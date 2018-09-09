В Волгограде несанкционированный митинг прошел без задержаний

СЕГОДНЯ 18:38 2018-09-09T18:41:39+03:00

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В два часа дня 9 сентября в Волгограде встало движение по Первой продольной магистрали. Полиция сделала это в целях безопасности - на площадь Ленина подходили участники несанкционированного митинга, несмотря на запрет администрации. Участники явно были растеряны - они остались без предводителей - никто из организаторов, призывавших своих сторонников нарушить закон, сами на мероприятие не явились.

- Меня задержали на выходе из дома. Якобы по ориентировке. Позже задержали еще двоих волонтеров штаба, - написал сегодня в своем твиттере руководитель регионального команды Навального Алексей Волков.

Впрочем, в полиции задержания организаторов акции не подтвердили. Сказали лишь, что на двоих организаторов составили материалы, которые рассмотрит суд.

И вообще стражи порядка сегодня не спешили скручивать демонстрантов. Сотрудники ППС увели под руки троих молодых провокаторов, бросавшихся на полицейских. Но начальник волгоградского главка, который лично приехал контролировать порядок, потребовал освободить всех задержанных. Троих парней сразу же выпустили из автозака.

Напомним, 9 сентября сторонники Навального планировали провести в Волгограде шествие «Против повышения пенсионного возраста». Администрация Волгограда отказала, ссылаясь на уборку города в этот день. И с самого утра у памятника Ленину действительно работала уборочная техника - поливальные машины отмыли площадь от пыли.

В основном на несанкционированный митинг пришли молодые люди. Были плакаты и флаги, но немного. И все прошло тихо.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 14 часов на площадь Ленина все равно стали стягиваться сторонники оппозиционера. Немного – пару сотен человек. Пришли явно не на прогулку: с плакатами и флагами. Еще минут через десять к площади подъехали наряды полицейских, которые еще раз напомнили собравшимся, что мероприятие незаконное, и попросили разойтись по-хорошему. Но молодежь двинулась по проспекту Ленина, вопреки предупреждениям.

Путь митингующим несколько раз перегораживали сотрудники омона, которые к тому моменту уже прибыли к месту незаконного шествия. Пригнали сюда и автозаки. Но стражи порядка никого не скрутили даже в тот момент, когда толпа пошла напролом омоновскому ограждению. Шествие дошло до площади Павших борцов. Простые прохожие, завидев толпу, сразу же старались перейти на другую сторону улицы. По официальной информации силовиков, после акции протеста в Волгограде никого не задержали.