Много пробегал? Поменяй Масло!

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-24T16:12:49+03:00

Если ездить на автомобиле, в котором находится старое масло, то можно на 100 % сказать, что ваш любимец долго не протянет

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Проще говоря, моторное масло облегчает работу механических частей двигателя, уменьшая трение, а фильтр задерживает небольшие металлические частички, которые образуются в результате его эксплуатации

Поэтому несвоевременная замена моторного масла приводит к увеличенному износу главного агрегата машины, снижению его эксплуатационных характеристик и как следствие к поломке. А это уже большие дополнительные финансовые затраты, которые обязательно появятся из-за невнимательного отношения к автомобилю и неразумной экономии.

Если Вашему автомобилю Suzuki уже 3 года, то данное предложение сэкономит ваши деньги!

С 1 сентября по 31 октября 2018 года действует специальное предложение «Масляный сервис» для автомобилей старше 3-х лет:

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1. Оригинальное моторное масло Suzuki Motor Oil.

2. Оригинальный масляный фильтр Suzuki.

3. Оригинальная шайба под сливную пробку.

4. Работы по замене масла и фильтра.

5. Проверка уровней технических жидкостей.

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Для прохождения акции «Масляный сервис» необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете Suzuki, распечатать купон с индивидуальным номером и предъявить его в дилерском центре Suzuki.

Своевременная замена моторного масла позволит обеспечить долговечность двигателя вашего автомобиля Suzuki, улучшить его работу и снизить расходы на обслуживание.

Пройдите «Масляный сервис» у официальных дилеров Suzuki, доверьте заботу о вашем автомобиле профессионалам!

*- Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.08.2018 г. по 31.10.2018 г. и ограничено наличием запасных частей и моторного масла у дилера "А-моторс". Подробности у официального дилера Suzuki уточняйте по телефону +7 (8442) 54-04-66 и в Личном кабинете.

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