Tele2 и фонд «Навстречу переменам» назвали полуфиналистов конкурса социальных предпринимателей

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-18T18:26:33+03:00

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Подведены предварительные итоги IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». В полуфинал прошли 50 проектов из 32 регионов России, в том числе два - из южных регионов. Цель конкурса - помочь социальным предпринимателям, которые решают социальные проблемы детей. Поддерживают проект Tele2, газеты Metro и группа компаний VIASAT.

С 15 апреля по 15 июня 2018 года на конкурс подали около трехсот заявок. Из них волонтеры отобрали 126 проектов. Затем лучшие работы определили экспертный совет, в который вошли сотрудники фонда, представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалисты в области социального предпринимательства.

На первом месте по количеству представленных проектов Сибирский федеральный округ. На втором оказался Уральский регион. Третье место разделили между собой Северо-Западный федеральный округ и Москва и Московская область. Среди полуфиналистов есть представители и южных регионов.

Основные направления прошедших в полуфинал заявок - поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей. Часть проектов представлена в формате мобильных приложений для детей и их родителей. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные работе с подростками и профориентации выпускников школ. Несколько проектов посвящены темам спортивного развития и здорового питания детей.

Елена Гаипова из Краснодара представляет проект инклюзивной театральной студии для детей и молодежи с инвалидностью, которая служит как средство реабилитации и социальной адаптации. Сейчас в студии занимается 34 человека, 29 из которых – с серьезными диагнозами: аутизм, ДЦП, синдром Дауна, инвалидность по зрению. Проект был запущен в августе 2016 года.

Ростовчанка Ирина Козиченко представляет центр поддержки семейного обучения «Свирель», который консультирует семьи, выбравшие для своих детей домашнее обучение. В ее планах создать на базе центра научно-исследовательский коворкинг для детей и подростков.

Полуфиналистов пригласили на обучающие семинары, которые проходят в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Они получают подробную информацию о подготовке к следующему этапу конкурса, а также знания в области социального проектирования, бизнес-моделирования, управления проектами и финансов.

После обучения полуфиналисты представят свои проекты на очных интервью. Авторы 10 лучших проектов 22 ноября приедут на финал конкурса в Москву. Взрослое и детское жюри определит пять победителей, которые получат 1,2 миллиона рублей на один год на начальное финансирование проекта. Для каждого победителя разработают индивидуальную программу поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалистам обеспечат информационное сопровождение в регионах и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками станут сотрудники компаний-партнеров.