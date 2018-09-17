Волгоградцев приглашают посмотреть на оживающие полотна гениев Ренессанса

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-17T14:37:12+03:00

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Зрители смогут познакомиться с наиболее известными картинами эпохи за 40 минут программы, оказавшись окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами художников эпохи Ренессанс, оживающими прямо на глазах. На этот раз на выставке представлены шедевры 10 величайших итальянских художников эпохи Возрождения, начиная от Раннего, переходя к Высокому и Позднему Ренессансу.

Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений, будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки. Огромные яркие изображения, расположенные на стенах, перенесут зрителей в творческую реку величайших гениев 13-15 веков, привлекая внимание зрителей к важнейшим деталям картин, к неповторимому стилю, колориту и живописной технике.

Фото предоставлено организаторами выставки.

Программа выполнена с оживлением картин художников, Вас ждет большое количество анимации и 3D эффектов. Также, выставка сопровождается прекрасной классической и оперной музыкой, а голос диктора ведет зрителя по значимым фактам из биографии художников!

Посетители смогут находиться на выставке неограниченное количество времени, так как выставка проходит циклично. Для удобства посетителей зал оборудован множеством мягких удобных сидений, на выставке можно стоять или сидеть, перемещаться по залу в поисках нового угла просмотра знаменитых полотен, и, конечно, фотографироваться и снимать видео.

Фото предоставлено организаторами выставки.

В арт-пространстве также подготовлена информационная зона о художниках, библиотека с подборкой книг о художниках для чтения, творческая зона для рисования и, конечно, необычные фотозоны.

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 21.00 без возрастных ограничений

Входные билеты:

Взрослый - 350 руб., дети, пенсионеры, студенты - 250 руб.

Дети до 7 лет БЕСПЛАТНО!

ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ - 200 руб./чел

Многодетные семьи - 200 руб./чел

Ветераны войны, инвалиды 1, 2 групп - БЕСПЛАТНО!

ТРЦ "Акварель", 2 этаж (вход Ахтуба).

На правах рекламы.