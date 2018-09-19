Криштиану де Соуза: судя по рассказам футбольных фанатов, волгоградцы очень теплые и приветливые

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-19T19:10:57+03:00

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6 октября в 18.00 в концертном зале Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова пройдёт большой концерт Португальского Фаду. Накануне выступления Криштиану де Соуза дал интервью для «КП-Волгоград».

- Криштиану, что ты знаешь о Волгограде?

- О, довольно много. Это был один из городов, где проходили матчи Чемпионата Мира по футболу, и несколько моих знакомых ездили в этом году в Волгоград. Сказать, что они в восторге – не сказать ничего. Город произвел на них прекрасное впечатление, он очень красив, но для нас, португальцев, архитектура и природа все же не так важны, как люди. А люди здесь, судя по рассказам футбольных фанатов, очень теплые, приветливые и открытые. Для меня как артиста это хороший знак: угрюмый замкнутый народ обычно не воспринимает фаду.

- То есть, стереотипы разрушены…

- Лично мои шаблонные представления о России и русских разрушились три года назад, когда я впервые приехал в Москву по приглашению Российского Дома Фаду. Не стану лукавить, я думал, что еду в мрачную, холодную, серую страну – как любой человек, который делает выводы на основе европейской прессы. Но стоит только увидеть Россию собственными глазами, ошибочность и даже глупость этих выводов становится очевидной. Я знаю, что наши стереотипы могут обижать, но не судите простых европейцев строго: далеко не у каждого есть возможность приехать в Россию.

- Почему? Даже из Лиссабона это всего пять часов полета.

- Потому что жизнь обычного португальца мало чем отличается от жизни обычного россиянина! Мы работаем, выплачиваем кредиты, даем образование детям и изо всех сил пытаемся свести концы с концами. Мы небогатая страна, и путешествия по карману очень немногим. Не знаю, откуда берется миф о каком-то тотальном достатке европейцев, но он совершенно не соответствует действительности. Конечно, в любой стране есть богатые люди, но их очень немного, и, если честно, у них давно своя отдельная нация – нация миллионеров.

- Ты хочешь сказать, что обычный португалец не ассоциирует себя с ними?

- Я хочу сказать, что у меня гораздо больше общего с сорокалетним жителем Волгограда, который выплачивает ипотеку и кредит за машину, отправляет детей в школу и отдыхает два раза в год по две недели, чем с португальцем, у которого полно денег и океанская яхта. В сущности, именно с таким обычным мужиком я могу говорить на одном языке – просто потому что у нас с ним похожая жизнь.

- Но ты артист, более того – фадишта (так в Португалии называют исполнителей жанра фаду). Все-таки твой образ мышления и образ жизни нельзя назвать совсем уж обычным.

- Фаду - это всегда история из жизни. Печальная, веселая, насмешливая – разная как сама жизнь. Так вот, не существует ни одного фаду, в котором рассказывалась бы история богатого человека. Эта музыка родилась в Морарии, а полтора века назад это был один из беднейших кварталов Лиссабона. На взгляд людей богатых и знатных, которые в Португалии тоже, конечно, были, обитатели Морарии являлись просто человеческим дном. Нищета, пороки, грубость мыслей – знать даже не допускала, что бедняки тоже любят, страдают, что они, Боже мой, даже могут быть счастливы в какие-то моменты. Что у бедной девушки Марии Северы, первой в истории певицы фаду, те же чувства, что у какой-нибудь богатой барышни. Просто барышня играла на клавесине, а у Марии были только голос, гитара и люди, истории которых она рассказывала. В этом и заключается магия фаду: в понимании того, что жизнь каждого человека, где бы он ни родился, какое бы положение в обществе ни занимал – это сокровищница мыслей и чувств.

- Само слово «фаду» происходит от латинского «фатум», судьба. Рок, предопределение – разве не эти понятия определяют фаду?

- Не в таком прямом значении. Фаду это не совсем то, что в русской музыкальной традиции называется «жестокий романс». Мелодическое сходство найти можно, особенно в том, что касается инструментальной составляющей: фаду невозможно без гитарного аккомпанемента. Кроме того, на мелодику фаду очень повлияли традиции иберийских цыган. Но в том, что касается содержания, фаду несколько шире. Как я уже говорил, мы поем не только о несчастливой любви – мы поем обо всем, что происходит в жизни. О друзьях, о приобретениях и потерях, о Лиссабоне, конечно, потому что фаду это голос Лиссабона, его символ, можно сказать, его всё.

- Ты говоришь о русском романсе со знанием предмета.

- Я изучал вопрос. Меня абсолютно покорила русская публика, и не только теплотой приема, но также открытостью и в хорошем смысле жадностью, с какой она впитывает музыку моей родины. Я вижу в этом любовь в Лиссабону. И мне хочется ответить тем же. Я считаю, что любовь не должна быть безответной.

- Ты же артист! Разве ты не должен страдать?

- Самые большие страдания причиняет одиночество. Но пока на свете есть люди, любящие музыку, люди, которым интересны мои истории, я не буду одинок. В тот день, когда мои песни станет некому слушать, я перестану существовать как артист.

- Надеюсь, волгоградцы не оставят тебя в одиночестве, когда ты приедешь.

- Я тоже надеюсь, что люди придут на наш концерт. Но еще больше я надеюсь, что они не будут разочарованы, и что мы вместе со слушателями создадим ту магическую атмосферу лиссабонских ночей, благодаря которым давным давно появилось фаду. В Москве и Санкт-Петербурге мы смогли. Волгоградцы южане, они мне в каком-то смысле ближе по темпераменту. И если они меня примут, получится прекрасный концерт, который останется с нами как одно из лучших воспоминаний.