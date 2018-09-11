Куда пойти в Волгограде выходные: футбол и цирк удивительных людей, «Кросс нации» и осенний велопарад

11 Сент. 23:07 2018-09-12T00:15:08+03:00

Куда пойти в Волгограде с ребенком и всей семьей с 12 сентября по 16 сентября 2018 [афиша, досуг]

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В эти выходные волгоградцев ждет самый настоящий спортивный уик-энд. В программе – Кросс нации, матч «Ротора» и осенний велопарад. Стартуют концертный и театральный сезон, кинофестиваль и новая программа в цирке, много интересного подготовили для детей. Куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей в Волгограде с 12 по 16 сентября 2018, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

Театральный сезон 2018 - 2019 в Волгограде: гастроли, премьеры, открытия и ожидания. Что нового и интересного покажут театры и филармония осенью 2018 [афиша].

Московский драмтеатр под руководством Армена Джигарханяна покажет трагикомедию «Кафе «Жизнь в розовом свете»Фото: dzigartheater.ru

КРОСС НАЦИИ 2018

Всероссийский день бега «Кросс нации 2018» пройдет 15 сентября по всей стране. В Волгограде центральным событием станет полумарафон-гандикап на 21,1 км для опытных спортсменов. Старт здесь раздельный, по возрастам. А чемпионом станет тот, кто первым добежит до финиша. Так что шанс на победу есть у каждого. Будут и дистанции для любителей – массовый и детский забеги на 1000 метров, забеги на 4 и 8 километров. Маршрут пройдет по набережной, старт - у музея «Россия – моя история» в пойме Царицы. Перед началом устроят массовую разминку. Болельщиков также ждет развлекательная программа и море музыки от известных диджеев.

Волжанам предлагают пробежать более скромные дистанции: «Малыш-забег» на 50 метров для ребят от 5 до 7 лет, «Массовый забег» на 1 км и «Спортивный забег» на 2 км.

Кросс нации 2018. Волгоград, набережная 62-й Армии. 14 сентября с 9.00 до 20.00 - регистрация в шатре у интерактивного музея «Россия - моя история». Справки - т. (8442) 26-78-88. 15 сентября, в 9.45 – зарядка, 10.10 – старт забега на 1, 4 и 8 км, 11.00 – старт забега на 21,1 км, 14.00 – закрытие. Волжский, перекресток ул. Карбышева и ул. Оломоуцкой (у ТЦ Palladium). 15 сентября, регистрация - в 9.00, старт - в 10.00.

ОСЕННИЙ ВЕЛОПАРАД

Велосипед - это полезно, удобно и модно. Но Волгоград совсем не приспособлен для велосипедистов. Поэтому главными темами осеннего велопарада вновь станет развитие велотранспортной инфраструктуры и безопасность на дорогах. Ну и конечно, ЗОЖ!

Колонны велосипедистов соберутся в двух точках - на площади перед театром «Царицынская опера» и на площади у ДК Советского района Волгограда. Проедут по Первой Продольной и встретятся на площади Павших Борцов. Присоединяйтесь!

Точки старта велопарада: Царицынская опера, пр. Ленина, 97. ДК Петрова в Советском районе. 16 сентября, сбор с 15.00, старт в 16.00.

ФУТБОЛ: РОТОР - ЗЕНИТ-2

В субботу, 15 сентября, на стадионе «Волгоград Арена» «Ротор» принимает футбольный клуб «Зенит-2». Подопечные Роберта Евдокимова никак не могут добиться победы. Так что поддержка болельщиков и полные трибуны команде сейчас нужны как никогда, чтобы развернуть удачу в свою сторону. Все на стадион, болеем за наших! Стадион «Волгоград Арена». 15 сентября, начало в 18.00. Билеты: от 100 руб.

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Центральный парк культуры и отдыха в выходные приглашает волгоградцев в «Этномир» у колеса обозрения на фестиваль казахской культуры. В программе - концерт фольклорных коллективов, народные игры и спортивные конкурсы, а также знакомство с национальной кухней и конноспортивное шоу. ЦПКиО. 15 и 16 сентября, с 12.00 до 19.00.

ВЫСОКО, КАК ПТИЦЫ

В ЦПКиО в сентябре запустили долгожданное колесо обозрения. Высота нового аттракциона - 50 метров. Оборудовали его 20 кабинами, в каждую из которых может поместиться четыре взрослых и два ребенка. Но если вы хотите путешествовать в тесном кругу, к вам никого не подсадят. В одну из кабинок может заехать инвалидная коляска. Полный круг - чуть больше 10 минут. Кабинка прозрачная, изнутри ее не откроешь. В этом и плюс, и минус. С одной стороны - безопасно, с другой - душно, кондиционеры еще не смонтировали. Когда их подключат, в кабинках летом будет прохладно, а зимой - тепло.

Прокатиться на колесе обозрения в ЦПКиО можно каждый день. График работы: по будням - с 15.00 до 22.00, в выходные - с 11.00 до 22.00. Билеты: 200 руб., детям от 3 до 7 лет - 100, до трех лет - бесплатно. До 14 лет покататься можно только вместе со взрослыми.

АСТРОНОМИЯ В ПЛАНЕТАРИИ

С началом учебного года Волгоградский планетарий запускает традиционные программы для школьников, которые сделают путь к звездам проще, понятней и интересней. Здесь подготовили абонементы на циклы лекций для школьников с 1-го по 11-й классы. Занятия в Звездном зале с астрономами дополнят и закрепят программу по естественным наукам. Ребятам расскажут об астрономических явлениях и законах природы, откроют тайны звезд и планет. Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т. (8442) 24-18-72. Билеты: 500 руб. (за 4 лекции).

Концерты

«УНОСИ МОЕ СЕРДЦЕ»

Концерт шедевров вокальной музыки пройдет в выставочном зале музея Машкова в этот музыкальный четверг. Наталья Мещерякова (сопрано), Ирина Вайзбулат (меццо-сопрано) и Лариса Макаренко (фортепиано) исполнят произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Даргомыжского, Сен-Санса, Брамса и других великих композиторов. Зрители услышат фрагменты из известных вокальных циклов и опер. Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 13 сентября в 18.00.

«МУЗЫКА НАД ВОЛГОЙ»

Если у вас плохое настроение - пойте! И пойте, когда радуетесь! А еще лучше делать это в хорошей компании. Именно такая соберется 14 сентября на двухпалубном теплоходе «Москва-158», который станет «Территорией счастья». Волгоградцев ждет прогулка вдоль вечернего и ночного города, пение вместе с артистами, чай и интересные беседы о музыке и голосе. На борту будут музыканты: Игорь Букаев (аккордеон), Илья Настасий (гитара) и певица с завораживающим голосом Жанна Попова. В программе - блюз и джаз, латино, хиты зарубежной эстрады и мелодичные, душевные песни. Речпорт, причал № 17, теплоход «Москва-158». 14 сентября с 18.30 до 20.30. Билеты: 1000 руб. Т. 8-917-834-43-06.

Жанна Попова, Игорь Букаев и другие музыканты сделают прогулку по Волге незабываемой.

А 16 сентября в 11.00 стартует прогулка по Волге на теплоходе с проходом через шлюзы Волжской ГЭС и стоянкой на берегу. Т. (8442) 38-10-81.

«ЧТО СКАЖУ Я ТЕБЕ»

Заключительный концерт проекта «Многоголосье- 2018» памяти Юрия Визбора пройдет в воскресенье в Комсомольском саду. На сцене: Алексей Куликов, Ольга Михайлова, Юрий Золотовский, Елена Нестерова, Максим Хмызов, Сергей Цыганков, дуэт «ТРИО», Оксана Мельникова, Павел Ромасевич и Павел Жданович, Вадим Вебер и Алла Герасимова. Комсомольский сад (за НЭТом). 16 сентября в 17.00. Вход свободный.

Детям

ЦИРК УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

С 15 сентября впервые на манеже Волгоградского цирка - номинант на лучший комический номер по версии «Мир Бродвея» в Лас-Вегасе, звезда европейских цирков, победитель телешоу «Лига удивительных людей» Владимир Георгиевский, он же Озорной Профессор. Зрители увидят тот самый номер, который принес артисту заслуженную награду.

На манеж выйдут девушки-джигиты под руководством Валентины Кульковой, дикие волки Аляски дрессировщицы Екатерины Кореньковой, а хищные пумы дрессировщиков Натальи и Владимира Исайчевых и вовсе выступят без клетки. Также в программе - парад велофигуристов, воздушная гимнастка на канате, гимнасты на турнике и с римскими колесами, жонглеры, эквилибр и дуэт веселых клоунов Демьян и Чика. Волгоградский госцирк, ул. Краснознаменская 15, т. (8442) 33-45-74, билеты онлайн - circus-volgograd.ru. 15 сентября в 14.00. 16 сентября в 12.00. 27 сентября в 18.00. Билеты: 500 - 1200 руб. Дети до трех лет бесплатно (без предоставления места).

Демьян и Чика. Фото: госцирк

«КАК БАБА-ЯГА ХОРОШЕЙ СТАЛА»

Музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил новую интерактивную программу для детей «Как Баба-яга хорошей стала». Малыши от трех лет отправятся в путешествие по сказкам вместе с Василисой Премудрой. А на неведомых дорожках их ждут веселые игры и Баба-яга. Предварительная запись. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49. 15 сентября в 11.00. Билет: 150 руб.

«МУЗЕЙНАЯ ПРОДЛЕНКА»

Мальчишек и девчонок от шести лет музей Машкова приглашает на «Музейную продленку». В ближайшую среду ребят познакомят с русским народным искусством из собрания Русского музея и расскажут об орнаментах и древней славянской мифологии. А на мастер-классе научат оформлять модель дома и мастерить добродушных львов, райских птиц и других диковинных зверей, которые будут жить в книгах. Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 12 сентября в 15.00. Билет: 200 руб.

Детвору ждут мастер-классы. Фото: ВМИИ

Фестивали

КИНО НА ТРАВЕ И БЛИЦ ПО ШАХМАТАМ

Комсомольский сад с приходом осени продолжает развлекать гостей. Пока тепло, по-прежнему в программе и кино на траве, и танцы, и интеллектуальные поединки. Только начинаются они чуть раньше. Комсомольский сад. Вход свободный. В программе: 12 сентября в 16.00 - ретро-танцы. 13 сентября в 18.30 - кино под открытым небом. На этой неделе откроет вечер и проведет викторину по фильмам певица Наиля Парубочая. А показывать будут добрую историю про индийского мальчика «Жизнь Пи», а после - мелодраму «История любви». 14 сентября в 17.00 - блиц-турнир по шахматам, чемпионат среди непрофессионалов.

ЛУЧШИЕ КОРОТКОМЕТРАЖКИ

Волгоградцев вновь приглашают посмотреть и оценить фильмы фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts. Зрителям представят шесть новых фильмов из Европы, Азии и США. Среди них комедии «Гарнитура» про доктора Морриса, который пытается делать несколько дел одновременно, и «Не геройствуй», героиня которой от скуки грабит банки во время обеденного перерыва. А также другие не менее интересные истории: индийская драма «Поддельный кункум», трагикомедия «Катастрофа», «Как тебе район?» и «Современное искусство» из Словении. Все фильмы покажут с русскими субтитрами. «ИКРА», наб. 62-й Армии, 6, речпорт, 2-й уровень. 15 сентября в 18.00. Билеты: 200 - 250 руб. 16+

Кадр из фильма "Не геройствуй".

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «АКВАРЕЛИ»

«Акварель» в выходные отметит пятый день рождения, а волгоградцев ждут два дня, наполненных джазом и модой, сказками и флешмобами, шоу-программа и огромный праздничный торт. А еще огромное сердце, цветы, велооркестр, единороги и сила океана - самая настоящая цветотерапия ждет любителей селфи в ярких фотозонах. ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107. В программе праздника: 15 сентября с 14.00 до 19.00 - джаз: «Комбо джаз бенд», дуэт «Атика», Ольга Насырова, дуэт Кальнов и Саврасов, 19.00 - модное шоу. 16 сентября в 14.00 и 17.00 - музыкальная сказка «Исполняем мечты», в 15.00 - «Тролль-шоу», в 16.00 - «Крио-шоу», в 16.30 - «Морское шоу», в 19.00 - флешмоб с гигантскими воздушными шарами, в 19.30 - торт для всех.

А можно отправиться на День города в Астрахань, которая 15 и 16 сентября 2018 отметит 460-й день рождения. В программе праздника - «Фанфары Каспия», группа «Кар-Мэн» и салют [программа мероприятий].

Не пропусти!

КВАРТЕТ ИГОРЯ БУТМАНА & ОЛЕГ АККУРАТОВ

Квартет известного саксофониста, джазмена Игоря Бутмана - контрабасист Сергей Корчагин, барабанщик Эдаурд Зизак, гитарист Евгений Побожий и специальный гость Олег Аккуратов (рояль, вокал) представят волгоградцам лучшие джазовые мелодии. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6. 23 сентября в 18.00. Билеты: 600 - 2500 руб. 12+