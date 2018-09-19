2018-09-19T15:08:20+03:00
Происшествия

В новой школе в Родниковой долине ученица получила ножевое ранение

Шестиклассник принес на уроки нож
Екатерина МАЛИНИНА
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Школу построили красивую, но безопасную ли? Фото: администрация Волгоградской областиШколу построили красивую, но безопасную ли? Фото: администрация Волгоградской области
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Новую суперсовременную школу на тысячу мест открыли в Родниковой долине 1 сентября. Многие волгоградские родители завидовали тем, чьи детки будут там учиться. Своя телестудия, три спортивных зала, компьютерные классы и прочее и прочее. Вот только как оказалось, с безопасностью там не все в порядке. 19 сентября девочка получила ножевое ранение.

Нож в школу принес шестиклассник – похвастаться перед друзьями. Взяла его посмотреть одна из учениц. Но неудачно схватила, поэтому порезала кисть руки.

Учителя вызвали в учреждение медиков и полицию. Состава преступления в действиях мальчугана не нашли. Девочке врачи «скорой» обработали рану. Она совсем неглубокая, скорее царапины. Считает не стоящим происшествие упоминания и директор школы.

- Никаких несчастных случаев у нас не было, - пояснил он "КП-Волгоград".

ЧП произошло на перемене. Фото: администрация Волгоградской области

ЧП произошло на перемене. Фото: администрация Волгоградской области

Но чиновники от образования будут изучать все обстоятельства ЧП. В том числе и как нож оказался в школе. В прошлый раз подобный случай привел к смерти ребенка. Напомним, в школе №85 в Дзержинском районе мальчишка игрался ножом-бабочкой на перемене, во время одного из «трюков» лезвие вонзилось ему в грудь. Врачи «скорой» приехали слишком поздно - он скончался от потери крови.

Здесь, ситуация не опасная для жизни. Но хочется верить, что выводы из нее сделают серьезные.

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