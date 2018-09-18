Очереди в детских поликлиниках Волгограда: почему они никогда не исчезнут

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-18T18:57:29+03:00

Мамы с детьми часами ждут приема, а чиновники говорят, что все по нормативу

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Каждый визит к педиатру у молодых мам вызывает легкую истерику. И не потому, что ребенок болеет. Даже со здоровым малышом-крепышом сходить на профилактический осмотр к педиатру раз в месяц - значит, лишиться последних нервов. Виной тому бесконечные очереди, которые, кажется, не закончатся никогда. Корреспондент «Комсомолки» воспользовался, так сказать, служебным положением, чтобы спросить у медиков: да когда же это закончится?

НА ПРИЕМ - ШЕСТЬ МИНУТ, НА ОЧЕРЕДЬ - ПОЛТОРА ЧАСА

Для тех, кто не в курсе, сегодня на прием к врачу с малышом надо записываться. Даже если идете на прививку. К больным придут на дом, здоровые - выбирайте свободные часы. В пятницу, которую мы выбрали для похода за прививкой в поликлинику № 15, врач принимает с трех до четырех. Записалась на окошко в 15.10. То есть по идее нам заходить вторыми. Но в кабинет мы с дочкой не попали и через час.

Перед нами проходили груднички и те, кому «только спросить». И если я набралась терпения и выносила это молча, то голодный и невыспавшийся ребенок вполне конкретно давал понять, что он об этом думает. Не выдержав, мы пошли искать правду.

Сперва звонок на горячую линию самого главврача поликлиники. Сейчас эти телефоны висят на информационных стендах каждого учреждения. Трубку взяли после первого же гудка. Ответила заместитель Наталья Анатольевна. Честно представляюсь корреспондентом.

- Оптимизировать работу - это сесть вместо врача на прием? - вопрошает женщина на мой вопрос, почему нельзя как-то организовать процесс.

- Так может меньше людей записывать? У вас в регистратуре запись на каждые шесть минут! То есть десять человек в час. Это нереально! На госуслугах - прием каждые десять минут. Почему так?

- Существуют нормативы приема, не нами придуманные, а Минздравом. Да, есть и индивидуальный подход, какому-то пациенту необходимо чуть больше времени на консультацию. Но выходить за рамки нельзя, можно и час принимать одного человека, а люди будут под дверью сидеть и ждать, - ответила начмед.

В облздраве нам ответили примерно то же:

- Практикующий врач должен принимать пациента ровно столько, сколько необходимо с учетом состояния его здоровья. Норма времени на первичный прием врача-педиатра участкового составляет 15 минут.

ОЧЕРЕДИ - ЭТО НОРМАТИВ

Так и не попав к врачу первый раз, записались еще раз уже на 11 утра - чтобы зайти первыми и наверняка. В коридоре совершенно пусто. Как и в кабинете.

- Да они в «больном» блоке, там куча народу, - разъясняют обстановку мамочки в коридоре.

К счастью, на этот раз мы хоть и прождали полчаса, но в кабинет зашли первые. Конечно, спросила я про запись, которая ничего не гарантирует.

Как объясняет педиатр, запись - номинальная. Сколько человек приходит, столько и принимают. Хотя в документах поликлиники прописано: строго по талонам, остальные - к дежурному врачу. В целом, принять пациентов, которые по каким-то причинам не смогли заранее позвонить в регистратуру, врач может. Только его на всех не хватает.

- Как видите, я практически всегда работаю один, да еще по три дела параллельно делаю, - ответно жалуется врач.

И это правда. Медсестры часто попросту нет. Ее обязанности - взвесить ребенка, измерить рост - берут на себя мамочки. По штатным нормативам на 800 детей приходится один педиатр, а на каждого педиатра - медсестра. В этом отделении на одном участке закреплено в среднем 912 человек. Пусть это превышает норму, зато позволяет обслуживать аж тринадцать тысяч малышей и подростков Центрального района. Поликлиника следит за здоровьем учащихся десяти школ и более двадцати детсадов. Вот и получается, что объем работы и ресурсы не совпадают. Педиатр должен принять всех в одном блоке, потом разгребать очередь в другом, задерживаться на приеме и потом бежать по вызовам на дом.

У любого человека напрашивается логичный вопрос: почему нельзя нанять больше врачей? Оказывается, очередь укладывается в нормативы.

Как прокомментировали в облздраве, в 2018 году количество педиатров, по сравнению с прошлым, не увеличилось, и на то нет оснований - рождаемость держится примерно на одном уровне. Показатели стабильные, очереди тоже.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

И невозможно не напомнить: записаться на прием к педиатру (и любому врачу) можно тремя способами: через регистратуру поликлиники (не во всех учреждениях), с помощью портала Госуслуги и через единый номер 33-03-03.