У найденного мертвым волгоградского фермера были миллионные долги перед банками

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-20T13:45:47+03:00

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- Поселок словно мертвый. Для нас это шок, до сих пор с трудом верим, - говорят «Комсомолке» жители села Равнинное Котельниковского района Волгоградской области. Убийственную новость люди узнали 19 сентября. Тело директора агрохолдинга нашли в поле с огнестрельным ранением в своей машине и с предсмертной запиской. Основная версия – суицид.

Веселый, отзывчивый, неравнодушный, справедливый. От Виталия Билоуса такого конца точно никто не ожидал. У мужчины хорошая семья: замечательная жена, дети, которые уехали в Волгоград и обзавелись уже собственными семьями. Дом полная чаша. Но как оказалось, не совсем полная.

«ЕГО ДОКАНАЛИ ПАЙЩИКИ»

Этот год выдался одним из самых кризисных для хозяйства. Засуха на корню убила гектары посевов. Вместо богатого урожая, на которые многие рассчитывали, собрали крохи. Зарплату своим работникам (а их в агрохолдинге «Равнинное» около 50) Билоус выплатил вовремя. А вот с паями вышла заминка. По договору он должен пайщикам передать около тонны зерна за то, что люди передали ему в аренду землю. Но получилось выдать только по четыреста килограммов. Многие стали возмущаться, угрожать судами и названивать фермеру чуть ли не каждый день с требованием вернуть положенное по закону.

- У нас свое небольшое хозяйство, и нам этих 400 килограмов зерна тоже мало. Но мы все понимаем – год неурожайный. Приняли то, что есть. Будет возможность отдать – отдаст. Он честный человек. Но не все так думали, как мы. Требовали и кричали, - говорит одна из пайщиц.

Но должен был он не только селянам. Большие долги висели перед банками. По одной из версий, он задолжал финансовым организациям около 60 миллионов рублей.

- Я встретил его за день до смерти – вышли из машин, чтобы перекинуться парой слов. Он жаловался на урожай, на проблемы с пайщиками, которые шагу не давали ступить, на потравы его полей скотом из-за которых он нес миллионные убытки. Он был загнан в угол. Настроение было упадническое. Но я никак не думал, что он может решиться на такой шаг, - говорит Виталий Дмитренко, фермер Котельниковского района.

На похороны приедут все окрестные села. Виталий Билоус не отказывал в помощи, если она действительно была нужна. Благоустраивал детские площадки, помогал школе и финансировал праздники. Люди придут сказать ему спасибо. Единственная, о ком не подумал мужчина – его жена. Ведь долги лягут именно на ее плечи. Вряд ли гибель фермера признают страховым случаем.

Следственный комитет пока не комментирует смерть Виталия Билоуса, расследование продолжается.

СПРАВКА «КП»

АО «Равниное» числилось в числе передовых фермерских хозяйств. Они занимались озимой и яровой пшеницей. Выращивали сафлору, нут. Была своя животноводческая ферма. Среди наград – «Лучший менеджер» в сфере АПК в 2015 году. Но даже такой управленец не смог удержать хозяйство на плаву.