Десять «семейных» иномарок стоимостью до 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-18T20:23:38+03:00

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Среди требований к семейному автомобилю, которые озвучивают покупатели, выделяются ряд основных:

Надежность. Путешествия всей семьей загород на пикники, летом к морю, к родственникам в деревню, ежедневные поездки по городу – все это предъявляет повышенные требования к качеству авто, его сборке и комплектующим.

Вместительность. Муж, жена, ребенок в детском кресле, покупки из супермаркета - минимальный набор ежедневной загрузки семейного автомобиля.

Комфорт важен для взрослых, а для детей имеет первостепенное значение при поездках в автомобиле.

Безопасность – критерий, с которым считается каждый, кому приходилось возить в машине своего ребенка.

Цена – последний в списке, но один из главных показателей при выборе машины. Большинство семей ограничены в средствах и на покупку автомобиля.

Какие возможности по выбору семейного авто есть у наших автовладельцев при бюджете до 1,5 млн. рублей? Предлагаем ТОП 10 моделей семейных иномарок доступных на российском рынке.

VOLKSWAGEN POLO

Volkswagen Polo – хорошая управляемость, большой багажник, низкий расход топлива. Фото: Волга-Раст.

Первое место занимает бестселлер концерна Volkswagen – модель Polo. Причины успеха весьма тривиальны: производитель собрал в одном автомобиле необходимое и возвел все фактически в эталон: качественная подвеска, мощный и экономный двигатель, пространство салона и многое другое. Модель демонстрирует низкий расход топлива и отличную адаптацию к российским условиям. Стоимость авто начинается от 599 900 рублей* и делает его самым доступным вариантом среди остальных участников рейтинга.

ŠKODA RAPID

ŠKODA RAPID предлагает своим владельцам высокий уровень оснащения в базовой комплектации. Фото: Волга-Раст.

ŠKODA RAPID – отличный семейный автомобиль, полностью безопасный и комфортный. Его любят как мужчины, так и женщины. Модель получила доступную цену, современный дизайн и надёжность. У машины вместительный багажник (один из лучших в классе), высокий уровень безопасности (5 звезд по результатам краш-тестов Euro NCAP) и достаточно богатое базовое оснащение.

ŠKODA RAPID поставляется с двумя вариантами моторов. Из них самым экономичным является двигатель 1.4 TSI мощностью в 125 л.с. В этом случае расход на трассе составляет 4,4 л/100 км, а в смешанном цикле – 5,5 л.

Стоимость авто начинается от 646 000 рублей*.

RENAULT SANDERO STEPWAY

Stepway показывает хорошую динамику на дороге, а энергоемкая подвеска отрабатывает все неровности. Фото: Волга-Раст.

Renault Sandero Stepway занимает в модельном ряду особенное положение. Этот довольно динамичный (с новым 113-сильным 1,6-литровым мотором) компактный автомобиль обладает завидными геометрическими показателями проходимости. Экономичное и недорогое авто отлично адаптировано под российские условия эксплуатации и обладает высокой функциональностью. Благодаря складывающейся спинке заднего сиденья (1/3–2/3) полезный объем багажного отделения увеличивается с 320 до 1200 л.

По умолчанию Sandero оснащен фронтальными подушками безопасности (водителя и переднего пассажира), креплениями Isofix на заднем ряду, благодаря которым можно установить три детских кресла: два – на боковых сиденьях, а в середине – кресло с универсальной системой крепления.

Цены на модель Renault Sandero Stepway в базовом оснащении начинаются от 664 990 рублей*.

RENAULT DOKKER

Renault DOKKER удобен для ежедневных деловых и семейных поездок, путешествий, перевозки вещей и мелких грузов. Фото: Волга-Раст.

Renault DOKKER – практичный и вместительный 5-местный семейный автомобиль. Благодаря размерам и хорошей организации внутреннего пространства Renault DOKKER – отличный выбор для большой семьи, на котором можно и в гипермаркет за покупками съездить, и выбраться на природу. На второй ряд кресел легко попасть с помощью сдвижных дверей. Передние кресла установлены достаточно высоко для того, чтобы под ними легко разместились ноги даже в громоздкой зимней обуви. Посадка на задний ряд происходит естественно — человек любого роста спокойно располагается на диване. Сзади DOKKER могут комфортно расположиться три пассажира. Этому способствует как удобная форма самого сиденья, так и отсутствие центрального тоннеля в ногах.

Компания Renault адаптировала модель DOKKER к российским дорожным и климатическим условиям. Автомобиль имеет высокий дорожный просвет, стальную защиту картера двигателя, защита топливопроводов.

Приобрести новый Renault DOKKER можно по цене от 869 000 рублей*.

RENAULT KAPTUR

Динамичный и элегантный полноприводный кроссовер Renault KAPTUR. Фото: Волга-Раст.

В большинстве случаев выбор между авто для себя и для семьи взаимоисключает многие моменты, но к Renault Kaptur это не относится. Модель получилась яркой, привлекающей внимание на дороге. Автомобиль одинаково хорошо показывает себя и на трассе, и на узких городских улочках. Кроссовер демонстрирует маневренность на дороге и без труда преодолеет бордюры и выбоины. Эта машина в состоянии решить практически любую из повседневных задач: будь то перевозка троих детей от дома до школы или доставка рассады родителям на дачу.

Производители отлично адаптировали Kaptur для условий нашего климата. Большинство из этого скрыто от глаз: дополнительная защита кузова, металлическая защита двигателя, двери с дополнительными уплотнителями, генератор увеличенной мощности, более емкая АКБ.

Стоимость нового кроссовера Renault Kaptur начинается от 934 000 рублей*.

ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA OCTAVIA опережает прямых конкурентов по габаритам и размеру багажника. Фото: Волга-Раст.

ŠKODA OCTAVIA считается лучшим семейным автомобилем благодаря беспрецедентному сочетанию качества, оснащения и цены. Не зря эксперты «What Car?» признали эту модель с 1,5 л TSI как «Лучший семейный автомобиль года».

Трудно поверить, но этот внушительный чешский седан потребляет 4,5 л/100 км на трассе и 5,4 л/100 км при движении в смешанном цикле. Инженерам удалось достичь таких низких показателей на бензиновом моторе объемом в 1.4 литра (мощностью 150 л.с.) с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска под высоким давлением. Автомобиль занимает одно из лидирующих мест в своем классе по расходу бензина. Одно из главных преимуществ машины, помимо экономии топлива – безопасности и вместительность.

Безопасность ŠKODA OCTAVIA подтверждена пятью звездами по результатам краш-тестов Euro NCAP. В машине предусмотрено до девяти подушек, а сам кузов сконструирован таким образом, чтобы поглощать энергию во время аварии.

Имидж ŠKODA OCTAVIA в амплуа практичного автомобиля подтверждается и в рекордном объеме багажника равном 590 л при сложенных сиденьях и 1580 л при разложенных. Для размещения и закрепления содержания багажника в арсенале – пять крючков и еще 12 петель для сеток.

Приобрести новую ŠKODA OCTAVIA можно по цене от 1 021 000 рублей*.

VOLKSWAGEN JETTA

Volkswagen Jetta: воплощение немецкой надёжности семейного автомобиля. Фото: Волга-Раст.

Для автолюбителей, которые более требовательно относятся к выбору своего автомобиля, концерн Volkswagen представляет Volkswagen Jetta. Отличительной чертой ее являются отличные ходовые качества и экономичность (машина с двигателем 1.4 TSI на трассе потребляет 4,4 л на 100 км).

В базовую комплектацию Volkswagen Jetta включен широкий перечень опций. В более дорогих версиях в «стандартный набор» входит высококачественная аудиосистема с сенсорным управлением, система контроля усталости водителя, автоматическое управление ближним светом фар, амортизаторы для плохих дорог и многое другое. Цены на модели Volkswagen Jetta в базовом оснащении начинаются от 1 049 000 рублей*.

SUZUKI SX4

Suzuki SX4 – беспрецедентный уровень надежности, комфорта и безопасности. Фото: Волга-Раст.

Suzuki SX4 позиционируется как семейное авто. Модель демонстрирует высокий уровень надежности, комфорта и безопасности. Автомобиль собирается в Европе, двигатели и трансмиссии - японские. Безопасности производители уделили особое внимание - кроссовер получил максимальные 5 звезд по Euro NCAP.

Обновленному SX4 с его 18-сантиметровым клиренсом и полным приводом российские дороги нестрашны, модель получила дополнительную противокоррозийную обработку кузова.

Стоимость японского кроссовера начинается с 1 079 000 рублей*.

ŠKODA KODIAQ

Локализованный кроссовер ŠKODA KODIAQ: доступны версии с передним и полным приводом. Фото: Волга-Раст.

ŠKODA KODIAQ – это первый полноразмерный внедорожник от чешского производителя. Автомобиль отлично адаптирован для наших дорог с их неровным дорожным покрытием, лежачими полицейскими, а местами и откровенными ямами. За рулем вместительного автомобиля удобно выбираться вместе с семьей загород или путешествовать. При этом KODIAQ хорошо чувствует себя и в городских условиях. Благодаря современным системам к габаритам машины быстро привыкаешь, а резвый двигатель и удобная коробка передач не позволяют затеряться в городском потоке. Кроссовер сохранил такие качества как вместительность и практичность, ставшие уже традиционными для автомобилей ŠKODA.

Локализация модели позволила установить привлекательные цены, новый ŠKODA KODIAQ доступен по цене от 1 389 000 рублей*.

VOLKSWAGEN CADDY

Volkswagen Caddy: надежный и универсальный автомобиль с широкими возможностями трансформации. Фото: Волга-Раст.

Caddy - отличный автомобиль для семьи, особенно там, где много детей. Надёжный, выносливый, универсальный, он постарается решить любую поставленную задачу. Остаётся только выбрать, какой вариант автомобиля более точно отвечает требованиям: пяти- или семиместный Caddy. На трассе с полной загрузкой расход в среднем всего 10-11 л, в городе - до 10 л/100 км. Это позволяет даже на стандартном баке в 50 л иметь неплохой запас хода.

Машина хорошо оснащена - есть электропакет, штатная музыка, огромное количество ниш позволяет грамотно разместить весь багаж. Подогрев сидений очень быстрый и имеет несколько режимов.

Приобрести новый Volkswagen Caddy можно по цене от 1 421 800 рублей*.

ТОП 10 семейных иномарок стоимостью до 1,5 млн. рублей

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*Стоимость автомобилей указано для базовых комплектаций и действительны на 17.09.2018 г. Не является публичной офертой.

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