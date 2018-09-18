Спортсмен из Астрахани спас человека в сильный шторм, когда даже спасатели отказались выходить в море

СЕГОДНЯ 11:07 2018-09-18T12:04:25+03:00

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Мужчины в России бесстрашные и отчаянные. Еще один пример тому из Астрахани

Алексей Чернов, тренер Российской Национальной Федерации киокусинкай из Астрахани, приехал в Анапу со своими двумя подопечными. В сентябре здесь проходят юношеские игры боевых искусств. 15 сентября после соревнований он с ребятами отправился на море. В этот вечер сильно штормило, так что компания решила только ноги помочить. Сквозь шум волн астраханец услышал крики о помощи. Группа молодых людей показывала на бушующие волны, в которых виднелась голова человека. Спасатели отказались выплывать в шторм – над вышкой виднелся черный флаг. Слишком большой риск не вернуться.

- Если честно, я даже не думал, что это может быть смертельно опасно. Просто понял, что человеку нужна помощь. Бросился в море, доплыл до мужчины, который уже был без сознания и болтался на поверхности воды, схватил одной рукой за футболку, а второй стал грести, - вспоминает тот вечер спортсмен.

Уже ближе к берегу Алексея встречал его ученик 14-летний Андрей Епифанов. Он испугался за тренера и поплыл ему на помощь.

- Я услышал, как он кричит «Я плыву к вам, сенсей». Вдвоем мы вытянули мужчину на берег.

Тонувшему оказали первую помощь. Оказалось, он сам из Нальчика и привез на соревнования племянника. Купаться не собирался, зашел только по пояс, но волна унесла его в море. Молодой человек год назад женился и дома его ждет беременная жена. Так что он от всего сердца благодарил своего спасителя.

Узнали о поступке тренера и на соревнованиях. Организаторы остановили бои и еще раз сказали «спасибо» смелому человеку: вручили подарок и благодарственное письмо.

- Все дело в киокусинкай, - объясняет 52-летний тренер свою удачу. Ведь шанс выбраться из бушующего моря живым был совсем небольшим. - Боевое искусство воспитывает дух и тело.