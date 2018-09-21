2018-09-21T15:13:40+03:00
Общество

Волжские пивовары приняли участие во всемирном дне ответственного потребления пива

Масштабная акция прошла 21 сентября
Поделиться:
Акция прошла в волжском и Волгограде. Фото: предоставлено компанией.Акция прошла в волжском и Волгограде. Фото: предоставлено компанией.
Изменить размер текста:

21 сентября 2018 в России отмечается Всемирный день ответственного потребления пива – масштабная международная инициатива, ежегодно объединяющая ритейлеров, пивоваров и неравнодушных представителей общественности. Группа компаний AB InBev Efes по традиции принимает участие в акции, реализуемой при поддержке Союза российских пивоваров и проводит социальные акции, направленные на предотвращение случаев продажи алкоголя несовершеннолетним и формирование культуры ответственного потребления в более чем 90 городах России.

Миссия компании – объединять людей, делая мир лучше. G Предприятие продвигает и продает пиво в соответствии с принципами социальной ответственности, работая над формированием культуры ответственного потребления и снижением случаев злоупотребления алкоголем. В начале сентября президент компании Карлос Брито рассказал о философии ответственного потребления - 9 убеждениях и приоритетах компании, призванных помочь в решении проблемы злоупотребления алкоголем по всему миру.

Предприятие полностью разделяет стремление Всемирной организации здравоохранения и ООН сократить к 2025 году злоупотребление алкоголем на 10%, для чего ставит перед собой амбициозные глобальные цели по продвижению культуры ответственного потребления:

«Пилотные города»: сократить случаи злоупотребления алкоголем по крайней мере на 10% к концу 2020 года в шести городах и применить лучшие практики в глобальном масштабе к 2025 году.

Социальные нормы: оказать влияние на сложившиеся социальные нормы и поведение потребителей, инвестируя не менее 1 миллиарда долларов США в социально ориентированные проекты и связанные с ними инициативы к концу 2025 года

Слабоалкогольное и безалкогольное пиво: добиться того, чтобы слабо- и безалкогольная продукция составляла к концу 2025 года не менее 20% глобальных объемов компании.

Информация о влиянии алкоголя: разместить к концу 2020 года расширенную информацию на этикетке продукции на всех рынках присутствия и повысить к концу 2025 года уровень знаний о влиянии алкоголя на организм.

Сотрудники компании посетили порядка 200 торговых точек в Волгограде и Волжском.

Сотрудники компании посетили порядка 200 торговых точек в Волгограде и Волжском.

В рамках Дня ответственного потребления пива 21 сентября более 3 000 сотрудников компании в России присоединятся к социальным акциям в городах России в качестве волонтеров. В 2018 году акция призвана решить актуальные проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем: продажу алкоголя несовершеннолетним и вождение в нетрезвом состоянии. Для профилактики незаконной продажи алкогольной продукции пивовары разместят на прикассовой зоне и торговом оборудовании специальные стикеры о важности проверки документов, подтверждающих возраст, а также раздадут буклеты, напоминающие о важности соблюдения законодательства в области употребления алкоголя. Для профилактики вождения в нетрезвом состоянии Союз российских пивоваров планирует ряд партнерских медиапроектов, привлекающих внимание к этой проблеме.

Сотрудники компании в городе Волжский поддержали инициативу и вместе с отделом продаж посетили порядка 200 торговых точек в Волгограде и Волжском. Особое внимание было уделено разъяснению законодательных основ, в частности, прав и обязанностей продавцов при реализации алкоголя, в том числе права продавцов запрашивать документы, подтверждающие возраст покупателя, а также варианты поведения продавцов в различных ситуациях.

«Мы гордимся, что Волжский уже в четвертый раз участвует в этой международной инициативе. Продвигая культуру ответственного потребления алкоголя, мы активно поддерживаем проекты по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним, профилактике нетрезвого вождения и выступаем за строгие ограничения концентрации алкоголя в крови» - отметил Игорь Валерьевич Гайдым, исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в городе Волжский.

Особое внимание уделили разъяснению прав и обязанностей продавцов.

Особое внимание уделили разъяснению прав и обязанностей продавцов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «КП» возбудили уголовное дело о гибели 15-летнего футболиста и взялись за аптечную наркомафию в Ростове
Центральный аппарат СК РФ заинтересовался аптечной наркомафией в Ростове-на-Дону, о которой «Комсомолка» рассказала в своем расследовании
Новости 24
На юге Волгограда у бензовоза на ходу оторвалась цистерна
В Волгограде уволили главного по культуре
Волгоградка помешала украсть крышки люков и попала в «Народный дозор»
Легендарный трамвай «Татра» уехал из Волгограда в Таганрог на съемки фильма Тодоровского
Из кассы Молодежного театра Волгограда исчезли 600 тысяч рублей
Тренера волгоградского «Ротора» оштрафовали за эмоции на игре с «Зенит-2»
Вдоль шоссе Авиаторов в Волгограде засохла почти тысяча молодых саженцев
В аптеке Волгограда торговали запрещенными «фанфуриками»
Волгоград попал в ТОП-10 городов России по числу отелей с сауной
Отравившегося мальчика на вертолете доставили из области в реанимацию Волгограда
В Волгограде фура протаранила припаркованную «Ладу»: пострадал пешеход
23 сентября к игре «Ротора» электричкам Волгограда вернут остановку на Мамаевом кургане
Волгоградцу недоброжелатель запенил новенькую Skoda Kodiaq
В Астрахани собутыльница подпалила дом: сгорели три человека
В Волгограде двоих парней поймали на раскладке по тайникам «синтетики»