоят погожие деньки, на набережной 62-й Армии кипит работа. Идет реконструкция центральной лестницы. Стартовал и третий этап работ. В районе спуска с улицы Комсомольской и недостроенных эстакад начали разбирать разрушенные временем подпорные стены. Уже в этом году их заменят на новые - монолитные железобетонные. Общая протяженность двух ярусов берегоукрепительных сооружений составит 1,2 километра. Они защитят Центральную набережную от подмыва во время паводка.

Обновят всю набережную от "Маяка" до стенки Родимцева.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы вошли в третий этап реконструкции нашей набережной. До этого здесь уложили силовые кабели, построили подстанцию под будущую инфраструктуру, чтобы потом можно было подключать фонтаны и кафе, звук и свет для амфитеатра, - рассказал во время осмотра стройплощадки мэр Волгограда Виталий Лихачев. - Вся затопляемая часть полностью обновится и уже четвертый этап реконструкции предусматривает благоустройство набережной до музея-панорамы.

Сейчас рабочие вынимают грунт, гидромолотом отбивают плиты и извлекают их из котлована.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После останется обновить лишь небольшой участок набережной от панорамы до моста, чтобы весь берег до стадиона был благоустроенным.

- Все будет очень красиво и современно. С променадом, фонтанами, зонами массовых мероприятий, чтобы набережная ожила. Сейчас она, честно говоря, слегка мертвая. Отдельные куски не дают людям передвигаться, - отмечает градоначальник.

Мэр Волгограда Виталий Лихачев контролирует ход работ.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По словам заместителя председателя городского комитета по строительству Евгения Хамчича, на следующей неделе рабочие приступят к демонтажу недостроенной причальной эстакады, одновременно будут ломать и пешеходную эстакаду на спуске с Комсомольской. Уже к концу октября от стотонной махины ничего не останется. Работы идут по графику.

Сейчас большая часть набережной превратилась в стройплощадку и закрыта для прогулок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Недостроенную причальную эстакаду снесут к концу октября.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После берегоукрепления на набережной приступят к масштабному благоустройству. На полтора километра вдоль волжского берега разобьют парк на 16,5 гектара. Планы амбициозные: развернуть Волгоград к Волге, построить амфитеатр, который соединят с верхней террасой пешеходными спусками, 10 километров пешеходных дорожек и велодорожка на 1,3 километра, будет и несколько фонтанов, зоны отдыха, кафе и рестораны. Все спуски к воде сохранят и отреставрируют. Старые деревья на набережной заменят тысячи новых. Со стороны Волги город должен выглядеть очень нарядно.

Все эти плиты заменят монолитные конструкции.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В середине октября приступим к смене деревьев - пока еще жарко, - поясняет Виталий Лихачев. - Дендроплан уже утвержден. Часть саженцев уже закупили. Это будут современные деревья модных пород: клены, ясени, липы, красиво цветущие весной, и с багрянцем, дарящим праздничное ощущение, осенью. Мы максимально уйдем от тополей.

Напомним, займется преображением Центральной набережной уже знакомая волгоградцам компания АО «Стройтрансгаз». Та самая, что построила «Волгоград Арену», благоустраивала территорию вокруг стадиона и восстанавливала уплывшие после июльских ливней склоны.

Идут работы и на центральной лестнице.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А пока, как говорят строители: ломать не строить.

- Сейчас вынимаем грунт. По старинке гидромолотом отбиваем плиты и извлекаем их из котлована, - рассказывает о текущих работах Евгений Хамчич. - Пока погода позволяет. Думаю, до зимы все работы, которые связаны с температурным режимом мы закончим. С другой стороны, есть технологии, которые позволяют лить бетон при низких температурах. А дожди берегоукреплению никак не мешают.