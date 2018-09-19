Работодатели будут получать информационную рассылку от Фонда социального страхования

19 Сент. 10:00 2018-09-21T14:40:10+03:00

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В пресс-центре «Комсомольской правды» в Волгограде прошел «круглый стол», посвященный старту пилотного проекта по информированию страхователей. Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) рассказали о нововведениях, которые ждут волгоградских работодателей.

Павел Гладких, управляющий Волгоградским отделением ФСС:

- С 1 сентября 2018 года Волгоградское региональное отделение ФСС приступило к реализации пилотного проекта по информированию работодателей.

Одна из приоритетных задач Фонда социального страхования – поддерживать устойчивую финансовую базу, чтобы иметь возможность вовремя платить пособия работающим гражданам, страховые выплаты и выполнять реабилитационные программы. Поэтому своевременная уплата работодателями взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и представление необходимой отчетности имеет важное значение. До проекта мы информировали организации о том, что у них есть задолженность по уплате страховых взносов и о необходимости погасить ее. Но эта работа носила точечный, индивидуальный характер. Теперь же информирование станет более масштабным. Наша задача к октябрю 2019 года повысить собираемость страховых взносов на 5% и снизить на 8% количество страхователей, которые имеют недоимку. А также уменьшить количество нарушений в законодательстве на 4%. Мы будем предупреждать появление нарушений, если своевременно проинформируем страхователей.

ВСЕ НОВОСТИ - ПО E-MAIL

Павел Гладких:

- ФСС будет делать рассылку по электронной почте об изменениях в действующем законодательстве по всем видам обязательного социального страхования. Работодатели нередко допускают нарушения, так как изменяются сроки отчетности, даты предоставления информации, реквизиты уплаты страховых взносов. Со вступлением в проект «Информирование страхователей» все эти изменения будут оперативно доноситься отделением ФСС до каждого страхователя.

Также мы будем информировать о предстоящем обучении по изменениям законодательства во всех областях социального страхования, в том числе по вопросам применения электронных листков нетрудоспособности, электронной отчетности и др.

Кроме того, с 1 июля 2020 года Волгоградская область вступает в реализацию проекта по прямым выплатам. Мы уходим от зачетного механизма: производить оплату по листкам нетрудоспособности будет уже не работодатель, а напрямую ФСС. И кроме обучающих семинаров мы сможем направить непосредственно работодателю новый алгоритм действий с необходимым пакетом документов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Николай Кудрявцев, заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов:

- Мы стали полноценными участниками проекта с 1 сентября, но подготовка началась еще в апреле. Мы проанализировали опыт других регионов и определили приоритетный способ информирования - посредством электронной почты. Голосовые сообщения и СМС на телефон более затратные и по технологии, и по финансам, при этом приходят конкретному сотруднику, который может отсутствовать на рабочем месте. E-mail предприятия в любом случае кто-то должен просмотреть. К тому же так минимизируются расходы ФСС и обеспечивается реализация основных задач проекта - оперативное и своевременное информирование страхователей.

Мы разработали свою анкету страхователя. Она важна, потому что фактически мы получаем не только контактную информацию, куда конкретно направлять сообщения, но и согласие на использование этой информации согласно закону о персональных данных.

С июня мы начали формировать базу данных контактной информации, тексты типовых информационных рассылок. Сейчас их 16, при необходимости перечень будет дополняться. После утверждения регламента пойдет уже не тестовая, а постоянная рассылка. Если у нас до 15 числа каждого месяца срок уплаты страховых взносов, то филиалы должны ежемесячно направлять сообщения и напоминать страхователю об этом. Ежеквартально - о сроках предоставления отчетности. Будут и разовые рассылки.

Павел Гладких:

- Было бы хорошо внести предложение, чтобы при создании или регистрации работодателя-страхователя в налоговой инспекции ему присваивали официальный адрес электронной почты, на который контролирующие органы смогли бы направлять все необходимые документы, не занимаясь бумажным документооборотом.

СТРАХОВАТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ИНФОРМАЦИИ

Николай Кудрявцев:

- Многие из тех, кто получает от нас рассылку, спрашивают: а зачем, у нас же все в порядке, мы вовремя платим, вовремя сдаем отчетность. Но, допустим, ваш бухгалтер 20 лет проработал и уволился. Новый человек пришел, не знает всех нюансов. Вы же сами получите штраф, пени. Разве кто-то в этом заинтересован?

Понимание есть, страхователи видят, что это делается для их же блага и удобства.

Павел Гладких:

- Это тот случай, когда все стороны заинтересованы. Страхователь - в том, чтобы своевременно все уплатить, сдать, чтобы не было никаких штрафных санкций. Это позволяет получить финансовую помощь из бюджета, в том числе субсидии, гранты и т.п.

Николай Кудрявцев:

Чтобы каждое предприятие и организация стали участником проекта и получали информацию, необходимо сформировать базу данных. Пока в ней порядка 10% работодателей-страхователей из 55 тысяч имеющихся в регионе. Им уже идет рассылка. Наша задача - до конца года выйти на уровень 90 - 95 %.

Павел Гладких:

- Проводимый нами автообзвон страхователей-должников с напоминанием, что есть задолженность и ее необходимо погасить, приносил положительные результаты. Зачастую срабатывает человеческий фактор: кто-то заболел, сменился работник, забыл. Если вовремя напомнить, то и нарушений станет меньше, реже придется применять к организациям различного рода санкции от установки повышенного тарифа страховых взносов до начисления пени и штрафов. Уверены, и этот проект принесет результаты.

Например, Курское отделение ФСС за два года участия в проекте показало минус 25% по недоимке и пени. Практика показывает, что своевременное оповещение помогает избежать многих негативных последствий. Уведомление позволит руководителям и бухгалтерам быть в курсе последних изменений в сфере обязательного социального страхования и своевременно предупреждать возможные нарушения законодательства.