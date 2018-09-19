В Астрахани бывший студент создал "группу смерти" ради прикола

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-19T13:49:40+03:00

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История с синими китами вроде бы закончилась. Организатору вынесли приговор, сеть развалилась и родители казалось бы могут выдохнуть. Но у этих людей появились свои последователи. В Астрахани арестовали 21-летнего парня, который организовал свою "группу смерти" и был в ней администратором.

Молодой человек из вполне приличной полной семьи: мама, папа, младшие братик и сестренка. Да и с виду в каких-то грязных делах его заподозрить сложно. Типичный ботаник: худенький, в очках, сутулый. Вот только в голове у парня какое-то странное представление о «хорошо» и плохо».

- Я в прошлом году увидел мем посвященный смерти, решил что это интересно. Создал группу. Никакой особой цели не преследовал, - рассказывает следователям астраханец. В глазах молодого человека – удивления, ведь он ничего плохого не делал.

Провокатор самоубийств.Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110.2 (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). По версии следствия, 21-летний житель Кировского района г. Астрахани, используя одну из социальных сетей, в апреле 2017 года создал и администрировал группу, в которой в период до мая 2018 года размещал публикации и изображения, содержащие побуждение и призывы к самоубийству, а также способы их совершения. В настоящее время деятельность группы прекращена. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Хотя бывший студент нефтегазового колледжа (отучился полгода и отчислен) вел планомерную пропаганду самоубийств. Группа была закрытая, но попасть туда было достаточно просто – отправить заявку и все. На странице - ролики про тех, кто покончил собой, идеологическое «обоснование» самоубийства и прочая пропаганда, которая взрослым кажется нелепой. Но подростки на подобные вещи реагируют остро.

Работала группа с апреля 2017 по май 2018 года. Обнаружили ее сотрудники УФСБ по Астраханской области и отдел «К» ГУВД.

- Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 110 - организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. За нее предусмотрен срок от 5 до 15 лет лишения свободы, - сообщил Андрей Хегай, помощник руководителя СУ СК по Астраханской области.

Кстати, родители даже не подозревали, чем в свободное от работы время занимается их велоковозрастный сын. Хотя жил он вместе с ними. Расследование уголовного дела продолжается.