Число пользователей личного кабинета Tele2 за полгода выросло на треть

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-24T13:36:29+03:00

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Оператор мобильной связи подвел итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. По итогам шести первых месяцев 2018 года число активных пользователей личного кабинета выросло на треть. Приложение популярно среди абонентов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в регионах Урала.

Лидером по количеству пользователей приложения ожидаемо стал столичный регион, что объясняется большим проникновением смартфонов в московской сети. Здесь в личный кабинет со своего устройства заходят более трети клиентов. Второе место по популярности приложения заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, где проживает примерно 10% пользователей. На третьей строчке списка оказалась Нижегородская область с долей в 8%. Высокие позиции в рейтинге активных пользователей приложения у регионов Урала – Челябинской и Свердловской областей. Среди южан более трети абонентов оператора являются активными пользователями приложения, с начала года их число выросло почти на 4%.

Компания проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство (65%) заходят в личный кабинет, чтобы просмотреть остаток пакетов на тарифе. Примерно половина пользователей - для проверки расходов и платежей.

Функцией настройки тарифа чаще всего пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. На третьем месте – жители Челябинской области, на четвертом - Нижегородской. Замыкают пятерку лидеров пользователи приложения из Краснодарского края.

Что касается предпочтений операционных систем среди пользователей приложения, то примерно 80% предпочитают Android, остальные выбирают iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей личного кабинета остаются модели Samsung и Apple. При этом в зависимости от макрорегиона лидерство моделей смартфонов меняется. Устройства Apple предпочитают пользователи в Московском регионе и центральной России. В остальных регионах первенство остается за смартфонами Samsung.