Много пробегал? Поменяй Масло!
Проще говоря, моторное масло облегчает работу механических частей двигателя, уменьшая трение, а фильтр задерживает небольшие металлические частички, которые образуются в результате его эксплуатации
Поэтому несвоевременная замена моторного масла приводит к увеличенному износу главного агрегата машины, снижению его эксплуатационных характеристик и как следствие к поломке. А это уже большие дополнительные финансовые затраты, которые обязательно появятся из-за невнимательного отношения к автомобилю и неразумной экономии.
Если Вашему автомобилю Suzuki уже 3 года, то данное предложение сэкономит ваши деньги!
С 1 сентября по 31 октября 2018 года действует специальное предложение «Масляный сервис» для автомобилей старше 3-х лет:
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1. Оригинальное моторное масло Suzuki Motor Oil.
2. Оригинальный масляный фильтр Suzuki.
3. Оригинальная шайба под сливную пробку.
4. Работы по замене масла и фильтра.
5. Проверка уровней технических жидкостей.
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Для прохождения акции «Масляный сервис» необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете Suzuki, распечатать купон с индивидуальным номером и предъявить его в дилерском центре Suzuki.
Своевременная замена моторного масла позволит обеспечить долговечность двигателя вашего автомобиля Suzuki, улучшить его работу и снизить расходы на обслуживание.
Пройдите «Масляный сервис» у официальных дилеров Suzuki, доверьте заботу о вашем автомобиле профессионалам!
*- Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.08.2018 г. по 31.10.2018 г. и ограничено наличием запасных частей и моторного масла у дилера "А-моторс". Подробности у официального дилера Suzuki уточняйте по телефону +7 (8442) 54-04-66 и в Личном кабинете.
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