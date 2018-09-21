Куда пойти в Волгограде: Осенины, японский фестиваль, футбол, открытие органного сезона и собачий маскарад

СЕГОДНЯ 00:10 2018-09-21T00:19:18+03:00

Куда пойти в Волгограде с ребенком и всей семьей с 20 по 25 сентября 2018 [афиша, досуг]

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На этой неделе волгоградцев ждет масса самых разных праздников, фестивалей, спектаклей, концертов и прочих развлечений. В программе - веловыходные и акция «На работу на велосипеде», матч «Ротора» и проводы лета - Осенины, фестиваль японской культуры и хвостатый маскарад. Много интересного подготовили и для молодежи, и для детей. Куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей в Волгограде с 20 по 25 сентября 2018, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

Театральный сезон 2018 - 2019 в Волгограде: гастроли, премьеры, открытия и ожидания. Что нового и интересного покажут театры и филармония осенью 2018 [афиша].

Вера Семенова отметит юбилей на сцене. Фото: ВМТ

«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЗВУКОВЫХ ОРБИТ»

В пятницу Волгоградская филармония открывает органный сезон. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган, Япония) и Вероника Кожухарова (саксофон, Москва) исполнят произведения Баха, Чайковского, Пьяццолы и другие. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24, билеты онлайн volgogradfilarmonia.ru. 21 сентября в 18.30. Билеты: 400 - 500 руб. 6+

ЯПОНСКИЙ ШКАФ

В Горьковке в воскресенье пройдет шестой Японский школьный альтернативный фестиваль, по-простому - «Японский ШкАФ». Молодежь расскажет и покажет свою Японию и ее творчество. Посетителей ждут множество комнат с квестами, викторинами, турнирами, играми, традиционная чайная церемония и знакомство с языком. Будут и танцы, восточные единоборства и косплей дефиле, конкурсы костюмов и скетч-арта. Библиотека имени Горького, ул. Мира, 15, т. (8442) 33-20-21. 23 сентября, с 11.00 до 16.00. Вход свободный. 0+

Японский ШкАФ пройдет в Горьковке. Фото: ВОУНБ

«ОЖИВАЮЩИЕ ПОЛОТНА: РЕНЕССАНС. ГЕНИИ ЭПОХИ»

Оказаться в окружении шедевров Микеланджело, Тициана, Рафаэля и других величайших итальянских художников эпохи Возрождения размером 3 - 7 метров волгоградцы смогут на мультимедийной выставке «Оживающие полотна: Ренессанс. Гении эпохи». Современные технологии, анимация и 3D эффекты позволяют оживить картины, а посетителям буквально оказаться внутри. На живописных полотнах летят птицы и облака, опадают лепестки цветов, двигаются персонажи. Все это - в сопровождении классической музыки и с рассказом о художниках и их шедеврах. Созерцать произведения великих можно сидя или свободно перемещаясь по залу. А в арт-пространстве выставки предложат поучаствовать в мастер-классах по живописи, послушать лекции искусствоведов, почитать и подискутировать. ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107, вход «Ахтуба», 2-й этаж, т. 8-960-867-84-31. Ежедневно с 11.00 до 21.00. Билеты: 350 руб., дети, пенсионеры, студенты - 250. Школьные группы, многодетные семьи - 200. Дети до 7 лет, ветераны войны, инвалиды 1-й, 2-й групп - бесплатно.

Оказаться в окружении шедевров Микеланджело, Тициана, Рафаэля можно на новой выставке.

ОСЕНИНЫ, КИНО И СОБАЧИЙ МАСКАРАД

Поэзия болдинской осени ждет волгоградцев вечером в пятницу, 21 сентября, в Комсомольском саду. На сцене на пеньках любители поэзии под музыку Андрея Баранова будут читать стихи и мечтать. Приходите послушать и прочесть свои стихи.

А в субботу в парке устроят Осенины - праздник встречи осени. В программе - народные гулянья, хороводы, ручеек, кукольные представления и потешки, концерт и народные игры. А еще вас ждет самовар с горячим чаем и баранки.

В воскресенье в парке ждут любителей животных. В программе хвостатый маскарад и выставка бездомных кошек и собак, среди которых каждый сможет найти верного друга.

Комсомольский сад (за НЭТом).

21 сентября в 17.00 - поэзия.

22 сентября с 15.00 - Осенины.

23 сентября в 14.00 - собачий маскарад «Хвостатый кутурье» (подробности).

24 сентября в 17.30 - велоэкскурсия.

25 сентября в 17.30 - дискотека мыльных пузырей.

26 сентября в 16.00 - ретротанцы.

А вы уже сшили наряд?Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«АКАДЕМИЯ МАГИИ» И «КАРАМЕЛЬНЫЙ ДОЖДЬ»

На интересные программы для взрослых и детворы приглашает в выходные музей-заповедник «Старая Сарепта».

22 сентября в 11.00 ребят от 4 лет ждет программа «Карамельный дождь». Дорогу к конфетному дождику подскажет детворе клоун Карамелька. Билеты: 150 руб.

22 и 23 сентября в 12.00, 14.00, 16.00 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику. Билеты: от 160 руб. 7+.

22 сентября в 16.00 - интерактивная программа «День осеннего равноденствия» с мастер-классом по изготовлению куклы-оберега.

22 сентября в 18.00 - квест «Подземелье алхимика». Билеты: 300 руб. 18+

22 сентября в 20.00 - экскурсия «Мистические истории Сарепты». Билеты: 250 руб. 16+

23 сентября в 12.00 - квест «Академия магии» для ребят 7 - 11 лет. Билеты: 200 руб.

Предварительная запись. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

«ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, В ГОСТИ ПРОСИМ!»

Отметить Осенины фольклорным праздником детей и взрослых приглашает в выставочный зал музея Машкова клуб народной куклы «Крупеничка». В программе: рассказ о старинном празднике, песни, загадки и игры. Каждый гость сможет научиться мастерить обереговую куклу «Крупеничка».

Предварительная запись. Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т (8442) 24-16-79. 23 сентября в 12.00.

Фольклорный праздник устроят в музее Машкова. Фото: ВМИИ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Сразиться в интеллектуальном поединке с 12 до 15 часов в субботу, 22 сентября, волгоградцев приглашают на Центральный рынок города. Именно здесь, во внутреннем дворике устроят блиц-турнир по шахматам. Присоединиться к игре может каждый, а победителей ждут награды.

ФУТБОЛ: РОТОР – НИЖНИЙ НОВГОРОД

В воскресенье, 23 сентября, на стадионе «Волгоград Арена» «Ротор» принимает футбольный клуб «Нижний Новгород». Подопечные Роберта Евдокимова зациклились на ничьих, но рвутся к победе. Так что все на стадион, болеем за наших! Стадион «Волгоград Арена». 23 сентября, начало в 18.00. Билеты: от 100 руб.

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ

Фестиваль энергосбережения ВместеЯрче пройдет 22 сентября с 13.00 до 18.00 в Волгограде в парке у интерактивного музея «Россия - моя история». В программе – игры, фото, конкурсы и поэтический марафон, в котором гости вместе сочинят на тему энергетики и энергосбережения. А фишкой станет необычный арт-объект - электрический стул.

ВместеЯрче будет и волжанам 21 сентября в 18.00 в парке «Волжский». В программе - чемпионат по робототехнике, музыкальная битва рэпера и оперного певца, уличные танцы «1000 вольт», конкурсы, викторины и многое другое.

«МОЙ НЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ РЕАЛИЗМ»

В Горьковке открылась выставка живописи Игоря Ларина «Мой незамысловатый реализм». В экспозиции представлены новые работы художника в жанре портретной и пейзажной живописи. Библиотека имени Горького, ул. Мира, 15, 4-й этаж. Вход свободный. (6+)

Фото: Игорь Ларин

ВЯЖЕМ БАНКНОТЫ, ЧЕКАНИМ МОНЕТЫ

На день открытых дверей приглашает волгоградцев Банк России. В программе не только посещения святая святых, но и финансовый квест, мастер-классы по обвязыванию пачек «банкнот» и созданию конвертиков для денег, «инкассация денег» на электромобиле и другие занимательные игры. Здесь же покажут сказку в театре теней и подарят отчеканенную кузнецом памятную монету. Будут и другие игры, конкурсы, лекции по финансовой грамотности и экскурсии по зданию центробанка.

Предварительная запись до 21 сентября (включительно) по тел.: (8442) 30-18-40. С собой захватите паспорт. Банк России, Волгоград, пр. Ленина, 18. 22 сентября с 10.00 до 18.00.

Не пропусти!

HIP-HOP ТЕПЛОХОД

Волгоградцев приглашают проводить сентябрь детским праздником на борту теплохода «Отдых». В честь окончания первого месяца учебы для ребят и их родителей устроят зажигательную вечеринку. Для гостей выступят чемпионы по хип-хопу группа Вeat It, а тренер и хореограф команды Денис Капралов даст мастер-класс всем желающим. Также в программе - три часа веселья, прогулка на теплоходе, конкурсы и анимация. Наб. 62-й Армии, речпорт, 17-й причал, т.: 8-961-6666-444, (8442) 381-081. 30 сентября, начало в 13.00. Билеты: 800 руб.

Для школьников и их родителей устроят зажигательную вечеринку.

КВАРТЕТ ИГОРЯ БУТМАНА & ОЛЕГ АККУРАТОВ

Квартет известного саксофониста, джазмена Игоря Бутмана - контрабасист Сергей Корчагин, барабанщик Эдаурд Зизак, гитарист Евгений Побожий и специальный гость Олег Аккуратов (рояль, вокал) представят волгоградцам лучшие джазовые мелодии. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6. 23 сентября в 18.00. Билеты: 600 - 2500 руб. 12+