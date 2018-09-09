Невысокую явку на выборах в Волгоградской области 2018 списали на солнечную погоду

9 Сент. 22:07 2018-09-09T22:48:27+03:00

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Единый день голосования 9 сентября полошел к концу. Выборы прошли. Тихо и как-то незаметно. В 20.00 закрылись все избирательные участки в Волгоградской области. Подписи собраны, урны опечатаны, никаких нарушений не зафиксировано, впереди главная интрига – подсчет голосов. Впрочем, при такой невысокой явке, которую сегодня продемонстрировали жители нашего региона, считать будут недолго.

«Подруга пришла на участок в 19.45. Народу ни одного. На странице, где она записана, проголосовали двое. Двое, Карл!», «Наша семья тоже проголосовали в 19.20 в нашем списке из 40 квартир только 4 человека отмечены», «А на избирательном участке, видимо, сиеста, кроме нас ни души, и устойчивый запах пирожков», - делились волгоградцы впечатлениями о прошедших выборах в соцсетях.

К слову, цифры облизбиркома лишь подтверждают наблюдения горожан. По последним данным, по состоянию на 18.00, на участки дошел лишь каждый пятый избиратель. Явка на выборах в Волгоградской области 2018 в среднем составила 20,98%.

Данные на 18.00 9 сентября.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чуть активнее на выборах сегодня, 9 сентяюря, были жители Камышина: здесь к концу дня явка составила 23,35%. В Волжском на участки пришли 18,51% избирателей. А в областном центре – Волгограде – и того меньше – всего 18,35%.

Напомним, в Камышине, Волжском и в Волгограде сегодня избирают новый состав городских дум.

Предварительные результаты выборов в Волжском.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В сельских территориях люди оказались более ответственными: на выборах в 22 муниципальных районах области проголосовали 39,57%.

- Нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Были обращения, но они касались в основном разъяснений законодательства, либо разъяснений порядка работы избирательных комиссий, либо наличия в списках избирателей. Все необходимые изменения в списки избирателей оперативно вносились в день голосования участковыми избирательными комиссиями, - отчитался после закрытия участков председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин.

- Звонков на «горячую линию» тоже было не много. И практически все спрашивали – «где расположен новый пункт для голосования?» - это связано с тем, что перед этими выборами были изменены границы участков, - добавила член рабочей группы по мониторингу за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов Татьяна Гензе.

Региональный координатор проекта «За чистые выборы» Антон Лукаш тоже остался доволен тем, как прошли выборы в Волгоградской области. Первое, на что он обратил внимание – партии наконец-то научились находить консенсус и, как следствие, меньше стало грязи и фейков.

- Тоже подчеркну атмосферу доброжелательности, которая сегодня царила на участках. Если раньше накал борьбы выражался в конфликте, то сейчас идет нормальная юридическая работа, - подчеркнул Лукаш.

Представители партий, которые активно наблюдали за ходом голосования, также остались довольны прошедшими выборами. Жалоб нет, нареканий нет, мол, все четко и грамотно организовано. А то, что большинство волгоградцев не пришли на выборы, они объясняют.. хорошей погодой. Да, именно так. Мол, день выдался теплым и солнечным, вот люди вместо того, чтоб пойди голосовать, отправились в отпуск или на дачу. Ожидают, что после подсчета бюллетеней за последние два часа выборов – с 18.00 до 20.00 – цифры явки изменятся. Как раз в это время ожидают, что дачники вернулись домой и побежали на избирательные участки. Может и так.

Хотя волгоградский политолог Олег Матвейчев говорит, что низкая явка на муниципальных выборах ожидаема и предсказуема. И это - норма. И не только в России.

Наша землячка олимпийская чемпионка Елена Исинбаева нашла время проголосовать. А она, между прочим, в эти дни еще и проводила в Волгограде турнир уличных видов спорта. Но минутку поддержать своего кандидата нашла. За кого голосовала можно догадаться по фото с бывшим мэром Волгограда Андреем Косолаповым, которое она выложила в инстаграме по окончанию выборов.

isinbaevayelena Елена Исинбаева свой выбор сделала вот так - рядом с ней бывший мэр Волгограда Андрей Косолапов.

Ее коллега - олимпийская чемпионка – Лариса Ильченко тоже нашла время прийти на участок. Причем пришла не одна, а с дочерью – воспитывает у ребенка активную гражданскую позицию.

- Мы с Марией Сергеевной проголосовали за развитие любимого Волгограда, - подписала свое фото на участке наша именитая волгоградка.

Чем закончатся эти самые тихие выборы, узнаем после оглашения результатов.