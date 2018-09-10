Что делать, если соседи бросают мусор в подъезде и во дворе

СЕГОДНЯ 20:02 2018-09-10T20:10:50+03:00

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«Соседи выставляют пакеты с мусором за дверь в подъезд, хотя до мусоропровода всего десять метров. А мы все это нюхаем». «Каждое утро под окном сюрприз - опять у кого-то сил не хватило донести мусор до контейнерной площадки». Такие обращения от читателей в редакции «Комсомолки» не редкость. Как решить проблему, если она возникла в вашем доме, рассказывает директор Центра содействия участникам сферы ЖКХ Вячеслав Гончаренко.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА МУСОР В ПОДЪЕЗДЕ

- Жильцы чаще всего хотят привлечь к ответственности за мусор в подъезде управляющую организацию. «Мы уборщице платим, вот пусть она и убирает» основной их аргумент. Но, к сожалению, сбор и вывоз бытовых отходов не входит в услуги по уборке подъездов*. Уборщики не обязаны выносить мусорные пакеты жильцов.

По санитарным нормативам** мусор должны вывозить ежедневно. Пакет с мусором, особенно с остатками еды, - приманка для тараканов и грызунов.

За содержание общего имущества отвечают собственники, значит, и привлекать к ответственности нужно их. Если квартира сдается, ответственность будут нести и собственник, и арендатор, указанный в договоре.

Если «герои» известны, пару-тройку раз можно сфотографировать выставленный ими мусор. Хорошо, если на фото будет дата и время. Видео- и фотоматериалы понадобятся вам в дальнейшем для привлечения соседей к ответственности. Можно не спрашивать разрешения на съемку: подъезд - общественное место и относится к общему имуществу многоквартирного дома. А собственники должны придерживаться «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…»***.

Куда обращаться

Действия соседей, выставляющих смердящие пакеты с мусором за дверь, оставляющие их возле лифтов или на лестницах, подпадают под статью 6.4 КоАП РФ****. Наказанием может быть штраф от пятисот до тысячи рублей.

Призывать участкового на борьбу с мусором в подъезде бесполезно. Контроль за санитарно-эпидемиологическим законодательством осуществляет Роспотребнадзор. Если сотрудники этого ведомства не нашли в действиях ваших соседей ничего незаконного, можно обжаловать это решение в суде. Попутно можно попробовать обратиться в полицию. Правоохранители могут возбудить дело по статье 8.2 КоАП РФ. Штраф - от 1000 до 2000 рублей.

Можно также пожаловаться в пожарную инспекцию. Ведь мусорный пакет может воспламениться от случайно брошенного окурка, а хлам в подъезде преграждает пути эвакуации. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ. Штраф в этом случае выше - от 2000 до 3000 рублей.

В подъездах можно споткнуться о чьи-то мусорные пакеты, оставленные "на потом".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЛЕТИТ МУСОР ИЗ ОКОН

Если вашим соседям куда проще выбросить мусор из окна или оставить пакет на полпути к контейнеру, их тоже можно наказать рублем.

Размещение отходов, растительных остатков, дорожного смета и снега в Волгограде вне специально отведенных для этого мест запрещено*****. Есть в Волгограде и Правила благоустройства******, нарушение которых грозит штрафом от 500 до 4000 рублей*******. А за нарушения правил накопления, транспортировки и размещения отходов по ст. 8.2. КоАП грозит штраф от 1000 до 2000 рублей. Под эту статью попадает и строительный мусор, оставленный на участке, принадлежащем другому землевладельцу, в том числе и городу.

Куда обращаться

Составляет протокол в этом случае административная комиссия района. А подавать заявление нужно в администрацию района по месту проживания нарушителя. Хорошо если у вас есть фото или видео как сосед выбрасывает мусор из окна или в неположенном месте. Хотя для проверки достаточно показаний двух свидетелей и заявления хотя бы одного человека.

ЕСЛИ ДЕЛО ДОШЛО ДО СВАЛКИ

Если на улице, во дворе или на спортплощадке образовалась стихийная свалка, тут уже нарушителя можно привлечь за использование земельного участка не по назначению (ст. 8.8. КоАП). Штраф в этом случае зависит от стоимости земельного участка, но не может быть меньше 10 тысяч рублей.

Куда реже могут составить протокол о нарушении санитарных эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий и сооружений (ст. 6.4 КоАП РФ). В этом случае штраф для граждан - от 500 до 1000 рублей.

Но есть случаи, когда эти нормы реально применить очень сложно, а порой вообще невозможно. Например, ситуация, когда вы бы и рады выбросить мусор в бак, но он либо заполнен, либо находится в аварийном состоянии. Так и разрастаются кучи вокруг контейнерной площадки.

В таком случае к ответственности должна быть привлечена организация, в чьи обязанности входит контроль вывоза отходов и поддержания контейнерной площадки в надлежащем состоянии. В многоквартирных домах это УК или ТСЖ (ТСН) / ЖК или иные специализированные потребительские кооперативы.

Из одного пакета частенько вырастает свалка.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ВАЖНО!

Если ваше обращение все же не дало результата, переходите к более активным действиям. Потребуется отнести заявления в прокуратуру и полицию. Теперь жаловаться нужно не только на соседа, выбрасывающего мусор в окно или в неположенном месте, но и на неисполнение администрацией своих прямых обязанностей.

ПОЛЕЗНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

* ГОСТ Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия Р 51617-2000.

** СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Кроме того, есть отдельное Постановление «О противопожарном режиме» Правительства РФ от 25 апреля 2012 года и Постановление «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года».

*** «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», утвержденные Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (с изменениями на 27 марта 2018 года).

**** Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, (ст.ст. 6.4, 8.2, 8.8, 20.4)

*****Решение Волгоградской городской Думы от 18.07.2007 № 48/1163 «О Правилах обращения с отходами производства и потребления на территории Волгограда», (п. 5.4.6).

****** «Правила благоустройства территории городского округа Волгоград», утверждены решением Волгоградской городской Думы от 21 октября 2015 года № 34/1091, (п. 2.7.6).

******* Кодекс Волгоградской области об административной ответственности (Закон Волгоградской области № 1693-ОД от 11 июня 2008 года), (ст. 8.7).

ГДЕ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ, Волгоград, ул. Голубинская, 1, каб. 17а, тел. (8442) 35 -27- 31, 37-39-01. Прием: пн., ср. - с 9.00 до 12.30, вт. - с 14.00 до 17.30.

Центр содействия участникам сферы ЖКХ, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19, каб. 211, т. (8442) 93-22-78. Прием: пн., пт.: с 9.00 до 12.00, вт., чт. - с 13.00 до 16.00.

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