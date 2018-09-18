«Цирк удивительных людей» - для взрослых и для детей!

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-18T14:22:16+03:00

Амазонки ни в чем не уступают мужчинам в джигитовке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Удивить ребенка не очень сложно – ему только предстоит узнать этот большой мир. А вот заставить взрослого сказать: «Ну ничего себе!» - задача не из простых. И «Цирк удивительных людей» замечательно с ней справляется: удивляет, смешит, восхищает. Здесь можно увидеть возможности человеческой ловкости, силы, доброты. А какие тут клоуны! Двухчасовое представление превращается в большой праздник для детей и их родителей.

Одной из первых открывает это представление воздушная гимнастка в образе воительницы. Ее акробатические трюки заставляют сердца замирать. Иногда кажется, что трагедия неизбежна – невозможно удержаться под куполом цирка в таком положении. Но каждый раз мы видим чудо ловкости и силы.

Это цирк удивительных способностей необыкновенных людей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Я влюблена в цирк. Сначала была в артистках кардебалета, но решила попробовать что-то новое и теперь я уже под куполом. Меня заряжает зрительный зал, он заставляет быть лучшей, - говорит Евгения Полусалова.

Впечатляет и номер с велосипедами. Казалось бы, что может быть необычного в прогулке на двухколесном транспорте. Но в цирке не бывает ничего обыкновенного, особенно когда за рулем гимнасты и акробаты. Особый шарм номеру придают музыка и костюмы – будто бы на десять минут ты переносишься на французские улочки.

Хотя программа и называется: Мир удивительных людей, но в представлении участвуют не только люди, но и хищники. Причем самые дикие и опасные: волки и пумы.

Зрители увидят дрессированных диких волков.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С волками – очень редко работают в цирке. Животные эти сложно поддаются тренировке. Их особенность такова, что хищники все время отвлекаются на посторонний шум, свет. Поэтому «Аляска» – очень динамичный номер.

Волки бесприкословно выполняют команды дрессировщицы. Участвуют вместе с дикими животными также собаки: хаски и маламуты. Зрители оказываются в зимней северной сказке.

Канадские пумы работают без клетки.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не уступает по сложности шоу с канадскими пумами под руководством заслуженных артистов России Натальи и Владимира Исайчевых. Эти дикие красивые кошки грациозно выполняют сложные трюки. Причем никаких клеток! Так что волгоградцы смогут увидеть животных совсем рядом.

Клоуны на арене устраивают фейеричное шоу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Отдельно стоит сказать и про клоунов. Их в этом шоу сразу две пары. И вот уж где точно можно посмеяться от души. Дуэт озорного профессора и безудержной уборщицы Швабра-кадабра веселит до слез. Они устраивают на арене настоящую комедию положений! Причем в ней участвуют и зрители.

- Мне нравится смешить людей – я всю жизнь это делаю, - говорит Владимир Георгиевский, (кстати, победитель телепередачи «Лига удивительных людей» с эксцентрикой на батуте, который также увидят волгоградские зрители). - В Волгоград я прилетел из Брюсселя, где у меня были гастроли. И публика тут удивительная. Люди не бояться быть нелепыми и хотят вызывать улыбки у других людей.

В представлении задействуют и детвору из зала.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Совсем другой по стилю дуэт Демьян - Чика, более традиционный, но от этого не менее веселый и зажигательный.

Ну а завершают представления – дикие амазонки-наездницы по руководством заслуженной артистки России Валентины Кульковой. Красивые длинноволосые нимфы выполняют мужские трюки. Чтобы достичь такого мастерства девушки тренируются каждый день. Это единственный номер в стране с сугубо женской джигитовкой. И он ни в чем не уступает мужскому.

Так что готовьте ваши ладошки – аплодировать в этом цирке придется много и часто. Как и удивляться! Следите за расписанием – по будням, также как и в выходные, запланированы представления.