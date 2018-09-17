В Волгограде стартовал конкурс «Лучший бухгалтер Волгоградской области - 2018»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-17T14:19:13+03:00

Организатор конкурса - компания «Инфоком» хорошо известна бухгалтерам и юристам как крупный региональный информационный центр сети КонсультантПлюс

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Понимая высокую социальную значимость, органы власти и местного самоуправления оказывают содействие конкурсу. Конкурс поддерживают администрация Волгоградской области, УФНС по Волгоградской области, комитет финансов Волгоградской области и Волгоградское региональное отделение ФСС РФ, ВТПП. А также организации и информационные партнеры: ГООПП «Совет директоров Волгограда», Арт-агентство «Солярис», фитнесс-клуб «Бали», типография «Печать Пресс», Авторадио, газета «Областные вести», сайт www.volgograd.kp.ru.

Конкурс проводится среди специалистов, работающих в сфере бухгалтерского учета и налогообложения г. Волгограда и Волгоградской области. Принять участие в нем могут все желающие бесплатно.

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Профессиональное состязание позволит не только выбрать лучших по профессии, но и повысить качество работы бухгалтера, задав планку мастерства, на которую можно ориентироваться. Из года в год сложные и разносторонние задания конкурса помогают раскрыть и применить профессиональные навыки участников и внести приятное разнообразие в их ежедневный труд.

Победителей ждут специальные призы и подарки в номинациях: «Лучший бухгалтер бюджетного учреждения», «Лучший бухгалтер коммерческой организации».

Для участия в первом (заочном) туре конкурса необходимо заполнить анкету участника и ответить на тестовые вопросы, которые размещены на сайте www.infocom.su, также вопросы конкурса можно заказать с 17 сентября:

- телефону (8442) 43-27-27;

- по электронной почте e-mail: info@icm.ru

Ответы на вопросы I тура с заполненной анкетой принимаются до 15 октября включительно:

- по почте: 400005, г. Волгоград, ул. Советская, 34, компания «Инфоком» (с пометкой «Конкурс»);

- по e-mail: info@icm.ru (с пометкой «Конкурс»);

- по факсу (8442) 43-27-27.

По итогам заочного тура будут определены лучшие участники, которые выйдут во второй (очный) тур.

Финалистам будут предложены бухгалтерские задачи, в решении которых им поможет справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Награждение победителей конкурса пройдет в праздничной, торжественной обстановке.

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