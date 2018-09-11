Уик-энд на Черном море для влюбленных

11 Сент. 12:00 2018-09-12T10:10:05+03:00

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Русское радио Волгоград - радио семейное и душевное,вот почему главной темой мероприятия была выбрана любовь и семья. В течении месяца семейные пары рассказывали нам о себе и своей истории любви. Были веселые случаи,когда люди выходили замуж на спор,были романические - любовь с первого взгляда. Все они были уникальны и удивительны по своему. Каждая пара была достойным противником. 7 сентября в семейном ресторане Семифредо прошла финальная встреча всех претендентов на главный приз - поездку на море.

Как истинным любителям русской музыки, нашим финалистам пришлось научиться распознавать части тела российских звёзд и вспомнить их сложные любовные взаимоотношения. А вот петь и танцевать наши герои точно любят! Делали это с задором,зная весь радийный репертуар. Завершающим испытанием стала проверка на знание своей второй половинки. Девушки справились на отлично, а вот некоторые парни все таки перепутали анкеты своих жён,чем дополнительно осложнили задание для соперников. Не смотря на такие казусы, ничто не смогло повлиять на настроение наших гостей. Бурное веселье они устроили и на танцполе,отдыхая под зажигательные хиты выступающих певиц. В этот вечер нас радовали отличной музыкой Елена Славина и Анара. Так что натанцевались все вдоволь. Подведя итоги всех 5 раундов,пары заняли свои места в турнирной таблице. Каждая семья получила подарок от Русского радио Волгоград. Особый презент был сделан и группам поддержки. Победителями стала семья Антоновок, как они сами себя называют- Алексей и Мария Антоновы.Уик-энд на Черном море от компании «Эльдорадо тур» и удивительный букет от компании «Счастье есть» подучили ребята в подарок. А церемония регистрации брака стала трогательной до слез. Спасибо всем участникам за душевность,неподдельные эмоции и искренние чувства!

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