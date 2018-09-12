2018-09-12T11:35:33+03:00
Общество

За самовольное подключение или повреждение газораспределительных сетей нарушителям грозит уголовная ответственность

Разрушение и повреждение газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов теперь наказываются штрафом до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы до 5 лет
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Фото: Волгоградгоргаз.Фото: Волгоградгоргаз.
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Федеральным законом от 29.07.2018 № 229-ФЗ «О внесении изменений в статью 215.3 УК РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ» введена уголовная ответственность за самовольное подключение или повреждение систем газопотребления, данные изменения вступили в силу 10.08.2018 года.

Разрушение и повреждение газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов теперь наказываются штрафом до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы до 5 лет, в случае если ранее нарушитель уже привлекался к административной ответственности за подобные действия. За незаконное подключение к сетям предусматривается лишение свободы на срок до двух лет, за деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, грозит до восьми лет тюрьмы.

Внесение указанных изменений обусловлено вопросами безопасности и направлено на снижение угрозы повреждения объектов для передачи энергоресурсов, следствием которых могут стать аварии на газораспределительных системах, влекущие за собой серьезные риски причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу граждан и юридических лиц.

Сотрудниками специализированных организаций Волгоградской области при обходах трасс газопроводов и выполнении заявок абонентов проводятся регулярные профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконных подключений и соблюдений правил охраны газораспределительных сетей.

В целях исключения рисков возникновения аварийной ситуации перед началом строительных и земляных работ организации или отдельные граждане обязаны обратиться в территориальное структурное подразделение администрации своего района или города для получения разрешения от всех собственников сетей и эксплуатирующих организаций, расположенных на данной территории, в том числе ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз».

Несанкционированное подключение или повреждение газораспределительных сетей грозит авариями и несчастными случаями!

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