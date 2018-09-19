А все ли Вы знали о Volkswagen Tiguan? Топ-10 фишек модели

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-19T18:22:52+03:00

Volkswagen Tiguan второй год на российском рынке, а популярность модели продолжает расти

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Кроссовер Volkswagen Tiguan за практически два года сумел завоевать сердца наших автовладельцев. Модель у большинства, купивших ее, вызывает положительные эмоции, которыми они честно делятся в Интернете. По данным сервиса Авто@Mail.ru, владельцы обновленного Volkswagen Tiguan оценили свой автомобиль в 4,6 баллов из 5 возможных. Рейтинг кроссовера, по отзывам пользователей другого крупного автопортала Drom.ru, составляет 8,8 балла. За время эксплуатации автомобиля, они смогли выделить для себя те качества, по которым выбрали этот немецкий кроссовер. На портале Авто@Mail.ru пользователи больше всего отмечают следующие положительные характеристики:

- Шумоизоляция;

- Управляемость;

- Дизайн;

- Музыка;

- Багажник;

- Обзорность;

- Салон;

- Экономичность;

- Динамика.

В России кроссовер Tiguan представлен в пяти комплектациях: Trendline[1], Comfortline[2], Highline[3], Sportline[4] и CITY[5].

Volkswagen Tiguan – один из лидеров продаж в своем классе

Модель Volkswagen Tiguan уже второй год успешно реализуется в России. Ее популярность и востребованность на нашем рынке подтверждает и статистика. По данным аналитического агентства Автостат, которое подвело итоги прошлого года, продажи Volkswagen Tiguan на российском рынке в 2017 г. выросли в 2,6 раза и составили 27 666 автомобилей, а за первые 5 месяцев 2018 года объем проданных Tiguan в России вырос на 36%[6] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным исследованиям, модель входит в тройку лидеров на рынке кроссоверов в Москве и С-Петербурге[7].

Топ- 10 фишек модели

1. Ассистент спуска с горы. Для неискушенного водителя трудно найти, как включается этот помощник, т.к. отдельной кнопки на панели у него нет. Для активации необходимо выбрать внедорожный режим, с помощью поворотной шайбы на центральном тоннеле. После его включения меняются алгоритмы работы подвески, коробки передач, ABS[8], а также активируется работа электронного помощника спуска с горы. В результате при съезде под уклон электроника тормозит автомобиль и не позволяет ему разгоняться.

Фото: Волга-Раст.

2. Система стабилизации. В кроссовере водитель может отключить работу противобуксовочной системы с помощью кнопки рядом с поворотной шайбой. Курсовая устойчивость Volkswagen Tiguan всегда включена, она помогает водителю удерживать машину на дороге.

3. Парковочный автопилот Park Assist[9]. Система самостоятельно определяет рядом находящиеся места для продольной и поперечной парковки и берет управление полностью на себя. В условиях тесных улиц и небольших мест для стоянки автомобиля, электронный помощник полезен как копытному водителю, так и новичку.

4. Круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, поддерживает установленную водителем максимальную скорость движения и расстояние до следующего впереди автомобиля.

5. Автоматически включаемый дальний свет. При поездках в темное время суток на скорости более 60 км/ч, электронный помощник сам включает дальний свет. Камера на зеркале заднего вида помогает отслеживать встречные машины и подавать сигнал об автоматическом переключении на ближний свет. Удобная функция помогает водителю не отвлекаться от управления автомобилем.

Фото: Волга-Раст.

6. Виртуальная приборная панель Active Info Display[10]. Водитель может настроить отображение информации на ней под свои запросы: тахометр, спидометр, счётчик пробега или карта маршрута. Уровень персонализации и возможности настроек удовлетворит самого взыскательного пользователя.

7. Обогрев руля. В кроссовере Tiguan он может быть включен как вместе с обогревом сидений, так и отдельно. В последнем случае для этого необходимо используется сенсорное управление внизу экрана мультимедийной системы. При этом рулевое колесо прогревается полностью по всему периметру.

8. Регулировка охлаждения вещевого ящика. В бардачок кроссовера можно положить не только документы, но и бутылку с водой и она останется холодной. Температуру охлаждения удобно регулируется в левой верхней части отделения. Особенно ценят это те, кто путешествует с детьми, не надо останавливаться и лезть в багажник за сумкой-холодильником, все необходимое можно удобно расположить в салоне.

Фото: Волга-Раст.

9. Смена светодиодов. Светодиодные фары отлично освещают дорогу, но многих останавливает необходимость замены всей фары целиком, если в ней перегорит один диод, что приводит к существенным финансовым затратам. Немецкие конструкторы основательно подошли к этому вопросу и в Volkswagen Tiguan владелец может заменять блоки с диодными секторами по отдельности.

10. Абсолютно новый бензиновый двигатель. Инженеры оснастили Tiguan широким спектром силовых агрегатов, но особый интерес представляет бензиновый двигатель TSI[11] мощностью в 150 лошадиных сил и крутящим моментом до 250 Нм. Конструкторам удалось найти баланс между экономичностью (средний расход 6,8 л/100 км) и отличной динамикой (разгон до 100 км/ч за 9,2 секунды).

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

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[1] Треднлайн

[2] Комфортлайн

[3] Хайлайн

[4] Спортлайн

[5] Сити

[6] По данным официального сайта Автостат. Режим доступа: https://www.autostat.ru/news/34581/

[7] По данным официального сайта Автостат. Режим доступа: https://www.autostat.ru/news/34806/

[8] АБС

[9] Парк Ассист

[10] Актив инфо дисплей

[11] ТЭсАй