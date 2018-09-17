Отвечаем на самые частые вопросы о НОВОМ Volkswagen Teramont

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-17T15:27:47+03:00

Привлекательные цены на внедорожник Volkswagen Teramont в Волгограде у официального дилера Волга-Раст

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VOLKSWAGEN TERAMONT - БОЛЬШОЙ, КОМФОРТНЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

Teramont – новая модель в семействе Volkswagen, очередной шаг на пути расширения линейки автомобилей с повышенной проходимостью. Он не зря продается только в странах, где любят большие машины: США, Россия, Китай. Размеры внедорожника поражают: в длину больше 5 метров, в ширину – почти 2 метра и 7 полноценных мест. Volkswagen Teramont - просторный и вместительный внутри. Даже в семиместной конфигурации сзади есть до 583 литров свободного пространства для размещения груза. Максимальный размер багажного отделения вмещает до 2 741 литров. Если сложить все сиденья, то получается абсолютно ровная погрузочная площадка на протяжении всего салона, ее длина более 2 метров (2 250 мм) позволяет организовать два удобных спальных места.

На полноценном третьем ряду свободно размещается два взрослых человека, у которых много места, как над головой, так и спереди, спинка сидений второго ряда далеко расположена от коленок.

Помимо внушительного внешнего вида и просторного интерьера, Teramont может похвастаться комфортным и удобным салоном. В базовом оснащении автомобиль комплектуется 3-зонным климат-контролем, современной мультимедиа CompositionMedia[1] с приводом для CD[2], слотом для SD-карт[3], разъемом USB[4] и цветным 8-дюймовым экраном. В качестве опций могут быть установлены панорамный люк, кожаные сиденья, навигация и цифровой дисплей.

Для водителя конструкторы Teramont совместили безупречную немецкую эргономику и электронный кокпит. Цифровая панель приборов обращена к водителю, и при движении с нее удобно считывать информацию.

Volkswagen Teramont: 7 сидений, 3 ряда, до 2741 л грузового пространства. Фото: Волга-Раст.

Несмотря на свои внушительные размеры за рулем внедорожника быстро привыкаешь к габаритам, и легко маневрируешь на автомобиле в плотном городском потоке. Машина реагирует на руль с минимальными задержками.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ VOLKSWAGEN TERAMONT?

Внедорожник Teramont оснастили внушительным количеством систем активной и пассивной защиты, работающих в любых погодных и дорожных условиях:

- Усиленная конструкция. Рама с дополнительными ребрами жесткости защищает пассажиров и снижает риски при ударе спереди или перевороте машины;

- 5 уровней стабилизации - системой курсовой устойчивости, антиблокировочная тормозная система, ассистент торможения, электронная блокировка дифференциала;

- Интеллектуальная система аварийного реагирования в случае аварии самостоятельно разблокирует двери, чтобы пассажиры могли быстро покинуть машину, перекроет подачу топлива и отключит аккумулятор от кабеля генератора, снижая риск пожара;

- Автоматическая система торможения после столкновения остановит автомобиль и поможет избежать дальнейших повреждений и максимально снизит ущерб;

- 6 подушек безопасности;

- Штатный парктроник и камера заднего вида.

Система кругового обзора в Teramont выводит на дисплей пространство вокруг авто в реальном времени. Фото: Волга-Раст.

Не зря Американский Страховой институт дорожной безопасности по итогам испытаний присудил модели высокую оценку Top Safety Pick[5]. Экспертами была отмечена высокая устойчивость салона к деформациям, защита пространства ног водителя и переднего пассажира, водительская подушка безопасности, работа защитных «шторок».

Это первая машина концерна Volkswagen имеющая в базе 4 года гарантии или 120 000 км пробега.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОХОДИМОСТЬ VOLKSWAGEN TERAMONT

Под капотом внедорожника можно установить на выбор два бензиновых двигателя:

- 4-х рядный мотор с турбонаддувом R4 TSI[6], мощностью 220 л.с.;

- 6-ти цилиндровый V6[7], мощностью 280 л.с.

Все поставляемые в России варианты Volkswagen Teramont – полноприводные.

Volkswagen Teramont комплектуется 4-х рядным R4 TSI или 6-ти цилиндровым V6. Фото: Волга-Раст.

Коробка передач – классический 8-ступенчатый автомат, который оптимально соответствует характеру большого внедорожника.

Расход топлива в смешанном режиме от 9,4 до 10,6 литров на 100 км в зависимости от мотора. Разгон до сотни – 8,6 секунд для турбированного двигателя и 8,9 секунд для V6.

Приглашаем Вас всей семьей на тест-драйв нового внедорожника Volkswagen Teramont, оцените его управляемость, оснащение. Проведите собственное тестирование вместительности багажника!

Записаться на тест-драйв и узнать подробности можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

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[7] В6