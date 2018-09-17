Без пиджаков: три волгоградки разделись ради конкурса «Мисс офис-2018»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-17T14:03:19+03:00

Волгоградцы, им нужны ваши голоса и поддержка! Фото организаторов "Мисс офис-2018"

Девушки отказались от офисного дресс-кода, чтобы набрать лайки и пройти в финал

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То, что волгоградские девушки красивые и обаятельные, - факт, который не обсуждается. Но эти три красавицы доказывают, что наши представительницы прекрасного пола наряду с привлекательной внешностью еще и умные, эрудированные и квалифицированные сотрудницы. Мы говорим о волгоградках, которые прошли в полуфинал конкурса «Мисс офис - 2018». Это Дарья Бабинова (HR-менеджер «Магазин ЛУК»), Марина Боярищева (юрисконсульт компании «Сады Придонья») и Анна Цыганкова (менеджер отдела запуска новых партнёров Mail.Ru Group Delivery Club, Волгоград).

Эти девушки умеют не только хорошо держаться на сцене, все они работают в довольно крупных компаниях и успешно справляются с офисной работой.

missoffice_official Волгоградки - участницы "Мисс офис - 2018"

Кастинг в этом году, по словам организаторов, был особенно жестким. Из 28 тысяч претенденток отобрали сто полуфиналисток.

Теперь эти девушки должны создать свой избирательный штаб и организовать собственные выборы. Начинается этот увлекательный процесс как раз сегодня - 17 сентября. А уже 8 октября объявят имена финалисток.

Что от вас требуется? Конечно же, поддержка! Интернет-голосование проводится на сайте конкурса.

Итак, за кого голосуем? Знакомьтесь.

Дарья Бабинова (HR-менеджер «Магазин ЛУК»)

Ей 29 лет. Начинала работать в компании с продавца в магазине женской одежды, затем стала управляющей, а в последние два года занимается подбором и обучением персонала.

- Самое приятное в работе: что я помогаю коллегам добиваться поставленных целей, делаю их работу эффективнее и интереснее, - говорит Дарья. - Я верю в будущее нашей перспективной компании, и рада, что вхожу в команду, которая это будущее создает.

Дарья занимается подбором и обучением персонала. Фото "Мисс офис-2018"

В анкете конкурса девушка отметила, что всегда следует принципу – «Люби то, что делаешь и делай то, что любишь».

Анна Цыганкова (менеджер отдела запуска новых партнёров Mail.Ru Group Delivery Club, Волгоград).

Анне 24 года. Она работает в IT-компании больше года. Помогает рестораторам настраивать приложения для приема онлайн-заказов.

- У нас очень дружная команда. Именно здесь я узнала, что такое поддержка, командный дух и нацеленность на результат, - рассказывает Анна. И добавляет, - я знаю, что такое верность. Верность своему делу, верность самому себе и верность своей мечте.

Анна: "Я знаю, что такое верность!". Фото "Мисс офис-2018"

В анкете еще указала, что с детства любит животных (и, кстати воспитывает хаски по кличке Зев), мечтает о счастливой семье, большом доме и путешествии в Японию.

Марина Боярищева (юрисконсульт компании «Сады Придонья»)

30 лет. Козерог. Целеустремленная и трудолюбивая.

- В компании я осуществляю правовой анализ документации. Проверяю документы перед тем, как они попадают на подпись к руководству, согласовываю условия договоров, представляю интересы компании в государственных учреждениях и судебных инстанциях, - рассказывает о себе Марина.

Марине 30 лет и она уверена, что совершенствоваться никогда не поздно. Фото "Мисс офис-2018"

Гордится, что работает в компании, которая пропагандирует здоровый образ жизни.

- Никогда не поздно заниматься собой, развиваться и нравиться себе с любом возрасте. Ведь это очень важно в жизни любой успешной девушки, - отмечает волгоградка.

В анкете девушки на конкурсе «Мисс офис» в графе «О себе» Марина так и обозначила: «Считаю, что от себя нужно требовать невозможного, тогда и получится достигнуть всего!».

ВАЖНО!

Проголосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала. После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис – 2018», которое состоится 1 декабря в Москве.