Народный дозор: Екатерина Абдразякова помогла задержать похитителя крышек люков

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-24T13:45:44+03:00

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С февраля в Волгограде проходит акция «Закрой люк - спаси ребенка!» Жителям города предлагают сообщать обо всех открытых люках. Специалисты установят, кому принадлежит опасное место, и накроют его крышкой. Неравнодушных людей оказалось немало. За 9 месяцев акции от жителей поступило более 1200 заявок. Но открытых люков по-прежнему много – крышки тащат на металлом. Одного из воришек помогла задержать жительница Дзержинского района Екатерина Абдразякова. В конце августа бдительная волгоградка заметила, как неизвестный похищает крышки люков с канализационных колодцев у дома. Она позвонила в полицию и злоумышленника поймали с поличным. Крышка осталась на месте, люк закрыт и в него уже не упадет ребенок.

Похитителя люков ждет следствие и суд. А Екатерина Абдразякова стала одним из номинантов ежегодного конкурса «Народный дозор». От начальника УМВД по Волгограду Алексея Гусева она получила подарок и благодарность за активную гражданскую позицию и содействие в раскрытии преступления. Благодарности и подарки вручило и руководство компании «Концессии водоснабжения».

По внешнему виду люка практически невозможно определить, к каким коммуникациям он относится - водопровод, теплоснабжение, ливневая канализация. Благодаря акции, жителям не нужно ломать голову, куда обращаться за помощью. Эту задачу взяли на себя «Концессии водоснабжения». Сообщить об открытом люке можно круглосуточно по телефону (8442) 606-600 или в группах «Закроем люки, Волгоград!» во всех социальных сетях.