2018-09-20T13:33:31+03:00
Спасатель

15-летний кадет из Волгограда спас тонущего ребенка

Ученик кадетского класса МЧС Кирилл Морев вытащил из реки семилетнего мальчика
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Кирилл Морев - ученик кадетского класса МЧС волгоградской школы №7. Фото: из личного архива героя публикацииКирилл Морев - ученик кадетского класса МЧС волгоградской школы №7. Фото: из личного архива героя публикации
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Это лето как минимум двум мальчишкам запомнится надолго. Один из них заново родился, другой - спас жизнь. Дело было в селе Шапкино Тамбовской области. Девятиклассник Кирилл Морев из Волгограда каждое лето приезжает туда на каникулы к бабушке и дедушке. Много времени проводит на речке Ворона. Обычные летние радости. А во время очередного похода на речку с друзьями парень услышал крики о помощи. В шести метрах от берега тонул семилетний ребенок. Кирилл не задумываясь бросился на помощь. Знал, что Ворона - река коварная. Быстрое течение могло погубить малыша.

- Когда я подплыл к мальчику, он перестал паниковать и доверился мне, - рассказывает Кирилл. - Обхватил его за талию и поплыл к берегу.

Уже на берегу первоклашку из рук спасителя подхватили родители. Кирилла поблагодарили за спасение малыша. А сам он рад тому, что знал, как правильно оказать помощь тонущему ребенку, поэтому действовал быстро и уверенно.

Кирилл мечтает стать пожарным-спасателем. Фото: из личного архива героя публикации

Кирилл мечтает стать пожарным-спасателем. Фото: из личного архива героя публикации

15-летний Кирилл Морев учится не в простом классе. Он - ученик кадетского класса МЧС школы №7, к тому же пять лет занимается в школе для юных защитников Отечества «Честь имею». Оказание помощи людям в различных экстренных ситуациях - одна из школьных дисциплин. Подросток часто ездит на соревнования. Теперь у кадета есть и реальная практика. Сам Кирилл говорит, что уже давно выбрал будущую профессию - он непременно станет пожарным-спасателем.

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