2018-09-17T17:34:39+03:00
Общество

Я и сам из воды еле выбрался: волгоградский полицейский спас упавшую с обрыва девочку

ЧП случилось на Верблюде в Среднеахтубинском районе
Екатерина МАЛИНИНА
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О поступке Николая стало известно только после звонка от семьи спасенной девочки.О поступке Николая стало известно только после звонка от семьи спасенной девочки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Иногда говорят – ангел-хранитель уберег. Таким ангелом-хранителем для трехлетней девочки неожиданно стал Николай Локтев, майор полиции из Среднеахтубинского района. 12 сентября станет вторым днем рождения для малышки.

В тот день полицейский вместе с семьей отправился на ерик Верблюд – отвлечься от шумного города. Молодую женщину, гуляющую с коляской, мальчиком лет пяти и трехлетней девочкой, заметил сразу – семейство также отдыхало недалеко от дамбы. Второй раз он увидел их, когда уже ехал обратно. Точнее услышал.

- Мне показалось, что кричит ребенок, я заглушил двигатель, выбежал из машины и увидел, что недалеко от берега барахтается девочка. Она каким-то чудом держалась на воде, - вспоминает Николай.

Время на раздумья не было. Мужчина сразу бросился в реку в одежде. Ребенок начал уходить под воду, пришлось нырять.ерике

- Я передал малышку парню, который также отдыхал неподалеку. Жена нашла одеяла и простыни, чтобы согреть девочку. Правда, я долго сам не мог выбраться – берег крутой, заросший камышом, да и я человек солидный. Но он помог подняться и мне, - говорит полицейский.

Николай убедился, что все в порядке, и отправился домой. Историей делиться ни с кем не стал. О ней его начальство узнало от дедушки спасенной девочки. По просьбе мамы он позвонил в отдел и попросил поблагодарить их спасителя.

- Сын с семьей приехали к нам в гости, сноха отправился с внучатами на берег, - рассказывает волгоградеец. - Внучка потянулась за корабликом, пока мать отвлеклась на младшую, оступилась и упала в реку. Плавать сноха не умеет, да и растерялась, видимо. Хорошо, что рядом оказался неравнодушный человек и спас нашу малышку.

Кстати, девочка чувствует себя хорошо – даже испугаться не успела. Ну а Николай говорит, что помогать людям - это его профессия, поэтому ее и выбрал.

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