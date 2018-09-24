2018-09-24T09:36:34+03:00
Общество

Он почти захлебнулся: полицейские Астрахани спасли тонувшего в городском канале мужчину

Сержанты откачали пострадавшего до приезда скорой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Старшие сержанты в последний миг успели вытянуть уже утонувшего мужчину. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Старшие сержанты в последний миг успели вытянуть уже утонувшего мужчину. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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У 44-летнего жителя села Алгаза Икрянинского района Астрахани теперь два дня рождения, второй раз его вернули буквально с того света рядовые полицейские. Они не дали ему утонуть.

Случилось ЧП ночью 23 сентября на Набережной 1 Мая. Примерно в полночь в дежурную часть позвонил житель Кировского района и рассказал, что, проходя вдоль канала Кутум, услышал крики тонущего человека. Присмотревшись в темную гладь воды, он увидел мужчину, который то выныривал, то вновь уходил под воду.

Старшие сержанты полиции Аким Давлеталиев, Галим Мулдагалиев и Ерлан Байбакиров в считанные минуты прибыли к месту происшествия. Очевидец, который ждал подмогу на берегу, сообщил, что мужчина уже пару минут, как не выныривает.

Оценив ситуацию, Ерлан Байбакиров прыгнул в воду и, нырнув, отыскал утопающего. Обхватив мужчину одной рукой, он доставил его к берегу, где вместе с коллегами вытащил на набережную. Пострадавший к тому моменту уже был без сознания и не подавал признаков жизни, но стражи порядка принялись делать ему искусственное дыхание, и… мужчина задышал. После этого, сержанты уже вызвали «скорую помощь», которая гостипализировала несчастного.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, уточняют «КП-Волгоград» в УМВД России по Астраханской области.

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