Волгоградцы тратят на еду треть своих доходов

СЕГОДНЯ 19:27 2018-09-08T19:32:51+03:00

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«Цены растут. Зарплаты не повышаются», - то и дело жалуются волгоградцы. Но это - личные ощущения. Да и любит у нас народ прибедняться. Однако подтверждает тенденцию и статистика, хотя учитывает она и пенсионеров, и миллионеров. По данным Волгоградстата, треть своих доходов каждая семья тратит на еду. А каждый пятый житель Волгоградской области получает помощь государства на оплату коммуналки.

ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ

В целом инфляция в Волгоградской области за восемь месяцев 2018 года составила 2,5%. Продукты подорожали в среднем на 1,6%, остальные товары - на 2,9%. А в лидеры по росту цен выбилась сфера услуг - плюс 3,1%. В основном потому, что услуги ЖКУ с 1 июля стали обходиться на 4% дороже. При этом вывоз мусора в частном секторе подорожал на порядок больше.

Выросла за лето и стоимость проезда в маршрутных такси. Только за август билет в маршрутках подорожал на 11,2% - с 18,13 до 20,16 рубля за поездку. В копеечку стало обходиться и такси. Поездка теперь стоит на 2,2% дороже - 17,76 рубля за километр вместо прежних 17,38. Продолжает расти и цена на бензин.

- С начала года в области городской транспорт подорожал в среднем на 4,9%, - резюмирует Волгоградстат. - Основное повышение цен пришлось на август - плюс 4,5%.

НА ЧТО ДЕНЬГИ ТРАТИМ

Горожане по традиции больше получают и тратят тоже больше - 16 567 рублей на душу населения. На селе и зарплаты, и расходы скромнее – 11 329 рублей в месяц.

- По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств потребительские расходы во 2 квартале 2018 года составили 15 360 рублей в среднем за месяц на человека, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате.

По-разному и тратят деньги волгоградцы, живущие на земле и в городе. У селян на непродовольственные товары уходит 38,9% семейного бюджета, у горожан - 43,0%.

И хотя в деревне многие имеют огород, скот и птицу, на питание все же тратят 38,8% всего, что имеют. Заплаты на селе куда меньше. Возможно, такая картина складывается еще и потому, что в эту сумму входят расходы на табак и алкоголь. А вот горожане тратят на еду дома и в общепите 33,5% своих доходов.

На 3,2% больше денег волгоградцы стали оставлять в торговых сетях. За полгода в таких магазинах мы израсходовали 62,5 миллиарда рублей. Из них на 38,3 миллиарда потратили на еду.

КОММУНАЛКА В ТРЕНДЕ

Услуги, в том числе жилищно-коммунальные, у волгоградцев отнимают 24,2% семейной казны. На селе они обходятся в чуть более скромные суммы - 22,3% доходов.

По закону, если на коммуналку уходит более 22% семейного бюджета, волгоградцы могут обратиться за субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В первом полугодии 2018 года такая поддержка от государства понадобилась почти 70 тысячам семей. Всего же соцподдержкой по оплате коммуналки воспользовались 497,1 тысячи жителей Волгоградской области. То есть каждый пятый. Общая сумма компенсации составила 1,588 миллиарда рублей – в среднем по 532,6 рубля в месяц на человека. Для сравнения, годом ранее эта сумма составляла 476,7 рубля.

БИЗНЕСУ ТОЖЕ НЕЛЕГКО

Нелегко сейчас и волгоградскому бизнесу. На 1 сентября 2018 года в области насчитали 44 496 организаций и их филиалов. Открылись в августе 156 фирм. В основном это бизнес в сфере оптовой и розничной торговли, на втором месте - строительная отрасль. А вот закрыться по различным причинам пришлось 520 компаниям, больше половины которых работали в тех же торговле и строительстве.