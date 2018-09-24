Презентация НОВОГО Volkswagen Touareg в Волгограде от компании «Волга-Раст»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-24T17:26:00+03:00

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Мероприятие проведено на высоком уровне командой автоцентра Volkswagen компании «Волга-Раст» на площадке «Хочу в шатёр!».

Это был настоящий светский раут: незабываемое лазерное шоу, стильная певица, вкуснейший фуршет, фотозона Bullet time[1], огромное количество подарков, показ вечерних детских платьев – все соответствовало статусу презентуемого автомобиля – НОВОГО Volkswagen Touareg! Но обо всем по порядку.

НОВЫЙ Touareg вышел под лозунгом «На класс выше». И это действительно так. Внешне автомобиль получил абсолютно свежий дизайн, делающий экстерьер широким, мощным и уверенным в себе. А главное – узнаваемым среди автомобилей premium-класса[2]. Мускулистая передняя часть с удлиненной линией капота и эффектные блоки задних светодиодных фонарей подчеркивают не только элегантность и динамику НОВОГО Touareg, но и его внедорожные возможности. На выбор доступно два направления внешней и внутренней отделки: стильные холодные цвета Elegance[3] или теплые оттенки Atmosphere[4]. Панорамная крыша, большой выбор фирменных колесных дисков открывает широкие возможности для персонализации.

Внутри автомобиля нас встречает просторный салон с высоким уровнем комфорта и заботой о пассажирах и водителе. Например, доступно сиденья ergoComfort[5] с электромассажем и регулировками по 18 направлениям. Водитель, передний пассажир и те, кто сидит сзади, могут настроить температуру в салоне под свои нужды. Климатическая система Climatronic[6] поддерживает от 2-х до 4-х зон контроля с независимым температурным режимом в каждой.

Цифровая приборная панель Innovision Cockpit[7] - центр Нового Volkswagen Touareg. Это не только оригинальное дизайнерское решение, но и яркое проявление оснащения автомобиля современными технологиями. Отсутствие кнопок, удобное управление с помощью прикосновений и жестов, а также различные опции для персонификации усиливают впечатление, что перед нами центр управления из будущего! При этом отличная организация водительского пространства позволяет быстро привыкнуть к современным новшествам, что отмечали участники мероприятия.

НОВЫЙ Volkswagen Touareg весь вечер был в центре внимания – интерес вызывал как внешний вид автомобиля, так и оснащение салона.

Пока основная часть гостей изучала новый немецкий внедорожник, другие в это время выстраивались в очередь к инновационному развлечению Bullet time в фотозоне, которое соответствовало статусу главного героя вечера – НОВОМУ Touareg. С техникой комбинированной съемки многие знакомы по голливудским блокбастерам, когда на большом экране создается ощущение, что время остановилось. На презентации гости поспешили воспользоваться этим новшеством и сделали необычные фотографии. Участники мероприятия признавались, что впервые смогли поучаствовать в создании такого фото и видео, поэтому активно делились им в социальных сетях.

Фото: Волга-Раст.

Зоны Welcome Drink[8] и фуршета пленяли изыском закусок и напитков и никого не оставили равнодушным.

В разгар мероприятия всеобщее внимание гостей привлекло стильное лазерное шоу. Эмблема немецкого концерна, внезапно возникшая в воздухе, благодаря современным технологиям, подчеркнула новизну и инновационность НОВОГО Volkswagen Touareg. Каждое следующее событие задавало все более высокий уровень презентации.

Фото: Волга-Раст.

Приятным сюрпризом для гостей стал показ вечерних детских платьев. Работа юных моделей на подиуме была блистательна, а маленькие звездочки - очаровательны.

Фото: Волга-Раст.

Презентация нового немецкого внедорожника была насыщена положительными эмоциями: пока одни изучали НОВЫЙ Touareg, другие выигрывали подарки от ведущего, участвуя в оригинальных конкурсах. Великолепный вокал приглашённой певицы переводил всё в статус вечернего раута.

Организаторы приготовили сюрприз для представителей прекрасной половины человечества – возможность примерить украшения Swarovski прямо во время мероприятия. Дамы по достоинству оценили это, и вокруг столика с драгоценностями был аншлаг. Стильный дизайн НОВОГО Touareg и блеск камней Swarovski – отлично дополняли друг друга, подчёркивая премиальный статус авто.

Дегустация от Шоколатерия Brownie Store[9] собрала вокруг себя любителей элитного шоколада. Черный и белый сорта лакомства с черносливом, грецкими орехами, миндалем – для приверженцев классики, а конфеты с черным и розовым перцем с базиликом – тем, кто готов открывать новое и необычное. Классический шоколад с необычным вкусом отлично оттенял инновационный характер НОВОГО Volkswagen Touareg – классическая немецкая эргономика с революционными элементами дизайна интерьера. Сладости и веселые развлечения ожидали и маленьких гостей презентации – им точно не было скучно в этот вечер.

Фото: Волга-Раст.

Фото: Волга-Раст.

Энергию и драйв у гостей во время всего мероприятия поддерживало кофе от итальянской кофейной компания Di Maestri[10]. Чашечка свежего ароматного напитка, сделанного прямо при тебе - что может быть лучше? Возможно, благодаря этому, все участники были активные и не хотели расходиться.

Презентация Нового Volkswagen Touareg надолго останется в памяти у тех, кому посчастливилось первыми увидеть и испытать новую модель, только поступившую на российский рынок!

Приглашаем в дилерский центр Volkswagen «Волга-Раст» собственноручно проверить возможности нового немецкого внедорожника, пройдя тест-драйв за рулем НОВОГО Volkswagen Touareg . Ждем вас по адресу ул. Землячки, 82Г, тел.: (8442) 781-111.

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[1] Буллет тайм

[2] Премиум-класса

[3] Элеганс

[4] Атмосфере

[5] ергоКомфорт

[6] Климатроник

[7] Инновижн кокпит

[8] Велком дринк

[9] Брауни Стор

[10] Ди Маэстри