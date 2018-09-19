Без инаугурации и шампанского: сразу после избрания глава Волгограда поехал проверять ремонт дорог

СЕГОДНЯ 17:53 2018-09-19T18:01:00+03:00

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Улица Лазоревая в Красноармейском районе стоит в пробке, хотя до часа пик еще далеко. На «Яндекс. Пробках» этот участок – сплошная красная линия. Две полосы из трех в сторону «штанов» заняты большими оранжевыми машинами. Техника «ДСЭР Советского района» срезает старый разбитый асфальт. После фрезеровки здесь уложат выравнивающий слой асфальта, и водители надолго забудут о ямах. Посмотреть, как идут работы, и пообщаться с подрядчиками приехал Виталий Лихачев, который только час назад вышел из зала заседаний гордумы. Сегодня, 19 сентября депутаты снова выбрали его главой Волгограда.

- Во-первых, поздравляем, - улыбаются Лихачеву журналисты. Глава города радости от избрания не скрывает. Но праздновать некогда. Первым делом извиняется перед водителями – за те пробки, в которых приходиться терять кучу времени.

Водителям для движения осталась одна полоса. И, конечно, пробки неизбежны.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- У нас здесь по плану ремонт двух километров дорог – километр в одну сторону и километр в другую, - показывает Лихачев. - В сторону Кировского района уже уложили выравнивающий слой, с этой стороны еще ведем работы. Это чисто сэкономленные деньги в результате отыгранных аукционов. Сегодня наше муниципальное предприятие вышло на аукцион и выиграло. Работают, правда, практически себе в убыток, зато мы выполним задачу, сделаем дорогу. И автомобилистам будет комфортнее.

Те, кто едут из Красноармейского в центр, уже комфорт почувствовали. Выравнивающий слой асфальта гладкий, как река в безветренную погоду. Еще недавно здесь приходилось лавировать между ямами.

На соседней стороне дороги уже уложили выравнивающий слой.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Покрытие находилось в плачевном состоянии, дорога не ремонтировалась несколько десятков лет, - рассказывает главный инженер МУП «ДСЭР Советского района» Виталий Попов. И в качестве доказательства показывает фото на смартфоне: «Вот эта яма здесь была еще сегодня утром. Смотрите на отметку на рулетке – 22 сантиметра глубина!».

Ямы были настолько глубокие, что их видно и после того, как срезали 20 сантиметров старого асфальта.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рабочим пришлось срезать около 20 см старого асфальта. Фрезерует дорогу умная машина, которая сразу срезает покрытие с заданным человеком уклоном.

- Мы сделали уклоны и водоотвод, - говорит главный инженер. – Покрытие имеет неровный профиль, чтобы вода не задерживалась на дороге.

А вдоль дороги расчистили канаву, которая как раз и будет собирать воду после дождей и таяния снега.

Это очень умная фрезеровальная машина - срезает асфальт под определенным уклоном. Дорогу строят с небольшим наклоном, чтобы был водоотвод.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Комфортным скоро станет и движение со стороны Кировского. Рабочие трудятся в две смены круглосуточно, чтобы быстрее закончить с фрезерованием и уложить выравнивающий слой. Пока не зарядили дожди.

Полностью закончить работы на Лазоревой хотят к 5 октября. Обновят 55 тысяч квадратных метров дороги от проспекта Героев Сталинграда до Вторчермета. По словам Виталия Лихачева, оставшимся участком 2-й Продольной займутся в следующем году. Ремонтируют Лазоревую по программе «Безопасные и качественные дороги».

После Лазоревой Лихачев заехал во дворы на Писемского в Кировском районе – посмотреть, как идет ремонт дворов. А вечером вместо праздника по случаю избрания поедет проверять ремонт дорог на улице Казахской.