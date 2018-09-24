Noize MC извинился перед поклонником, которому неосторожно разбил голову стойкой от микрофона

СЕГОДНЯ 14:38 2018-09-24T15:02:29+03:00

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Реперу Ивану Алексееву пора заносить город Волгоград и его окрестности в черный список своих гастролей. В первый раз в 2010 году певца отправили в "обезьянник" за оскорбление полицейских со сцены. В этот раз после концерта 20 сентября в Волжском появилось обвинение в причинение вреда здоровью – поклоннику досталось стойкой микрофона.

Выступал рэпер в ночном клубе. Билеты раскупили задолго до концерта. И самыми крутыми местами считалась фанзона. Фанаты хором прыгали и подпевали любимым песням. Noize MC старался держать поклонников в тонусе – бегал по сцене, заводил зал. На одной из песен он бросил в зал стойку от микрофона и тут же про это забыл. Обычно фанаты ловят все, что летит со сцены. Но в этот раз металлическая конструкция угодила прямо в лоб волжанину Алексею Халстову. Как рассказал мужчина в соцсетях, он подставил себя, чтобы защитить от удара жену.

С разбитым лбом молодой человек отправился искать организаторов. Но не нашел, а обратился на «скорую», которая дежурила у клуба.

maria_klimova95 А теперь вспомним как это было))) Make some Noize #NO15EMC #noizemc #Волгоград #Волжский #VSClub #noizemcontour2018 #makesomenoize

Уже на следующий день пострадавший рассказал о случившемся в соцсетях, а жена написала певцу.

- Не было бы претензий, если бы какое-то обдолбанное животное заехало кому-либо в голову, думаю люди взрослые, разобрались бы. Но когда певец со сцены кидает на фанатов металлическую конструкцию, которая вполне может нанести тяжкий вред здоровью, на зрителей, это не нормально, - вступила в дискуссию в фанатском паблике Анастасия Халстова.

Через два дня после инцидента на своей странице в Инстаграм ответил и сам Noize MC.

- Я испытываю смешанные чувства. То есть с одной стороны, мне очень жаль, и я, конечно, виноват, хоть злого умысла в моих действиях и не было, с моей стороны это акт доверия аудитории – бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают. Всё это очень мило, в теории, но, когда тебе прилетает в голову такой снаряд, и ты идёшь обливаться кровью на барную стойку, тут может оказаться тяжеловато с прежним энтузиазмом восхищаться идеалами хардкора, понимаю. С другой стороны, я наблюдаю сейчас противное мне публичное поведение пострадавшего, у которого претензии, вроде бы, ко мне, но со мной он, при этом, связаться не пытается. Тем не менее, Алексей, прошу прощения. А лично мне концерт в Волгограде очень понравился, спасибо вам огромное за вашу поддержку и горячий приём!

Кстати, уже под постом в комментариях певец дополнил свою позицию. Оказалось, он вовремя не заметил сообщение от жены Алексея.

- Мне очень жаль, что человек пострадал – мы с ним уже связались и всё спокойно решили. А так — да, в меня тоже может прилететь, что угодно, и периодически прилетает, - написал Noize MC в Instagram.

Сейчас конфликт исчерпан. Правда, осадочек у Алексея Халстова все-таки остался.

- Мы думали, все будет проще - на местном уровне. Выйдет на связь артист и все. Скандала не хотели. А было бы ещё проще, если бы не пришлось ходить по залу и искать желающих оказать первую помощь, - говорит Алексей Халстов.

КСТАТИ

О Волгограде Noize MC отзывается очень хорошо. Хотя в 2010 году ему пришлось отсидеть 10 суток под арестом. Во время концерта он назвал полицейских "животными" и "козлами". Пока мужчина находился за решеткой, он даже написал песню, посвященную волгоградским стражам порядка.