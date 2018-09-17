В октябре Госдума еще раз рассмотрит закон о волгоградском времени

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-17T18:34:02+03:00

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Депутаты Государственной Думы РФ приняли изменения в Федеральный закон «Об исчислении времени» в первом чтении и постановили, что Волгоградская область переведет стрелки на час вперед в 2 часа ночи 28 октября 2018 года. Теперь у парламентариев есть тридцать дней до 10 октября, чтобы внести возможные поправки к законопроекту. В случае положительного решения депутатов документ передадут в Совет Федерации и только потом - на подпись президенту. Если все сложится, уже через шесть недель волгоградцы будут жить по местному времени. А пока сторонники и противники перевода стрелок продолжают ломать копья, отстаивая свою позицию. Вот что думают по этому поводу читатели сайта kp.ru.

Гость:

- Неужели для того, чтобы на основании референдума перевести в одном регионе стрелки часов, необходимо пройти столько инстанций. Хорошо хоть с Папой Римским согласовывать не надо или с патриархом Кириллом.

Гость:

- Любители перевести время, если у них есть маленькие детки, взвоют от своей глупости зимой, когда светать начнет в 9.00. Детей в сады и школы придется поднимать глухой ночью. Но у нас же самое главное, чтобы бабушки и дедушки с палочками могли летом до 23.00 любоваться солнышком.

Гость:

- Весь день на работе не видим солнца, и после работы не видим его уже четыре года. Ранняя темень нравится только маньякам и преступникам.

Татьяна:

- Большинство очень хотело этого. Теперь посмотрим, будут ли рады...

Наталья:

- В октябре весь мир перейдет на зимнее время, а Волгоград на летнее. Разница с Европой будет три часа. И если некоторым уж так приспичило, неужели нельзя было до марта подождать.

Виолетта:

- Что хорошего в волгоградском времени? Расписание транспорта с поправками, телепрограмма с поправками. Хорошо только для пенсионеров.

Марина:

- Каждый гребет под себя - кто-то работает с Москвой и прибавить час не сможет, кто-то - с Саратовом и тоже стонет. А смотреть надо в общем, хотите вы жить по своему нормальному времени и при свете или нет. Организм человеческий привыкает ко всему. Только ныть перестаньте. Мы возвращаемся к своему родному времени, в котором родились и выросли.

Нина:

- У меня начало рабочего времени зависит от восхода солнца. Если работаешь с 4 утра, сложно вечером уделить внимание семье. И так каждый день. Не все живут в городе, и как раз жителей области перевод устраивает. А их - большинство.

Константин:

- В декабре в 8.00 большинство волгоградцев уже на работе или в пути. Большинству что по-старому, что по-новому времени - все одно вставать зимой затемно.

А вы что думаете?

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