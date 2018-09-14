Результаты выборов в Волгограде: кто прошел в гордуму

СЕГОДНЯ 15:47 2018-09-14T16:31:20+03:00

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Итоги выборов в местные органы власти были предсказуемы и результаты не стали неожиданными: в Волгоградской области почти везде победили «единороссы». И в новом составе Волгоградской городской думы депутаты от правящей партии займут большинство кресел.

Напомним, всего в гордуму прошли четыре партии: «Единая Россия» набрала 52,64%, КПРФ — 14,65%, ЛДПР — 13,12% «Справедливая Россия» — 7,7%.

Из 36-ти депутатов (а именно столько останется в этом созыве после изменения структуры городской власти) 30 - «единороссы». Причем 21 человек - нынешние народные избранники, которые просто продолжат свою депутатскую работу.

Из 18-ти, которые прошли по одномандатным округам, 17 - представители «ЕР». «КП-Волгоград» уже знакомил своих читателей с этими личностями. Есть среди них и знакомые лица, которые пошли на второй срок, но много и новичков.

Сегодня, еще 13 депутатов утвердили на совете партии.

Итак, что же эти люди, которые будут представлять интересы волгоградцев в гордуме? Мандаты распределили следующим образом:

- Моисеев Юрий Валентинович

Личность в Волгограде известная: уже долгие годы он возглавляет Волгоградский алюминиевый завод. Но в прошлом созыве в депутатском корпусе не был.

Минина Татьяна Михайловна

Педагог, окончила ВГСПУ, с тех пор и работает в этой сфере. Сейчас она возглавляет «Детско-юношеский центр» Волгограда. Уже неоднократно выбиралась депутатом гордумы.

Колесников Виктор Иванович

Начальник МУ «Служба спасения Волгограда», работает спасателем почти 40 лет.

Колесников Владлен Владимирович

Окончил политех, был и товароведом, и инженером, и директором, а потом пошел по партийной линии, вступив в «Единую Россию» в 2005 году. Депутат городской думы с 2008 года.

Никуйко Дмитрий Александрович

Индивидуальный предприниматель, в депутатском корпусе - новичок и пока не «засветился» в общественной жизни города.

Волоцков Алексей Анатольевич

Ему всего 37 лет, а он уже сделал хорошую политическую карьеру. Лауреат федерального проекта «Профессиональная команда страны». Депутат гордумы прошлого созыва, а с 2013 года заместитель секретаря политсовета Волгоградского регионального отделения Партии «Единая Россия». С 2015-го - заместитель главы Волгограда.

Никитин Иван Иванович

Предприниматель, его фирмы специализируются на дорожных и строительных работах. На данный момент он возглавляет ООО «ДРСУ «ТЗР».

Ефремов Иосиф Иосифович

Родился в семье потомственных строителей. После получения высшего образования в Лондонском университете Роял Холлоуэй и Бедфорд Нью Колледж вернулся в Волгоград. Бизнесмен. В настоящее время является председателем благотворительного фонда «Поколения». Депутат гордумы прошлого созыва и теперь нынешнего.

Богатов Олег Владимирович

Новоиспеченный народный избранник. В последние годы работал замдиректора по связям с общественностью в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».

Тропкина Лариса Александровна

Лариса Николаевна в городе личность известная, она уже давно работает директором МОУ «Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина» и активно участвует в общественно-политической жизни. Является заместителем секретаря Волгоградского регионального отделения «ЕР» по молодежной политике. Депутатская работа для нее не новая. Имеет звание и нагрудный знак «Почетный работник общего образования».

Таев Андрей Георгиевич

По профессии - военный, по призванию - руководитель. Занимал должности в подразделениях Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства природных ресурсов РФ, и руководящие должности в администрации Волгограда. Имеет ученые степени и почетные звания. Депутат гордумы прошлого созыва.

Федотов Алексей Сергеевич

В депутатской среде ранее замечен не был, известно о нем лишь то, что он бизнесмен.

Багдасарян Саров Андраникович

Еще один представитель бизнеса в новом составе гордумы. Зарабатывает на аренде и лизинге строительных машин и оборудования. Отец его тоже бизнесмен и депутат, правда, поселкового совета в Светлоярском районе.

Вот так распределились голоса волгоградцев по возрасту на этих выборах 9 сентября. Фото облизбирком.

По итогам голосования на выборах в Волгоградской области 615 мандатов получили кандидаты от «Единой России». Остальные места между партиями распределились так: КПРФ — 33 мандата, Справедливая Россия — 26 мандатов, ЛДПР — 24 мандата, Родина — 1 мандат. Еще 119 мандатов достались самовыдвиженцам.

- На выборах в муниципальных районах области явка избирателей в среднем составила 45,65%. Максимальная явка избирателей наблюдалась в Нехаевском районе на выборах главы Успенского сельского поселения — 79,81%, самая низкая — в Россошенском сельском поселении Городищенского района — 18,97%, - отчитались в областном избиркоме.

Явка на выборах в Волгоградской области, по данным облизбиркома на шесть утра 10 сентября, составила 24,1%.

Окончательные данные (на 14 сентября): в Волгограде на избирательные участки пришли 24,1% избирателей, в Волжском – 21,94%, в Камышине – 27,14%.