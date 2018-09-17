Выпавшая два месяца назад из окна девочка умерла в реанимации волгоградской больницы

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-17T16:36:59+03:00

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ПУГАЮЩАЯ СТАТИСТИКА

Два месяца врачи больницы №7 боролись за жизнь двухлетней девочки. Два месяца пытались заставить маленький организм работать. Но травмы были слишком тяжелыми и многочисленными – ребенок выпал с третьего этажа одной из пятиэтажек в Тракторозаводском районе. Причина почти всегда одна и та же: мама не увидела, как дочка залезла на окно и облокотилась на сетку. Женщине предстоит жить с чувством вины – не досмотрела.

Это уже вторая смерть ребенка в этом году. Еще одна девочка умерла в июле сразу после падения. Всего же за год из окон выпали 24 ребенка. В прошлом – 38. В 2016 – 24 малыша. Статистику «КП-Волгоград» дали в администрации Волгоградской области. Они ведут учет этих данных.

Цифры пугающие. И ведь гибели можно избежать элементарными правилами безопасности. Специальные замки, закрытые окна, разговоры с ребенком и даже кактусы на окне. Все это работает даже с самыми большими непоседами. Но почему-то забывается родителями.

"ЗАКРОЙ ОКНО - СПАСИ РЕБЕНКА"

Три года назад в Волгограде за профилактику подобных случаев взялись активисты – просто неравнодушные люди. Они запустили акцию «Ребенок в комнате – закрой окно». И она дала реальные результаты. Цифры сократились с 48 случаев в 2014 году до 24 в 2016 году.

В этом году общественники снова запускают хэштеги #закрой_окно.

- Нас поддержали многие СМИ – слишком высока цена бездействия, - рассказывает волгоградка Ольга Жинжикова. - Нам напечатали листовки. В ближайшее время по договоренности с УК мы их будем распространять по домам. И просим жителей не срывать и не выкидывать их, чтобы информация дошла до всех.

Не срывайте и не выкидывайте листовки.

Также поддержали акцию в ИВЦ, так что и на их платежках волгоградцы смогут прочитать про безопасность малышей.

- Сейчас уже не так жарко. Надеемся, что статистика пойдет на спад, - говорит Ольга. - И у родителей есть время до следующего года обезопасить свой дом, подумать о будущем своих малышей. Берегите детей. Мы за них в ответе.