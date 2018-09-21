2018-09-21T21:09:22+03:00
Общество

Страшно и радостно: на съемках телешоу подросток согласился дать шанс матери, которая 11 лет назад отдала его цыганам

Мать попросила прощения у сына и увезла его из Волгограда в Омск [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Встреча прошла в инфекционной больнице в Волжском. Фото: НТВВстреча прошла в инфекционной больнице в Волжском. Фото: НТВ
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За историей 15-летнего Кости Костенко из Волгограда, которого несколько лет назад цыгане увезли из Омска, следила вся страна. За ним и его двумя мамами охотились все телеканалы, чтобы первыми показать слезы счастья. Удалось это НТВ и программе «Жди меня». Именно туда в 2015 году родная мама мальчика написала слезное письмо: «Прошу вас помогите мне… установить какую либо связь с моим сыном, что могло с ним стать неизвестно… меня запугали, угрожали жизни».

- Никто тебя не бросал. Все будет лучше, чем здесь, - при встрече Марина плакала и просила прощения у сына. В Волгоград из Омска она приехала не одна - с младшим сынишкой, который вместе с ней познакомился с Костей под прицелом телекамер.

- Страшно и радостно, - именно так описал свои чувства от встречи с родной матерью 15-летний подросток, который 11 лет жил без нее, в чужой семье без документов и без образования.

"Жди меня". Выпуск от 21 сентября 2018 года.11 лет назад в Омске цыгане забрали у матери четырехлетнего Костю. А накануне в Волгограде объявился мальчик без документов, который никогда не учился в школе.

После съемок встречи с сыном Марина Костенко отправилась на допрос к волгоградским следователям, где рассказала совсем другую историю.

А корреспондент «КП-Волгоград» тем временем пообщался с Костей, чтобы узнать, о чем он думает и мечтает после встречи с матерью. Больше всего возмущало Костю сравнение с «маугли», как его окрестили в прессе. Он умеет читать и писать, хочет учиться. И мечтает, чтобы его история завершилась хэппи-эндом. Для него это значит – получить образование и профессию автомеханика.

Костя очень хочет верить раскаявшейся маме и согласился уехать с ней и братом в Омск. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Костя очень хочет верить раскаявшейся маме и согласился уехать с ней и братом в Омск.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Костя после мучительных раздумий все же решился поверить раскаявшейся маме и уехать с ней и братом в Омск. При помощи съемочной группы паспорт ему сделали всего за сутки. И он отправился в свой новый дом.

Напомним, Костя родился в Омске, но в четыре года его увезла в Волгоград цыганка - официальная жена умершего отца. Жили на съемной квартире в Тракторозаводском районе, цыганка торговала одеждой и обувью на рынке. Дети ей помогали. Свободное время Костя проводил на улице с друзьями. Здесь он и познакомился с сыном Инны Чайченко, без которой мы эту историю никогда бы не узнали. Мать друга отвела Костю в полицию. Спустя сутки его родную маму нашли полицейские из Омска. Чтобы объявить: ребенок, которого у вас украли 11 лет назад, обнаружен в Волгограде. Мальчик жив, здоров, вырос в цыганской семье и ни дня не учился в школе. Только допросив всех участников этой драмы, следователи поняли: мальчишку никто не похищал и не продавал. Мама оставила его цыганам сама.

Правда, на телешоу Марина рассказала совсем другую историю. И ее можно понять – матери еще предстоит завоевать доверие и любовь уже взрослого сына, который ее совсем не знает.

Семья будет под надзором органов опеки.

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Жизнь Кости Костенко вполне могла бы стать основой популярного сериала. Его даже называли новым «маугли». Спустя 11 лет после исчезновения он нашелся в Волгограде. Пришел в полицию вместе с мамой друга (подробности).

Мать плакала и просила прощения при встрече с сыном, которого 11 лет назад отдала цыганам

Об этой встрече подросток мечтал много лет. Но вряд ли он представлял, что пройдет она под прицелом телекамер. Раскаявшаяся мать плакала и просила у сына прощения. Ведь ребенка у нее никто не похищал, она сама отдала его цыганской семье. И лишь однажды за все это время пыталась искать сына - написала письмо в программу «Жди меня». Со съемочной группой этого телешоу Марина и прилетела в Волгоград (подробности).

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Родная мать подростка, которого 11 лет назад увезли из Омска цыгане, приехала в Волгоград вечером 13 сентября. После встречи с сыном и съемок в телешоу, Марина Костенко пообщалась с волгоградскими следователями. Ей пришлось объяснять, как и почему она отдала четырехлетнего сына цыганам. Почему женщина столько лет не интересовалась судьбой сына и почему решила стать ему матерью теперь (подробности).

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