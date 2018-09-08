2018-09-08T13:38:58+03:00
Происшествия

Две маршрутки столкнулись в Волгограде: пассажиры в больнице

В аварии двух микроавтобусов на юге Волгограда сильнее всего пострадали мужчина и девушка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Газель врезалась в Фиат на остановке.Газель врезалась в Фиат на остановке.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Несколько минут страха пришлось пережить сегодня волгоградцам, которые ехали в маршрутках № 29 и №5с по Красноармейскому району Волгограда. Два микроавтобуса с пассажирами столкнулись в десять утра на остановке «Марийская» напротив дома №8 по улице 40 лет ВЛКСМ. Маршрутка №29 стояла у остановки, пропуская пешеходов, когда в зад ей врезалась Газель маршрута №5с. В ДТП пострадали несколько пассажиров, двоих увезли в больницу.

У 29-й маршрутки повреждена задняя часть салона. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У 29-й маршрутки повреждена задняя часть салона.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке, по предварительным данным, 60-летний водитель на маршрутке № 5с двигался по улице 40 лет ВЛКСМ от улицы Удмуртской в сторону улицы Копецкого. Газель не тормозя летела с моста. И в результате врезалась в микроавтобус Фиат Дукато маршрута №29.

5-й маршрутке досталось сильней. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

5-й маршрутке досталось сильней.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В аварии на юге Волгограда сильнее всего пострадали двое: 46-летний пассажир маршрутки №5с и 20-летняя девушка, которая ехала в 29-й маршрутке. Они получили ушибы и сотрясение мозга. Сейчас пострадавшие в больнице.

В ДТП сильно пострадали два пассажира. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В ДТП сильно пострадали два пассажира.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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